Subiectele Zilei: Cum ajung interlopii in relatii cu politicieni si politisti. Presedintele CJ Cluj a primit cash 225.000 de euro de la un proxenet; Cel mai odios asasin platit de Pablo Escobar, intervievat de un roman. "O aberatie a legilor columbiene ii permite acestui om sa fie liber"; De ce a ajuns o familie sa fie scoasa in strada de BOR si abandonata de Primaria lui Firea.

De asemenea, sefii Politiei Blaj - locul de origine al -capului retelei de proxenetism - luau bani cu imprumut de la aceeasi retea de proxenetism, desi le-au declarat procurorilor DIICOT Alba Iulia ca aveau date despre activitatile infractionale ale retelei. Momentant, este neclar daca banii au mai fost si restituiti. Chiar daca nici familia Tise, nici politistii nu au fost prinsi comitand vreo fapta penala, situatia descrisa de anchetatorii de la Alba Iulia arata cat de usor se poate apropia lumea interlopa de politicienii romani si de factori de decizie din institutiile publice. Un ardelean din Blaj plecat in Italia pentru prima oara in 1999, deci in urma cu 18 ani, a ajuns sa conduca una dintre cele mai importante retele de proxenetism care a activat in zona, au descoperit procurorii DIICOT Alba Iulia. Este vorba de Cristian Sorin Ioan Boitor. Plecat initial la munca impreuna cu tatal sau, Cristi Boitor a fost lasat singur acolo dupa ce tatal a fugit in America, unde-si reface viata. Datele stranse de anchetatori arata ca perioada anilor 2001-2002 a fost cea cand Boitor a inceput sa se implice in proxenetismul international, actionand pe relatia Romania (de unde proveneau fetele) - Italia (unde se practica prostitutia), fiind ajutat in activitatile de recrutare si de supraveghere a acestora la strada, in Italia, si de alte persoane, relateaza Romania Libera Catalin Stanciulescu, un tanar roman in varsta de 31 de ani, a realizat un interviu cu John Jairo Velasquez Vasquez, unul dintre cei mai odiosi criminali ai secolului XX, care a fost eliberat recent din puscarie si traieste in Columbia. Velasquez a fost mana dreapta a traficantului de droguri Pablo Escobar si a recunoscut uciderea a peste 250 de oameni, inclusiv a sotiei lui. Catalin Stanciulescu este un blogger specializat in turism. Coordoneaza proiectului BackPackYourLife, care presupune sa relateze calatoria sa pe trei continente pe durata unui an. Canalul de Youtube al tanarului in varsta de 31 de ani are peste 140.000 de abonati. Recent, Stanciulescu a ajuns in Columbia. Influentat si de celebrul serial Narcos, tanarul roman si-a propus sa vada locuri care aduc aminte de Pablo Escobar, cel mai notoriu traficant de droguri din toate timpurile. "In momentul de fata ma aflu in Medellin, Columbia, si am reusit un lucru cel putin infricosator. Fiind fascinat de Columbia si dorindu-mi sa cunosc aceasta tara indeaproape, am inceput sa caut lucruri interesante pe care sa le prezint audientei mele. Intrucat nu sunt un adept al atractiilor mega turistice, am pregatit un plan, bine pus la punct, in care am integrat si un tur al locurilor ce ne aduc aminte de povestea lui Pablo Escobar", a declarat, pentru " Adevarul ", Catalin Stanciulescu. Tanarul si-a propus sa-l intalneasca pe John Jairo Velasquez Vasquez (55 de ani), cunoscut drept liderul neoficial al asasinilor lui Pablo Escobar si unul dintre cei mai odiosi criminali ai secolului al XX-lea. Este ultimul criminal din solda lui Escobar inca in viata. Pana sa fie arestat, in 1992, Velasquez a fost seful echipelor de criminali ai lordului drogurilor din Columbia.Desi a incercat sa obtina o locuinta sociala, familia asta a ajuns sa locuiasca intr-o cladire a Arhiepiscopiei Bucurestilor din care a fost alungata in strada, in pragul iernii. Pe peretele unei case de pe bulevardul Regina Maria nr. 16, cum o iei de la Piata Unirii spre cartierul Rahova, e o pancarta pe care scrie: "Ne-a evacuat Mitropolia". In fata ei stau Catalina Lacatus, o femeie de 49 de ani, imbracata intr-o geaca maro si cativa copii ai sai. In documente, numele femeii e scris Katalin, pentru ca e