Subiectele zilei: Efectele deficitului de conducere; O echipa din Cluj vrea sa faca parteneriat cu retele comerciale pentru mancare salvata de la risipa; PSD pregateste programul de austeritate pe 2018: bugetari concediati, ajutor de somaj taiat si ministere subtiate

De aproape doua saptamani, Hezbollahul libanez se afla in centrul unor tensiuni ce risca sa arunce un alt stat din Orientul Mijlocu, Libanul, in razboi civil. Forta dominanta in Liban, unde este acuzat ca s-a impus, si omniprezent in conflictul sirian, Hezbollah, partidul lui Hassan Nasrallah, este acum in centrul tensiunilor regionale care agita Orientul Mijlociu, impartit de rivalitatea dintre doua mari puteri regionale Iranul siit si Arabia Saudita sunnita. Niciodata, de la crearea sa in 1982, cu scopul de a lupta impotriva armatei israeliene in Libanul de Sud, militia islamista sponsorizata de Republica Islamica Iran, care s-a transformat de-a lungul anilor intr-o miscare politico-militara, nu a fost atat de puternica, noteaza Adevarul. . Donald Trump a castigat prezidentialele din SUA cu deviza "America first". Dar pe viitor locul intai in lume ar putea fi ocupat de China. Si economic si militar, considera Miodrag Soric. Donald Trump a zis multe despre China in timpul campaniei electorale. Ca Beijingul "trage pe sfoara SUA" de decenii, ca fura proprietate intelectuala, ca isi creeaza avantaje comerciale prin devalorizarea artificiala a monedei nationale, ca inunda piata americana cu produse ieftine, punand in pericol locurile de munca din SUA. Candidatul Trump a promis o schimbare de curs radicala in cazul in care va fi ales presedinte. El avea de gand sa infiinteze taxe vamale restrictive impotriva Chinei, sa supuna tara asiatica unor mari presiuni si sa aloce prioritate absoluta intereselor americane, relateaza Deutsche Welle. Sub pretextul ca va evalua angajatii, Guvernul pregateste concedieri masive in institutiile de stat pentru a reusi sa mentina echilibrul bugetar pe anul viitor, sustin surse politice pentru "Adevarul". Startul a fost dat deja de Ministerul Transporturilor, in timp ce evaluarea celor 135 de secretari de stat este in derulare. In plus, Liviu Dragnea a anuntat ca sistemul ajutoarelor sociale va fi regandit. Coalitia PSD - ALDE pregateste o ampla reforma in sistemul public: vor fi subtiate la sange schemele de personal din institutiile publice, astfel incat Guvernul sa poata acoperi la anul gaura bugetara provocata de cresterile salariale, indexarea pensiilor si scaderea taxelor, au declarat surse guvernamentale pentru Adevarul Intr-o vreme cand toata lumea se plange ca presa moare, unii primari inca vor sa-si vada numele in ziar, asa ca sprijina fituici de propaganda. Nu-i un secret ca banii pe care-i dai la taxe locale se duc pe cele mai dubioase chestii, de la sejururi la mare pentru functionari publici, statui hidoase, manifestatii culturale la limita penibilului sau comisioane pentru un joc actoricesc comunist, marca Rodica Popescu Bitanescu. Daca ai avut vreodata naivitatea de a crede ca toti banii astia sunt investiti cu cap, atunci trebuie sa-ti amintesc rapid de toate concertele si festivalurile pe care a dat bani vara asta Firea, scrie Vice O echipa din Cluj pregateste incheierea de parteneriate cu retele comerciale cu ajutorul carora sa valorifice mancarea cu risc de risipa si sa o directioneze catre beneficiari clujeni din medii defavorizate. Membrii proiectului se pregatesc sa lanseze o campanie de audit a risipei din restaurante si un ghid de consum al alimentelor. Proiectul de constientizare si reducere a risipei alimentare al JCI Cluj, deja demarat si derulat sub titlul Food Waste Combat, tocmai a fost desemnat cea mai buna initiativa locala de responsabilitate sociala din reteaua mondiala JCI, din care fac parte initiatorii. Este vorba despre o organizatie neguvernamentala internationala care reuneste aproximativ 200.000 de tineri implicati in comunitate din peste 120 de tari, potrivit Actual de Cluj