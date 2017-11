​Subiectele zilei: Romania intre evaziune si investitii; Comisia Europeana, avertisment dur dupa revolutia fiscala a Guvernului; Sondaj IMAS: Increderea in liderii PSD se prabuseste, dar partidul se mentine la 39%

Casa Regala si fostul principe Nicolae sunt in plin scandal, dupa ce nepotul Regelui Mihai a incercat sa-l viziteze pe bunicul sau, aflat pe patul de moarte, dar nu a fost lasat. S-a ajuns la plangeri depuse la politie si la scrisori in care mama lui Nicolae, principesa Elena, se dezice de acesta. Regele Mihai se afla pe patul de moarte, fiind impartasit marti, dar acest lucru nu pare sa fie ingrijorarea celor din Casa Regala, reprezentati de principesa Margareta, mostenitoarea tronului, si de consortul acesteia, fostul actor Radu Duda, pe de o parte, si de fostul principe Nicolae de Medforth Mills, nepotul Regelui Mihai, pe de alta parte. Totul a inceput de la interzicerea primirii lui Nicolae in locul in care se afla bunicul, dupa cum anunta Casa Regala zilele trecute. S-a ajuns chiar la plangeri la politie din partea Casei Regale pentru ca Nicolae ar fi agresat fizic si verbal trei persoane, noteaza Adevarul. Guvernul Tudose a profitat de ambianta globala privitoare la combaterea evaziunii fiscale, dar situatia din Romania e putin diferita de cea din Europa occidentala, care se plange de Google si Amazon. Una dintre cele mai tari masuri pe care Comisia Europeana le-a luat pentru a combate criza de incredere care traverseaza continentul a fost Directiva 1164 din iulie 2016. In linii mari, aceasta stabilea cadrul general care permite guvernelor sa combata evaziunea fiscala practicata de companiile multinationale. Presiunea stangii politice (socialisti, ecologisti) a facut impresie, dar sustinerea a fost mult mai larga. De altfel unii deputati ai stangii radicale (GUE/NGL) s-au abtinut, considerand ca Directiva nu e destul de exigenta sau unii dintre ei, in calitatea lor de britanici, au votat contra, in numele suveranitatii nationale, informeaza Deutsche Welle. O crestere economica mai mica in 2018 si un deficit mult peste tinta de 3% asumata de Romania, dupa revolutia fiscala a Guvernului, este previziunea economica a Comisiei Europene, publicata astazi. "In 2018, deficitul general consolidat este proiectat sa creasca la 3,9% din PIB. Legea salarizarii unitare, adoptata in vara lui 2017, va creste salariile in sectorul public cu 25% din ianuarie 2018 si contine majorari suplimentare pentru medici si profesori. Mai mult, impozitul pe venit ca scadea de la 16% la 10%. Aceste masuri vor fi partial compensate prin anuntatul transfer al contributiilor si asa-numita taxa de solidaritate. Deficitul este de asteptat sa creasca la 4,1% in 2019", se arata in prognoza Comisiei Europene, potrivit Gandul. Opt centre de radioterapie vor fi dotate cu aparatura medicala, cu sprijinul financiar al Bancii Mondiale - iar unul dintre acestea e la Cluj. Primele cinci contracte de achizitie au fost semnat azi in atmosfera oficiala, de ministrul Sanatatii Florian Boldog, la sediul Guvernului in prezenta vicepremierului Marcel Ciolacu, a ministrului Finantelor Ionut Misa si a presedintilor Consiliilor Judetene din Constanta, Galati si Maramures, basca a managerilor de spitale care vor beneficia de dotari. Echipamentele vor fi achizitionate in baza Acordului de imprumut cu Banca Mondiala, in cadrul caruia sunt prevazute 38 de milioane de euro pentru achizitia de aparatura cu echipamente de radioterapie, anunta Actual de Cluj. Cine subestima ambitia protestatarilor din Piata Victoriei si se hahaia ieri la o poza care circula pe net, cu cei trei oameni proptiti in fata Guvernului, a fost categoric contrazis de faptul ca, o ora mai tarziu, cei trei devenisera doua sute, apoi, pana pe seara, numarul lor a ajuns la doua mii. Si nu, multinationalele nu au dat liber angajatilor intr-o incercare nesimtita de a deturna statul roman de pe drumul catre desavarsirea binelui national, asa cum umbla vorba prin targ. Pur si simplu oamenii iesisera, in mare parte, la pranz. Cu sandvisul si ceaiul, la un picnic in fata Guvernului, pe un frig de-ti ingheta salamul in paine, relateaza Vice. Premierul Mihai Tudose a ajuns la 18% incredere, dupa ce luna trecuta avea 23,2%, arata cel mai recent sondaj IMAS. Si Liviu Dragnea a ajuns la o incredere de 15%, dupa ce in octombrie avea 18,7%. Pe de alta parte, PSD se mentine la o intentie de vot de 39%. Potrivit ultimul sondaj IMAS, dat publicitatii miercuri, Liviu Dragnea a pierdut, intr-o singura luna, aproape patru procente. De la 18.7% in septembrie la 15% in octombrie. Mai bine cotat decat Dragnea este presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care atinge in octombrie 23% la capitolul incredere. Premierul Mihai Tudose pierde si el procente. Si-a inceput mandatul cu o cota de incredere de 24.7 % in luna iulie si a pierdut constant pana in octombrie, cand a ajuns la doar 18%. La penultimul sondaj IMAS, prezentat in urma cu o luna, Tudose avea un grad al increderii de 23,2%. Presedintele Klaus Iohannis pierde si el cateva procente: de la 41.7% la 39.7%, conform Adevarul. Sorin Oprescu a domnit 7 ani peste un Bucuresti care l-a votat si apreciat. De un an si jumatate, Gabi Firea e si ea adorata de un oras tot mai sufocat. *** "Pare o intrebare copilareasca: "Cum pot alege oamenii opresiunea in locul rezistentei?" sau "Cum pot oamenii sa-i adore si sa-i slujeasca pe tiranii lor?". Cand oamenii sunt confruntati cu nedreptatea si brutalitatea, copiii lor incep sa-si piarda umanitatea. Atunci, o mare responsabilitate cade pe umerii celor care au trait pentru acest vis. Inseamna ca trebuie sa-i convinga pe ceilalti sa viseze la un ideal care nu s-a materializat niciodata". Da, intrebarea lui Ece Temelkuran e indreptatita: cum ne pastram speranta ca oameni confruntati cu nedreptatea evidenta? Asta s-au intrebat si functionarii care i s-au opus lui Sorin Oprescu in cea mai tare afacere sportiva a Primariei Capitalei europene a Romaniei, scrie tolo.ro