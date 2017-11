Subiectele zilei: Suspectul retinut in cazul dublului asasinat de la Targoviste: "Am vanat elefanti". Anchetatori: "Risca inchisoarea pe viata"; Colectiv: ce s-a schimbat cand spunem ca nu s-a schimbat nimic; Se strange latul in jurul lui Trump: cine sunt primii trei acuzati

Anchetatorii au retinut marti seara un suspect in varsta de 58 de ani, banuit ca ar fi cel care a impuscat doi barbati pe un camp de langa Targoviste. Suspectul este vanator autorizat, detine legal o arma de vanatoare, insa nu-si platise cotizatia catre Asociatia Vanatorilor, motiv pentru care nu avea voie sa vaneze, au anuntat anchetatorii in care unei conferinte de presa. Mihai Gheorghe, in varsta de 58 de ani are copii care sunt casatoriti si este vanator. El detine legal o arma. Suspectul s-a aratat "foarte stapan pe sine" la audieri si nu a recunoscut fapta. De altfel, el i-a asteptat pe politisti acasa. De asemenea, el este si vanator. Inca nu a recunoscut fapta. Se pare ca barbatul audiat este cercetat intr-un dosar penal legat de o infractiune pe drumurile publice si ii fusese suspendat temporar dreptul de folosire a armei de vanatoare, potrivit Adevarul 1. Salariile din Sanatate s-au dublat. Dupa Colectiv, Romania s-a straduit si a reusit cea mai mare marire de salarii a unui corp profesional din intreaga sa istorie de 100 de ani! Pe noua lege a salarizarii, asa cum observa recent ministrul muncii, Olguta Vasilescu, un medic va ajunge curand sa castige in spitalele publice si 3.000 de euro. 2. Povestea mitei - inceputul sfarsitului. A doua schimbare a decurs din prima. Plicul din spitale, dar si sponsorizarile date organelor de control, ca e ISU sau Inspectia Sanitara, nu mai sunt un lucru de la sine inteles. Oamenii cracnesc. "Recompensa" sau "protectia" se practica inca pe scara larga, dar setarea mentala a societatii se schimba. Oamenii nu mai dau de la sine, asa cum respira. 3. Oameni ca si noi. A treia schimbare este efectul expunerii, fara comentarii, a formidabilului mecanism de coruptie din Sanatate. E adevarat ca, in cazul strict al procesului Colectiv, nu sunt incriminate darea si luarea de bani, scrie tolo.ro Din cauza datoriilor acumulate in judetul Bacau, Romprest a decis sa nu mai transporte, de astazi, deseurile produse. Suma pe care o are de recuperat se ridica la aproximativ un milion de euro. Contracul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport a deseurilor din judetul Bacau este gata sa fie rupt de catre compania care a castigat licitatia de acum doi ani de zile, Romprest. Prin adresa din 25 octombrie, Romprest informeaza ADIS despre faptul ca suspenda serviciul pentru 36 de comune din judetul Bacau, din cauza datoriilor mari acumulate. Practic, exista unitati administrativ-teritoriale (UAT) care n-au platit de peste un an de zile taxa de gunoi, conform contractului incheiat de Romprest cu ADIS, prin intermediul CJ Bacau, relateaza Romania Libera Vicepremierul bulgar Valeri Simeonov a fost condamnat din cauza unui discurs ostil la adresa minoritatii rome, dar nu si demis din functie. In Bulgaria domina prejudecatile fata de aceasta minoritate. Vicepremierul a fost condamnat din cauza unui discurs in Parlamentul de la Sofia tinut pe 17 decembrie 2014. Printre altele, politicianul, omul de afaceri si antreprenorul media in varsta de 62 de ani ar fi afirmat referitor la romi ca "sunt niste fiinte salbatice cu chip de om, nerusinate, care vor lefuri fara munca si incaseaza banii de concediu medical fara sa fie bolnavi. Ei primesc alocatii pentru copii care se joaca pe strada cu porcii si pentru femeile lor cu instincte de catele