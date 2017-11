Olguta Vasilescu: Obligatia patronilor de a nu scadea salariile nu va fi introdusa in Codul fiscal

Olguta Vasilescu a comentat miercuri o declaratie a liderului sindical Bogdan Hossu, care avertizase ca, daca angajatorii nu cresc salariul brut, netul angajatilor va scadea cu 16%."Dl Hossu, cum face de fiecare data, a interpretat vorbele patronatelor. In momentul in care premierul a intrebat, cu subiect si predicat, ca sa nu mai fie niciun fel de discutie, reprezentantii patronatelor daca au de gand sa scada salariile din mediul economic, toti au spus: nici gand de asa ceva. Cu atat mai mult cu cat prevederile noului Cod fiscal aduc foarte multe facilitati mediului de afaceri", a spus ministrul, potrivit postului citat.Intrebata daca Guvernul va mai introduce in Codul fiscal o prevedere prin care patronii sa fie obligati sa nu scada salariile nete, asa cum spunea recent ministrul de Finante Ionut Misa, Olguta Vasilescu a raspuns: "Nu mai avem de ce s-o introducem".Digi24 aminteste ca mai multe voci au avertizat in ultima perioada ca o eventuala obligare prin lege a mediului privat sa mentina salariile nete ale angajatilor ar putea ridica probleme de constitutionalitate.