Subiectele zilei: Ce spune presa despre marea majorare salariala: "la ora adevarului: fix 2 lei"; Imagini sinistre si revoltatoare cu apartamentele de serviciu oferite unor medici. "Mai rau ca la puscarie!"; Povestea copiilor care au crescut liberi in delta din mijlocul Bucurestiului

Marea "revolutie fiscala" promisa de Guvern a fost adoptata miercuri. Teoretic, salariile brute ale romanilor cresc cu peste 20%, dar practic, un angajat va primi in mana, in plus, doar 2 lei. Asta pentru ca, desi banii vor aparea in plus in salariul brut al angajatului, "suplimentul" va merge oricum catre stat, cum mergeau si pana acum, doar ca angajatul nu ii vedea, pentru ca angajatorul se ocupa cu retinerea si plata contributiilor. Exemplul dat chiar de ministrul Finantelor: salariul net creste cu 2 lei, de la 2.244 lei la 2.246 lei, relateaza Adevarul Romania Libera titreaza si avertizeaza ca exista "Pericol de scaderi in sistemul privat" si identifica cel putin zece entitati distincte care au avertizat asupra efectelor nocive. De asemenea, Gandul relateazaProiectul umanitar "Acasa" iti arata ca exista oameni care reusesc sa se lupte cu sistemul si sa intervina acolo unde autoritatile sunt incapabile. Familia Enache si-a petrecut viata in Delta Vacaresti, iar povestea ei este relatata in cartea "Acasa" si intr-un reportaj si intr-un film documentar de lung metraj, care a adunat in jurul lui mai multi creativi si oameni implicati social care cauta solutii pe termen lung pentru a ajuta familia Enache sa devina independenta financiar si social, intr-un mediu aproape necunoscut lor. Niciun politician nu s-a implicat in cazul asta, in afara Mihaelei Murgoci, consiliera USR in Sectorul 4, persoana care s-a luptat sa-i ajute pe copii sa fie inscrisi la scoala si sa le intocmeasca dosarul de locuinta, pentru ca primaria sectorului sa le acopere 75% din valoarea chiriei, scrie Vice . Cazul a fost facut public de un medic de la Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" din Galati, iar comentariile internautilor au fost virulente: "Sa nu ne mai miram ca ne pleaca medicii din tara la cat sunt de batjocoriti". Doctorita spune ca spitalul a facut catre municipalitate o solicitare pentru a se acorda, conform prevederilor legale, locuinte de serviciu pentru cinci medici care nu au proprietati imobiliare in Galati si nu sunt din localitate, insa, dupa 11 luni de la transmiterea cererilor, doar doua apartamente au fost puse la dispozitie, iar starea lor este groaznica, relateaza Adevarul Trei militanti islamisti au trecut prin Romania in drumul spre Siria, unde au devenit membri ai retelei teroriste Stat Islamic, le-a declarat unul dintre ei anchetatorilor din Irak, unde este arestat. Tarik Jadaoun, care foloseste pseudonimul de combatant islamist Abu Hamza al-Beljiki, a explicat ca a devenit radicalizat in timp ce era detinut intr-o inchisoare din Liege, unde ispasea o condamnare pentru furt dintr-un supermarket. Dupa eliberare, islamistul a cautat modalitati pentru a se alatura grupurilor teroriste din Siria si Irak. Tarik Jadaoun le-a spus anchetatorilor irakieni ca s-a deplasat in Siria alaturi de doi islamisti, Redwan Hajaoui si Lotfi Aoumeur, trecand prin Romania si Turcia, relateaza Gandul "Tinta este de natura politica. Nu trebuie sa ne incurcam in tot felul de calcule stupide in legatura cu contributiile de la patron la angajat. E vorba nu de o revolutie fiscala, ci de o revolutie anti-patronala si anti-occidentala", a declarat Cristian Tudor Popescu. "O artimetica simpla arata ca nu putem avea cresteri salariale decat nesemnificativ de ordinul catorva lei, in cazul salariilor bugetarilor, iar in cazul privatilor nu pot fi decat cresteri 0 si cel mai probabil scaderi, acesta este un lucru evident. Este evident si pentru PSD, si pentru guvern - nu aceasta este tinta. Cresterile salariale pe care PSD stie ca nu le poate realiza. Tinta este de natura politica", a mai mentionat acesta pentru Digi24 Trei primari au contribuit la un aranjament unic in sportul romanesc: bucurestenii raman si cu banii dati si fara echipa in Liga Nationala. Sub mandatul a trei primari: Sorin Oprescu, independent, Razvan Sava - PNL si Gabriela Firea - PSD, s-au semnat protocoale si acte aditionale care au dus la retrogradarea echipei de baschet CSM Bucuresti, la finantarea cu 5,1 milioane de euro a unui club concurent, CSA Steaua, si la dezvoltarea unui club privat, Atletic Bucuresti, care a gestionat banii cum a vrut, lucru pe care il face si in prezent. Astfel, bucurestenii au ramas si cu banii dati si fara echipa, scrie Tolo In asemenea timpuri totul e pe dos si toate stau in cap. Se rastoarna intr-o veselie conceptele politice iar utilizarea lor in concordanta cu adevarul devine o extravaganta. Pe scurt, Partidul "care e in toate" semnalizeaza stanga pentru uzul socialistilor europeni, dar o vireaza ori de cate ori se poate catre extrema dreapta, alimentand din greu cele mai toxice teorii ale conspiratiei. Mai nou, figureaza-n ele, la loc de frunte, Soros si "statul paralel". Statul paralel e sustinut, de altfel, nu de "noua securitate" si indelung demonizatul Soros, ci chiar de cei ce striga "lupul", la orisice ocazie, spre a o distruge pe sefa luptei impotriva haitei coruptiei la nivel inalt. In statul paralel cu munca grea a omului obisnuit se striga lupul pana cand ceata e atat de mare incat nimeni nu mai poate distinge intre o haita si un palc de maici, potrivit Deutsche Welle. . Senatul a adoptat cu 65 de voturi -pentru-, 28 de voturi -impotriva- si sase abtineri initiativa legislativa a senatorului PSD Serban Nicolae privind facilitatile fiscale pentru insule si grinduri. Prin derogare de la dispozitiile Codului fiscal, terenurile sunt scutite de impozitul pe teren si taxa pe teren. Pentru constructiile si activitatile economice realizate pe terenurile respective, taxele si impozitele locale se reduc cu 50%. Dincolo de declaratiile de intentie ale lui Serban Nicolae, legate de grija pentru terenurile aflate in paragina, proiectul se poate aplica Insulei Belina, concesionata firmei Teldrum si, ulterior, unei firme controlate de fiul lui Liviu Dragnea, scrie Romania Libera.