unguroaica, din Targu Mures. Spune ca a ajuns in Bucuresti impreuna cu cei zece copii, dupa ce barbatul ei i-a trimis la cersit si a dat foc la casa in 2004. In imobilul abandonat de la numarul 16, Catalina si familia ei s-au mutat acum doi ani, dupa ce au fost dati afara din casa cu numarul 10 de pe aceeasi strada. Spune ca la numarul zece au locuit timp de patru ani jumate si au platit chirie. Ambele case apartin Arhiepiscopiei Bucurestilor. La trei zile dupa ce s-au mutat in locuinta asta, a venit un reprezentant al Arhiepiscopiei la fata locului, dupa ce fusese anuntat de vecini. Le-ar fi facut proces verbal la Politie ca au intrat abuziv si le-ar fi spus ca nu pot sta in partea din fata a casei, ci doar in spate. Vor face asta pe propria raspundere, le-ar mai fi zis, intrucat cladirea are risc seismic, iar canalele neacoperite din curte pot fi periculoase pentru copii. N-au incheiat niciun acord, asa ca familia si-a asumat verbal raspunderea si a ramas sa locuiasca acolo. In total erau 18 persoane in trei camere: zece adulti si opt minori. Intr-un pat dublu dormeau si cate sase persoane, noteaza Vice Sfarsitul vietii regelui Mihai se vede umbrit de un spectacol nedemn, avand ca protagonisti Casa Regala, ce se autodiscrediteaza, si pe printul Nicolae, care a fost impiedicat cu forta sa-si viziteze bunicul muribund. In Romania dragniota legile naturii nu se pot schimba la fel de lesne ca ale justitiei. PSD n-a inventat inca o Romanie a tineretii fara batranete, desi isi celebreaza cu aplomb "succesul", presupus, de viitor, cand ar urma sa se adauge salariilor cate o punguta cu doi bani. In rest, iata, in tara, se vestejesc si mor, vai, pana si cei mai longevivi sefi de stat. Pana si ultimul din epoca celui de-al Doilea Razboi Mondial. Respectatul Mihai I nu va urca probabil la cer, precum Ilie, in Carul Divin. Ca pe biblicul rege David, il paste confruntarea cu spada ingerului mortii, dupa o senectute infrigurata si indelungata, plina de suferinte, de umilinta neputintei si de injosirea unei interminabile dihonii invrajbindu-i pentru putere si un pumn de arginti familia si urmasii. Or, aceste rege ar fi meritat cu siguranta o soarta mai buna. Si un destin mai bland, sub alte auspicii decat ale zazaniei si arghirofiliei. In fond, a acumulat merite imense. Ca suveran detronat in 1947 de comunistii carora li se opusese dupa ce i se impotrivise, salutar, fascismului antonescian, a ameliorat mult, in timpuri extrem de grele, sansele si imaginea Romaniei, scrie Deutsche Welle Republica Moldova este un stat care are spatiul public in afara controlului autoritatilor nationale. Potrivit datelor furnizate de catre Consiliul de Coordonare al Audiovizualului, 80% din stirile, informatiile si comentariile vehiculate in spatiul public, in orice limba, sunt produse in Federatia Rusa. La nivelul instrumentelor mass media din Republica Moldova, circa 80% din piata - pe datele furnizate astazi de institutia care se ocupa de audiente - apartine trustului condus de Vladimir Plahotniuc. E adevarat, si compania de masurare, si principalele companii de publicitate au de a face cu acelasi cvasi-monopol, o afacere banoasa potrivit criteriilor din Republica Moldova, dar a carei situatia e mai relevanta prin faptul ca exclude intrarea pe piata a oricarui tert, care ar incerca o competitie si finantare pe baza vizibilitatii si audientelor, ca mass media electronica. E adevarat ca s-au adoptat cateva legi menite sa duca la reglementarea generala a domeniului mass media pe aceasta dimensiune. Mai intai, este vorba despre legea care presupune descentralizarea si deconcentrarea proprietatii in mass media, insa aceasta actioneaza pe rand, pas cu pas, in functie de incheierea actiunii licentelor curente, cand un proprietar trebuie sa decida ce pastreaza si ce vinde din posturile si actiunile majoritare pe care le detine la mai multe posturi de televiziune. Va mai dura intre trei si cinci ani situatia curenta, pana la descentralizarea si deconcentrarea pietii, anunta Adevarul