Serban Nicolae, despre reactiile la declaratiile sale fata de rezistenta anticomunista: "O mana de neterminati, isterici, agresivi si imbacsiti de ura".

Fake news.ro și Milițienii Opiniei

De două zile, mai mulți cetățeni cu drepturi mă critică, îmi dau lecții, îmi adresează scrisori deschise, mă înjură, mă blestemă, mă amenință și multe alte asemenea. Se fac articole de presă (?!), emisiuni tv, o întreagă isterie. Și toate acestea, nu pentru ce am spus sau ce gândesc. Ci, pentru ce a spus un site de presupuse știri că aș fi spus.

De aceea, precizez:

În cadrul unei dezbateri la comisia juridică a Senatului, inițiatorul unui proiect de lege și-a argumentat propunerea, între altele, cu următoarele afirmații:

1. Rezistența armată anticomunistă din munți a început încă din 1944.

2. Partizanii din munți se luptau cu trupele de Securitate.

3. Neagu Djuvara a fost implicat în mai multe acțiuni ale CIA prin care partizani anticomuniști erau parașutați în România.

În replică, i-am spus că nu pot fi de acord cu asemenea argumente, după cum urmează:

1. În 1944, după 23 August, România era în plin război de eliberare a teritoriului, țara noastră luptând de partea Aliaților până la terminarea celui de-al Doilea Război Mondial. Dacă în timp ce ostașii români luptau eroic pe frontul de eliberare a Transilvaniei, „rezistența armată” lupta în munți contra puterii comuniste (România fiind condusă de Regele Mihai și de generalul Sănătescu ca prim-ministru!), atunci această luptă armată din munți slăbea capacitatea de luptă a României. Nu mi-a dovedit nimeni cui folosea „rezistența armată din munți” în 1944 și nici cu cine se luptau acești „partizani”.

2. Trupele de Securitate au fost înființate abia în 1948, preluând o bună parte din Jandarmerie, care a fost desființată de noul regim. Și-atunci, cu cine lupta „rezistența armată din munți” între 1944 și 1948?

3. Dacă CIA parașuta „partizani” pe teritoriul României, e foarte posibil ca aceștia să fi acționat în slujba unei puteri străine. Cu ce ajuta aceasta România? Erau lupte români contra români, în care doar România avea de pierdut. CIA nu cunoștea de înțelegerile de la Yalta, Moscova și Potsdam, în care Churchill și Stalin tranșaseră deja România? Pentru mine, ca român, Churchill este egalul lui Stalin, fiind cel ce a scris, manu propria, împărțirea postbelică a României, în care 90% din țară era pusă sub control sovietic („Russia” conform denumirii folosite de Churchill). Propaganda vestică îi îndemna pe români să reziste, să lupte, pentru că aliații anglo-americani vor veni. Și au venit. Dar mai întâi, Ceaușescu a mers în SUA, unde a fost primit succesiv de doi președinți americani și în Marea Britanie unde a fost primit, cu cele mai mari onoruri, de Regină. „Rezistența armată din munți” nu a clintit un fir de păr al puterii politice, de inspirație sovietică, de la București, nu a atacat unități militare ale armatei sovietice cât timp aceasta a stat pe teritoriul României, nici măcar pentru a sabota jaful sistematizat prin care țara era deposedată „frățește” de toate bogățiile.

4. Motivațiile celor care luptau cu arma în mână în munți după 1948, erau cât se poate de diverse și nu toți pot fi considerați eroi ai luptei pentru libertate. Printre ei erau unii care glorificau și justificau asasinarea lui Nicolae Iorga, a lui Virgil Madgearu și a altora.

În concluzie:

1. Am răspuns unor argumente și mi-am exprimat unele opinii legate de rezistența armată din munți derulată în perioada postbelică.

2. Nu am făcut considerații generale asupra rezistenței anticomuniste, nu am făcut aprecieri cu privire la persoane și nici nu am manifestat lipsă de respect față de eroismul celor care s-au opus regimului de tip sovietic instalat în România. Nu am asemenea opinii. Am un respect deosebit pentru profesorul Radu Ciuceanu și nu mi-aș permite niciodată să insult eroismul și suferințele unor oameni care au luptat pentru crezul lor.

3. Nu am spus niciodată că CIA exista înainte de 1947. Nici nu știu ce caută această aberație în discuție.

4. Nu am făcut analize comparative între viața și activitatea lui Churchill și Stalin, ci m-am referit strict la împărțirea României astfel cum au convenit-o cei doi. E opinia mea.

5. Nu am niciun respect pentru adepții asasinatului politic și nici pentru cei care au tras în români, indiferent de care parte s-au aflat sau ce justificări au avut.

Am dreptul la propria opinie și n-am să renunț la acesta doar pentru că o mână de neterminați, isterici, agresivi și îmbâcsiți de ură, mi-l neagă.

Cei care mă cunosc, mai mult sau mai puțin, nu aveau nevoie de aceste precizări. Cei de la fake news.ro au pus un titlu agresiv și au inversat declarațiile. Nici nu mă miră că unii m-au apostrofat pentru că mi-am „șters postarea de pe Facebook”(?!) sau pentru „declarațiile din interviu”(?!). Unii sunt doar în eroare. Dar alții știu bine ce fac. Îmi repugnă fățărnicia și ticăloșia celor care se fac că nu înțeleg și amplifică ceea ce știu că e o minciună. Elisabeta Rizea, nu a pus niciodată mâna pe armă și n-a omorât pe nimeni. Nici măcar pe cei care o torturau și o batjocoreau cu bestialitate. Aidoma ei, sunt mulți cei care au crezut în libertate și demnitate, suferind represiunea nedreaptă a regimului. Este o mare ticăloșie să te folosești de martiriul acestor oameni, să-i confiști propagandistic și să-i folosești pentru interesele meschine ale luptei politice de azi.

OPINIA MEA

LE - Și DA, nu-i suport pe stăpâni. Mi-e silă de cei care vor „stăpâni buni” în locul ”stăpânilor răi”. De cei care cred că România nu poate trăi fără „Înalta Poartă”. De cei care se luptă pentru lanțul mai scurt. De cei care falsifică la ordin istoria românilor. DA, sunt mândru că sunt român!