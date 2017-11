Subiectele zilei: Ultimul mare producator de utilaj greu din Romania ar putea fi repus pe picioare; Tel Drum, balaurul care il poate inghiti pe Dragnea cu partid cu tot; Trenul de Dragon, o fantoma care inconjoara Bucurestiul

. Fortus Iasi, ultimul mare producator de utilaj greu din Romania, privatizat in 2003 pentru 700.000 de euro si intrat in insolventa in 2008, ar putea scapa de cea mai mare parte a datoriilor daca AAAS, principalul actionar, va prelua in plata active ale societatii pentru a-i stinge datoriile. Scopul declarat este insa posibilitatea ca Fortus Iasi sa "o ia de la inceput, rapid si eficient", pastrarea locurilor de munca si a clientilor. Fortus Iasi a trecut prin trei proceduri de faliment, reusind sa se salveze de fiecare data de la disparitie. Acest lucru s-a intamplat ultima oara in noiembrie anul trecut, cand instanta de judecata a decis iesirea din faliment a combinatului si aplicarea planului de reorganizare elaborat si aprobat in 2013, relateaza Adevarul . Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat, luni seara, la Romania TV ca este supus unei executii politico-mediatice, iar principalul beneficiar al acesteia este pesedintele Klaus Iohannis. Seful PSD nu crede ca exista vreun membru din conducerea partidului care sa nu aiba vreun dosar facut. Seful PSD a vorbit si despre dosarul in care este acuzat de DNA de constituire grup infractional organizat, abuz in serviciu si frauda cu fonduri europene si a dezvaluit faptul ca astazi a aflat si el ca in 2001 a constituit un grup infractional. Resping categoric acuzatiile din acest dosar, potrivit Romania Libera Seful Camerei Deputatilor a comparut luni in fata procurorilor DNA. S-a deschis un al 3-lea dosar de coruptie pe numele sau. Cazul Dragnea e unic. La fel, dosarul parlamentarismului romanesc. Ca si alti penali din parlamentul Romaniei, seful PSD Dragnea se bucura nu doar de sustinerea guvernului, a aliatilor din ALDE si a subalternilor, in parte ei insisi penali, din parlamentarii partidul sau guvernamental. Dragnea beneficiaza de o imunitate cu totul speciala in analele parlamentarismului din majoritatea covarsitoare a democratiilor care se respecta. El dispune, in fapt, de o imunitate uimitoare. Ce efecte are asupra prestigiului Romaniei persistenta in functia de sef al uneia din Camerele Parlamentare a unui infractor nu doar condamnat definitiv, ci si acuzat, mai nou, de constituirea unui grup infractional?, scrie Deutsche Welle . Nici o supriza ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu va demisiona in urma noului dosar pe care i l-a deschis DNA. Era clar ca seful PSD va nega toate acuzatiile, afirmand ca este victima unei noi inscenari politice. Dar, de data asta, lucrurile sunt mult mai greu de gestionat de Liviu Dragnea. Marea inventie a lui Liviu Dragnea a fost Tel Drum. Ca este o inventie a lui Dragnea, nu poate contesta nimeni. De ce? 1. Tel Drum, firma a Consiliului Judetean Teleorman, a fost privatizata in primul an al lui Liviu Dragnea ca presedinte al judetului. Scoasa la vanzare, a fost cumparata de Marian Fiscuci, fost coleg de liceu cu domnul Dragnea, scrie Adevarul Noua romani pleaca din tara in fiecare ora, e o statistica pe care o stim cu totii, dar nu ne dam seama exact ce efect are toata aceasta dislocare asupra oamenilor. Pentru unii e visul romanesc - sa pleci la munca din tara, cu ideea ca la un moment dat te intorci pe plaiurile natale, mai bogat si mai fericit. Pentru altii e vorba pur si simplu de o facultate. Cat de usor te readaptezi conditiilor din Romania, dupa niste ani petrecuti in strainatate? Intoarcerea acasa nu este un proces asa simplu cum ti-ai inchipui. Multi studenti intorsi de la studii din strainatate si repatriatii trec prin episoade de readaptare, marcate de stari contradictorii, de la frustrare, izolare, la euforie, alternate cu sentimente de alienare, scrie Vice . Pus la ore potrivite si cu o frecventa sporita, ar putea decongestiona traficul din nordul Capitalei. Singurul tren urban din Romania, care leaga Gara de Nord de Gara Obor din Bucuresti, trecand pe la Dragonul Rosu, circula mai mult gol. In alte capitale europene, transportul feroviar este solutia pentru descongestionarea traficului. Trenul de Dragon, asa cum ii spune lumea, adica garnitura care ajunge in Gara Obor, trecand pe la Halta Pantelimon Sud, construita special in urma cu cativa ani pentru complexul comercial Dragonul Rosu. trenul prinde 100 km/h si ajunge in Pantelimon in 8 minute, informeaza Romania Libera