Ce spunea Murgeanu despre o intalnirea care ar fi fost ceruta de Dragnea in 2011: M-a intrebat ce scrie in raportul Comisiei Europene / I-am spus ca nu e un raport favorabil

"Eram la un gratar, la un prieten din Bolintin, cand m-a sunat si mi-a spus ca este in zona si mi-a propus sa ne intalnim (...). El mi-a cerut sa ne vedem in calitatea mea referitoare la fondurile europene, nu ca si cunostinta. Am avut o discutie destul de protocolara (...) M-a intrebat ce scrie in raportul Comisiei Europene. (...) A confirmat ca a fost un audit la Consiliul Judetean Teleorman si eu i-am spus ca nu este un raport favorabil. Nu am vorbit mai mult de cinci minute", spunea PDL-istul Murgeanu, in 2011.Tot atunci, liderul PSD declara ca cere public Oficiului pentru lupta antifrauda sau DNA sa controleze achizitiile facute cu fonduri publice de Consiliul Judetean Teleorman."Daca cei de la Comisia Europeana intentioneaza sa intrerupa temporar platile pe axa 2 din programul operational regional iar cineva din Romania, vreun oficial roman crede ca poate sa scoata tap ispasitor CJ Teleorman sau pe mine personal pentru acest lucru, se inseala. Pentru a arata ca la Consiliul Judetean Telorman nu s-a comis nicio ilegalitate in derularea acestor doua proiecte solicit public Oficiului pentru lupta antifrauda sau DNA sa controleze cele doua achizitii publice, solicit, de asemenea, ANI sa controleze daca exista vreun conflict de interese la CJ Teleorman, solicit Parchetului General sa cerceteze temeinic cine se afla in spatele acestor actiuni de influentare a raportului unitatii de audit a Comisiei Europene", afirmat atunci Dragnea, citat de Digi 24.