Subiectul zilei: Front comun impotriva mutarii contributiilor la angajat: jumatate de milion de romani anunta ca ies in strada; Victor Ponta a creat un CSAT paralel. Nimeni nu a fost scandalizat; Imaginile suferintei. O pacienta a lasat in urma un colaj sfasietor cu cozile interminabile la care sunt obligati sa astepte bolnavii de cancer in Cluj

Jumatate de milion de romani ameninta ca vor iesi in strada, de teama ca le scad salariile prin mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat. In acest context, Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania (CNSLR) - Fratia a anuntat, joi, ca va incepe procedurile pentru declansarea grevei generale. Sindicatele Dacia au confirmat actiunea de protest anuntata anterior, toti membrii de sindicat fiind anuntati prin intermediul unor flyere ca pe 7 noiembrie va fi desfasurata o ampla miscare sindicala. Totodata, sindicalistii Cartel Alfa au cerut demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, spunand ca "a elaborat una dintre cele mai proaste legi a salarizarii publice", scrie Adevarul. Fostul premier a creat un comitet anticoruptie care a preluat, treptat, o parte din atributiile Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Ambitia lui Victor Ponta de a lua o parte din atributiile presedintelui i-a adus la aceeasi masa pe sefii parchetelor si ai serviciilor secrete. Chiar daca forul era constituit la nivel guvernamental, printr-un articol era strecurat si Serviciul Roman de Informatii (SRI), scrie Romania libera Meteorologi si cercetatori de prestigiu avertizeaza cu privire la pericolul drastic al gazelor cu efect de sera. S-a spus deja tot ce trebuie spus, crede Jens Thurau, care indeamna sa nu ne pierdem tocmai acum curajul. Cele 250 de mari concerne la nivel global sunt responsabile pentru o treime din emisiile de gaze cu efect de sera. Cele mai poluante ar fi companiile din India, Rusia si SUA, conform analistilor de la "Thomson Reuters Financial & Risk". Presedintele Trump este imun se pare la toate expertizele. Nu conteaza cati guvernatori americane sprijina activ trecerea la energii curate, nu conteaza cate orase si regiuni americane se impotrivesc presedintelui, acesta a decis parasirea acordului climatic de la Paris din 2015, scrie Deutsche Welle. Dora Petrisor s-a stins din viata dupa 12 interventii chirurgicale. S-a luptat ani de zile cu cancerul. A sperat. Dar a murit. A incercat sa schimbe ceva si s-a angajat la Comisia de Sanatate din Camera Deputatilor. A fost consiliera din luna mai si pana in ultima clipa. Vizitele dese prin spitalele clujene n-au lasat-o sa doarma deloc. A sperat in continuare, dar a ramas cu atat. Ea lasa un testament celor ce se lupta cu suferinta, scrie Actual de Cluj De ce raman spitalele romanesti fara bani iar pacientii trebuie sa aduca pana si Paracetamol de acasa. Pana la sfarsitul anului multe spitale vor avea grave probleme financiare si vor ajunge in imposibilitatea de a plati salarii din cauza strategiei bugetare a guvernantilor. Cea mai mare problema este ca deficitul nu se datoreaza unor contributii scazute la asigurarile sociale si de sanatate. Nu, deficitul apare pentru ca Statul nu a livrat subventiile bugetate, cele necesare pentru a se putea plati salariile si garzile medicilor crescute treptat in 2015 si 2016. Statul a bugetat pentru anul 2017 subventii in valoare de 2.8 miliarde de lei la bugetul de Sanatate, din care a livrat doar 0.7 miliarde. Desigur, intre timp spitalele au trebuit sa plateasca acele salarii chiar daca nu au primit banii, de unde si deficitul. Cat au cheltuit deja? Au cheltuit deja 2.9 miliarde, deci tot ce a fost teoretic bugetat, scrie Raul Patrascu pe Contributors.ro. Inspectorii judiciari au finalizat raportul in cazul declaratiilor ministrului Justitiei, Tudorel Toader, referitoare la dosarul "Insula Belina", din continutul documentului reiesind ca demnitarul nu a incalcat independenta sistemului judiciar, au declarat, pentru Mediafax , surse din sistem. Conform sursei citate, raportul a fost finalizat de Inspectia Judiciara (IJ), iar din continut reiese ca afirmatiile lui Toader, care a spus ca legalitatea unei hotarari de guvern nu o verifica procurorul, nu au fost de natura sa afecteze independenta magistratilor, citeaza Gandul Procurorii ii aduc acuzatii grave unui comisar-sef de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate: i-ar fi tinut la curent pe membrii gruparii de talhari coordonate de Paul Iova despre actiunile Politiei. Comisarul-sef de politie Vasile Militaru din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti - Compartimentul finantarii terorismului si spalarii banilor a fost retinut ieri de procurorii DIICOT, in dosarul in care este cercetat Paul Iova, alias Ion Petrisor, mai cunoscut sub porecla de "Regele manelelor". Acuzatiile: favorizarea faptuitorului, scrie Adevarul