Nicolas Salnikoff Banffy este nepotul mostenitoarei Castelului Banffy. Mosia detinuta in trecut de Miklos Banffy, fost ministru de externe al Ungariei, este considerata Versailles-ul Transilvaniei.

In anii 90 se afla in paragina. Cladirea a fost apoi restaurata si pusa din nou pe harta turistica de doua festivaluri: TIFF si Electric Castle.

Aflam povestea castelului si a festivalurilor de la Nicolas Banffy, un tanar de 33 de ani , nascut in Franta si care in prezent lucreaza in domeniul bancar la Londra, din materialul video atasat.





vezi video pe Stirile ProTV-Romania Te iubesc