vagaboande", potrivit Deutsche Welle Nu e o noutate, toti alesii locali sunt nemultumiti de Legea achizitiilor Publice, ale carei prevederi referitoare la contestatii permit prelungirea cu anii a unei simple proceduri de achizitie. Lucrurile se complica, insa, cand vorbim de proiecte finantate din fonduri europene. Potrivit presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Galati, Costel Fotea, se ajunge ca un proiect sa fie blocat, cu riscul pierderii finantarii, pentru ca durata de implementare este de 3 ani, iar doi ani se pot pierde cu etapa de achizitie, prelungita din cauza contestatiilor. Primarul Brailei, Marian Dragomir, se confrunta cu aceeasi problema. S-a ajuns chiar la o degringolada sa-i spunem "sistemica", pentru ca sunt firme ai caror administratori se ocupa sistematic cu contestarea licitatiilor, conform Romania Libera Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, asociatul sau Rick Gates si consilierul George Papadopoulos au fost inculpati in ancheta privind ingerinta Rusiei in prezidentiale din SUA. Trei apropiati ai presedintelui SUA, Donald Trump, au intrat in vizorul justitiei americane. Fostul sau director de campanie Paul Manafort si asociatul acestuia Rick Gates au fost inculpati oficial pentru 12 capete de acuzare in cadrul anchetei privind o posibila interferenta a Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 din SUA. Anuntul a fost facut luni de procurorul special Robert Mueller. Iar cateva ore mai tarziu, si fostul consilier pe probleme de politica externa al lui Trump - George Papadopoulos - a fost inculpat, transmite Adevarul Politicienii care falsifica istoria pacatuiesc impotriva propriului popor. Pericolul ca oamenii sa nu invete din experientele anterioare sporeste - lucru valabil si pentru rusi, este de parere Miodrag Soric. La aproximativ 40 de minute de mers pe jos departare de Piata Rosie, presedintele Vladimir Putin a inaugurat un monument inchinat victimelor represiunilor politice - "Zidul Tristetii". Remarcabil! Pana acum, declaratiile lui Putin referitoare la Stalin au fost contradictorii. Intai, seful Kremlinului l-a numit pe dictatorul sovietic gruzin "un lider capabil". In luna septembrie a permis dezvelirea bustului lui Stalin in fata unui muzeu militar. Acum, Vladimir Putin condamna, fara doar si poate, abuzurile erei staliniste. Milioane de oameni nevinovati au fost ucisi, au fost incarcerati sau exilati in Siberia, scrie Deutsche Welle In Sudan a avut loc unul dintre cele mai lungi razboaie civile din istorie, care a dus la moartea a doua milioane de oameni. Bine camuflat in spatele blocurilor proaspat reabiliate termic de pe Calea Mosilor din proximitatea Pietei Obor, restaurantul "Gedo" e genul ala de loc pe care-l stiu doar initiatii. Nu poti sa ajungi acolo decat prin intermediul unei cunostinte sau la sfatul unui prieten de pe Facebook. Restaurantul asta, plasat in universul gastronomic undeva intre "impinge tava" si "restaurant cu specific arabesc", a devenit, de aproape 20 de ani, un soi de Mecca bucuresteana a impatimitilor de delicii orientale. Un loc rar in care poti vedea zilnic instaurarea unui veritabil armistitiu culinar intre arabii din zona Oborului si musteriii israelieni atrasi de faima culinara a locului si pe care bucataria orientala ii uneste sub acelasi acoperis, macar la orele pranzului. Patronul si, deopotriva, bucatarul locului este Issam Mirghani , un sudanez "inginer, la baza", ajuns in Romania la mijlocul anilor '90. A parasit o tara ravasita de un lung razboi civil (practic, unul din cele mai lungi razboaie civile din istorie) care a dus, in cele din urma, in 2011, la ruperea in doua a celui mai mare stat ca intindere din Africa, scrie Vice