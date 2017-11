Subiectele zilei: C.T. Popescu: Absenteismul s-a hotarat sa vina la un soi de vot in strada; Roman condamnat la 5 ani de inchisoare in Anglia, dupa ce a furat acoperisul unei biserici vechi de 800 de ani; Cum a investit Rusia bani in Facebook si Twitter cu ajutorul ginerelui lui Trump

Remus Tudorache, un roman de 27 de ani, care locuieste in orasul Coventry, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare dupa ce a furat acoperisurile mai multor biserici din Marea Britanie, inclusiv al unei biserici vechi de 800 de ani. Valoarea prejudiciului adus de acesta este de peste 100.000 de lire sterline. Remus Tudorache risca si deportarea, in afara de pedeapsa cu condamnarea la inchisoare. Biserica St. Mary din Baconsthrope, Norfolk, ce dateaza din secolul al XIII-lea, a fost cea mai grav afectata, dupa ce Tudorache a comis aici doua furturi, luand practic toata tabla de pe acoperisul bisericii, scrie Adevarul Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a spus ca in ultimii 27 de ani nu a mai vazut un partid care sa mearga impotriva tuturor organismelor justitiei cum se intampla acum cu coalitia PSD-ALDE, cu legile justitiei. Jurnalistul a spus, de asemenea, ca protestele de duminica sunt rezultatul absenteismului de la vot, iar "oamenii s-au hotarat sa vina la un soi de vot in strada, impotriva unei idei nocive". "Nimeni n-a venit sa apere aceste legi. N-ati vazut niciodata o manifestatie atat de mare care sa-i sprijine pe ei. Toate organismele justitiei din tara - DNA, CSM, DIICOT, ICCJ - s-au pronuntat impotriva acestui pachet de legi si acum avem si oamenii din strada si lucrurile nu au ajuns in apropierea adoptarii acestei legi. Cu acesti oamenii in strada se vede ca PSD-ALDE sunt singuri impotriva tututor. Oamenii sunt dispusi sa-si ia din timpul lor liber pentru a incerca sa opreasca acest atac al PSD", mai spune acesta, citat de Digi24 530 de jurnalisti ucisi. Numai intre 2012 si 2016. UNESCO a publicat aceasta cifra intr-un raport preliminar prezentarii studiului "World Trends in Freedom of Expression and Media Development". Conform organizatiei Reporteri Fara Frontiere, la acestia se adauga inca 47 de jurnalisti in 2017. Comparat cu anii anteriori - o crestere semnificativa. "Viata ca jurnalist devine mai periculoasa", confirma Christian Mihr, directorul executiv al sectiunii germane Reporteri Fara Frontiere. Cei mai periclitati sunt asa-numitii practicanti ai jurnalismului cetatenesc sau participativ, care posteaza pe bloguri sau pe mediile sociale, cum ar fi Facebook si Twitter. Scriu din regiuni sau tari in care jurnalistii clasici nu mai au curajul sa o faca, relateaza Deutsche Welle Un barbat care sfatuia alegatorii cu cine sa voteze, duminica, in vecinatatea unei sectii de votare din Deva, a fost amendat de politisti cu 1.400 de lei, fapta fiind anuntata printr-un apel la numarul unic 112. "Pana la ora 19,30 au fost inregistrate trei apeluri la numarul de urgenta 112, prin care semnalau posibile incalcari ale legislatiei electorale. In urma verificarilor, politistii au aplicat o sanctiune contraventionala in cuantum de 1.400 lei, conform Legii 115/2015. Celelalte doua sesizari nu s-au confirmat", a precizat reprezentantul IPJ Hunedoara, citat de Romania Libera Raportul "Perspective Strategice 2040" - adoptat in luna februarie a acestui an si tinut secret de atunci - contureaza sase scenarii cu privire la evolutia valorilor sociale si a conflictelor internationale probabile din urmatoarele doua decenii, si modul in care acestea vor influenta securitatea Germaniei. Conform saptamanalului german, cel mai pesimist dintre scenariile incluse an acest studiu include posibilitatea dezintegrarii Uniunii Europene si fortarea Germaniei intr-o "politica reactiva". In acest scenariu posibil, ordinea internationala se dezintegreaza dupa "decenii de instabilitate" in care sistemele de valoare isi pierd influenta iar procesul de globalizare este abandona, relateaza Adevarul. O noua scurgere de informatii continua investigatia #PanamaPapers -incursiunea la scara globala facuta de sute de jurnalisti in industria secreta a paradisurilor fiscale. Cele peste 13 milioane de documente demasca legaturi dintre Rusia si miliardari din anturajul presedintelui american Donald Trump, afacerile secrete ale apropiatilor primului ministru Canadian, Justin Trudeau, interesele offshore ale reginei Angliei, dar si ale altor peste 120 politicieni din intreaga lume. Astfel, doua institutii de stat din Rusia cu legatura apropiate de Vladimir Putin au facut investitii "substantiale" in Twitter si Facebook printr-un asociat al lui Jared Kushner, ginerele presedintelui Donald Trump. Este vorba despre magnatul Yuri Milner, potrivit Digi24 Trei persoane condamnate au fost eliberate din greseala in baza legii recursului compensatoriu, la Penitenciarul din Giurgiu, autoritatile netinand cont de faptul ca un corp de detentie al inchisorii fusese modernizat. "A fost doar o eroare materiala in calculul zilelor respective, o eroare umana. Pur si simplu, volumul de munca a fost foarte mare, s-a produs aceasta eroare umana. Au fost dispuse masuri pentru reincarcerarea detinutilor. Se fac verificari la dosare, au fost inaintate adrese catre toate institutiile abilitate. Va fi o comisie care va face verificarile, la sfarsit vom stabili masuri. Se verifica doar aceste trei dosare unde s-a produs eroare", a declarat directorul Pentenciarului Gurgiu, Marius Fulga, scrie Romania Libera . Toate s-au datorat unui necaz tehnic, iar Dan Bugariu, project manager al Upgrade My City, relateaza pentru Vice intreaga patanie. Intr-un program de grafica, Catedrala Mitropolitana a fost selectata, decupata si aplicata intr-o alta imagine. Problema e ca unealta de selectare nu a inclus cruciulitele din varful turnurilor, ci a considerat ca fac parte din cer. Iar, din neglijenta asta, ele nu au mai aparut. Daca stii un pic de Photoshop, intelegi. Daca nu, imagineaza-ti ca ii spui zugravului sa-ti vopseasca un perete si tavanul, dar cand revii de la munca realizezi ca ti-a vopsit toata camera. Sau, ca femeie, cand mergi sa-ti tunda varfurile si te trezesti periuta.