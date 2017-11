​Subiectele zilei: Majorarile salariale. Cum se sparge in capul PSD minciuna cu care a castigat alegerile. Culise; Cine profita si cine pierde din impozitul de 1% pe cifra de afaceri; Ce acuzatii i se aduc ministrului Energiei, Toma Petcu, in motiunea pe care PNL o va depune impotriva sa

In campania electorala de anul trecut, PSD le-a promis bugetarilor majorarea salariilor cu 25%. Un an mai tarziu, Liviu Dragnea si Mihai Tudose nu stiu pe unde sa scoata camasa, caci oricum nu au bani sa mareasca lefurile. Premierul Mihai Tudose a amanat luni, pentru a doua oara, sedinta extraordinara de Guvern in care ar fi urmat sa adopte, prin ordonanta de urgenta, "revolutia fiscala" a PSD, privind trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Prima amanare avusese loc vineri, pe motiv ca textul ordonantei nu primise toate avizele. De fapt, potrivit unor surse politice, Mihai Tudose n-ar mai vrea sa modifice Codul Fiscal prin OUG de frica sindicatelor, care au anuntat proteste masive de strada in cazul in care Executivul va trece plata contributiilor sociale de la angajator la angajat, una dintre masurile "revolutiei fiscale" pentru care insista liderul PSD Liviu Dragnea, relateaza Adevarul Desi "Panama Papers" nu sunt inca evaluate complet, jurnalistii au dezvaluit noi trucuri fiscale ale politicienilor, corporatiilor si bogatilor lumii, care ascund banii si nu platesc impozite statelor. Cum poate comunitatea internationala sa infaptuiasca justitia fiscala, asigurandu-se ca toti cei care trebuie sa plateasca impozite fac acest lucru? Acesta a fost un subiect important la ultimul summit G20 desfasurat la Hamburg in iulie, sub conducere germana. Cu putin timp inainte de reuniune, OECD a publicat o lista neagra a statelor care au incalcat criteriile internationale de transparenta in materie fiscala. Aproape toate aceste tari au fost atat de stanjenite de informatiile acestea, incat au declarat ca intentioneaza sa-si imbunatateasca standardele in materie. In cele din urma, doar Trinidad Tobago a ramas pe lista. Dar asta nu e tot. Cele mai recente dezvaluiri, asa-numitele "Paradise Papers", scot la lumina companii offshore fantoma cu datele a doua institutii financiare si registrele de afaceri din 19 paradisuri fiscale, potrivit Deutsche Welle . Peste 26.000 de locuri de munca vacante sunt inregistrate in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea fortei de Munca, in acest inceput de luna, anunta institutia. Cele mai multe sunt in Bucuresti - 4.457, Prahova - 2.566, Sibiu - 2.281 ,Arad - 1.689 si Dolj - 1.437, Timis - 1.06 si Iasi - 1.029. In Cluj sunt 732 de locuri de munca vacante declarate. La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru posturi de muncitor necalificat in industria confectiilor (1.654), agent de securitate (1.298),lucrator comercial (1.049), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1.032),confectioner-asamblorarticole din textile (985), manipulant marfuri (777),lacatus mecanic (716),montator subansamble (676),vanzator (664) si confectioner cablaje auto (625), noteaza Actual de Cluj. In final, dupa zeci de masuri PSD absolut oribile pentru cetatenii tarii asteia si nenumarate scandaluri de coruptie legate de membrii partidului, 35 000 de romani au iesit in toata tara la miting (vreo 15 000 in Bucuresti). Evident, oamenii protesteaza cat mai pot, inainte sa intre in vigoare legile PSD care-i dau Jandarmeriei puteri sporite sa te ancheteze, perchezitioneze si sa te ridice oricum si oriunde. Din februarie, cand acelasi partid incerca legalizarea abuzului in serviciu #noapteacahotii, au aparut imediat tot felul de scenarii halucinante in mass media care traieste din preaslavirea PSD si pe grupurile lor de Facebook. De la Ion Cristoiu care-si traia Star Wars-ul personal intreband "cine le-a dat manifestantilor lasere?" la cainii care au primit 30 de lei de la Soros sa protesteze, conform jurnalistilor respectabili si cinstiti de la Romania TV, scrie Vice. Modificarile la Codul Fiscal pe cale de a fi adoptate de Guvern prevad ca firmele cu afaceri sub un milion de euro (fata de 500.000 de euro in prezent) vor fi incadrate in categoria microintreprinderi si vor datora impozit de 1% din cifra de afaceri, in loc de impozit pe profit de 16%. Mai multe tipuri de companii vor castiga din aceasta schimbare, dar cel mai mult vor profita firmele de consultanta si management, considera chiar un consultant. In prezent, firmele incadrate in categoria microintreprinderi trebuie sa aiba venituri din diferite activitati, in afara de cele de consultanta si managament, de peste 80% din veniturile totale. Adica doar maxim 20% din venituri sa vina din consultanta si management. In acest sens, firmele care acum realizeaza majoritatea veniturilor exclusiv din consultanta si management nu se incadreaza in acest procent de 20%, deci au de platit 16% din profit, anunta Adevarul Partidul National Liberal va depune maine o motiune simpla impotriva ministrului Energiei, Toma Petcu, pe care il acuza de "degradarea accentuata a sectorului energetic romanesc". Surse din domeniu au prezentat pentru "Romania libera" care sunt principalele puncte din motiunea intitulata "Romania in Bezna! PSD fura curent!!". PNL cere demisia ministrului Energiei, motivand "haosul general in sector", dar si punerea in pericol a celui mai important proiect energetic al Romaniei cu SUA (exploatarile de gaz natural din Marea Neagra). De asemenea, PNL atrage atentia asupra riscurilor unei crize in plina iarna, fiindca nu s-au stocat cantitati suficiente de gaze naturale."Riscati sa dinamitati intreg sistemul energetic national, dar ceea ce este mai grav este faptul ca degringolada din sistem se va rasfrange asupra populatiei. In conditiile in care aceasta iarna se anunta deosebit de grea, ministerul ar fi trebuit sa ia toate masurile astfel incat sa nu se ajunga la intreruperea furnizarii gazelor naturale catre populatie", se mentioneaza in draftul motiunii, arata Romania Libera