Subiectele zilei: De ce a fost eliberata Ridzi din inchisoare, la Cluj: a scris carti si a invatat sa munceasca in agroturism; Povestea celor sapte pitici maramureseni de la Auschwitz; Reteta moldoveneasca: Cum sa furi un miliard si sa-ti condamni poporul la 25 de ani de saracie

De cativa ani, compania americana Kroll investigheaza frauda bancara a secolului, produsa in Republica Moldova. Primul raport prezentat de aceasta companie, intocmit doar in baza unor informatii oferite de Banca Nationala a Moldovei, a scos la iveala nume grele si cunoscute in mediul politic si de afaceri din Republica Moldova. Saptamana aceasta urma sa fie facut public al doilea raport cu jurisdictiile straine unde au fost scosi banii din Moldova si cu strategia de recuperare. Raportul multasteptat intarzie, insa, scrie Deutsche Welle . In cei 9 ani de domnie la spitalul Primariei Capitalei, Florin Secureanu s-a inconjurat de o intreaga suita de curteni. Zeci de prieteni, rude si oameni angajati la negru beneficiau zilnic de bunavointa sa. Platile sau serviciile veneau fie din banii ridicati direct din casierie, fie din spaga platita de firmele contractoare ale spitalului. O invatatoare, un designer, un IT-ist, un om cu o mica afacere de familie.Toti au ajuns dependenti de capriciile si de banii lui Secureanu. De fapt, ei au fost cumparati cu propriii bani. La origine, sumele erau ale lor, ale tuturor platitorilor de taxe si impozite, scrie Tolo "Promovez hibrizii romanesti pentru ca m-am nascut si hranit din acest pamant". Dumitru Avadanei, un fermier din judetul Botosani, cultiva si promoveaza din anii '70 hibrizii romanesti la porumb. Acesta vinde seminte in strainatate si sustine financiar, din profitul obtinut, cercetarea agricola romaneasca. Totodata, a reusit sa rascumpere de la un cetatean danez peste 1.000 de hectare de teren in judetul Botosani. Are 13 soiuri de porumb hibrid romanesc si trei soiuri de soia hibrida romaneasca. "Fac loturi de hibridare de mult timp. Lucrez din anii '70 si promovez hibrizii romanesti in primul rand pentru ca sunt roman, pentru ca m-am nascut si hranit din acest pamant", relateaza Adevarul : A initiat un mecanism de fraudare a banilor publici. Romica Parpalea, cunoscut drept "Mortul lui Dragnea", o reclama si el pe ministrul de Interne, Carmen Dan, la DIICOT, si sustine ca aceasta a initiat un mecanism prin care bani publici au ajuns la un grup de persoane din Prefectura Teleorman. "Am sa demonstez procurorilor mecanismul initiat de Carmen Dan, la nivelul Judetului Teleorman, prin care bani publici au ajuns in peste 92 de localitati. Banii au ajuns la un grup de persoane din interiorul Prefecturii Teleorman si este format din sapte, opt persoane", spune Parpalea, citat de Gandul . Fostul ministru Monica Iacob Ridzi a fost eliberat anticipat din inchisoare pentru ca a muncit mult si a fost un detinut exemplar, retine instanta Judecatoriei Gherla care a dispus aprobarea eliberarii sale anticipate. Detinuta nu a fost sanctionata disciplinar, a muncit si s-a achitat de sarcinile primite, astfel ca a castigat 237 de zile prin munca, a avut o comportare regulamentara si a dat dovezi de indreptare. A elaborat o lucrare stiintifica ce are girul si aprecierea unei autoritati didactice de renume si, in plus starea de sanatate a detinutei e una precara, mentioneaza Actual de Cluj Profesorul universitar Agachi (70 de ani) a fost cancelar, prorector si apoi presedinte al Universitatii Babes-Bolyai. A fost angajat de Natiunile Unite sa se implice in reformarea universitatilor din Republica Moldova, iar apoi din Irak, dupa cele doua razboaie care au dus la inlaturarea lui Saddam Hussein. A predat apoi la o universitate britanica infiintata in Kazahstan, care era specializata pe petrol si gaze, iar acum este primul roman care preda la singura universitate de stiinta si tehnologie din Botswana. "Nu am avut nici o ezitare sa plec in Botswana atunci mi s-a facut o oferta", scrie Vice . La inceputul celui de Al Doilea Razboi Mondial, familia Ovici numara doisprezece membri, sapte dintre ei fiind pitici. Dupa cedarea Ardealului de Nord Ungariei, in septembrie 1940, au intrat in vigoare legile rasiale, care interziceau artistilor evrei sa tina spectacole pentru non-evrei. Familia Ovici a fost supusa mai multor teste, inumane, care depaseau, evident, limitele oricarei deontologii medicale. Ei urmau sa fie ucisi de indata ce Mengele ar fi terminat experimentele. Sansa, insa, le-a suras: au apucat sa se vada eliberati pe 27 ianuarie 1945, relateaza Romania Libera O compania aeriana din Europa va ruga pasagerii, inainte sa se imbarce, sa urce pe cantar, insa promite ca aceasta nu este o masura luata pentru a penaliza pasagerii obezi. Compania aeriana Finnair va cantari intre 100-150 de pasageri pe fiecare zbor, dar si bagajele lor, pentru a sti cu mai multa acuratete care este greutatea pe care o transporta aeronava. Acest aspect este foarte important in aviatie, mai ales pentru alimentarea corecta cu carburanti a avionului. Compania din Finlanda si-ar putea eficientiza astfel costurile de operare, potrivit Digi24. Cunoscutul medic deputat Tudor Ciuhodaru a gasit un nou "ciolane" de ros, la buget. El a fost recent angajat la Spitalul de Neurochirurgie. Angajarea s-a facut fara concurs, pe motiv ca deputatul PSD este "cadru universitar". Tudor Ciuhodaru este, in fapt, profesor asociat la o controversata universitate privata patronata de Vasile Burlui: "Apollonia", scrie Ziarul de Iasi.