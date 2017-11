Subiectele zilei: Problema scolilor fara avizare si autorizare ISU, rezolvata din pix; Romani care s-au bagat la Prima Casa au povestit prin ce Iad au trecut; Sute de mii de romani sunt pusi sa parcurga zilnic zeci de kilometri pentru plata impozitelor. Orasele fara Fisc

Unitatile de invatamant din Romania se prabusesc, iar autoritatile se pregatesc sa ia o masura care nu va reduce pericolele la care sunt expusi copiii cand merg la scoala, ba din contra. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a pus in dezbatere publica proiectul unei hotarari prin care toate scolile aflate in cladiri mai mici de 600 de metri patrati sa nu mai aiba nevoie de avizare si autorizare de la ISU. Asta in conditiile in care circa 2.500 de unitati scolare sunt pe lista Ministerului Educatiei pentru lucrari urgente de reabilitare. Prin urmare, problema celor mai multe dintre aceste unitati va fi rezolvata pe hartie. Concret, proiectul initiat de MAI schimba categoriile de constructii care se supun avizarii sau autorizarii cladirilor, scrie Adevarul. Rusia incearca sa slabeasca UE si duce o campanie de dezinformare, mai ales in Balcanii de Vest. De aceasta sunt multi convinsi la Bruxelles. UE pregateste, in consecinta, o contra strategie. Un apel cu sonoritati dramatice: la mijlocul lunii octombrie, ministrii de Externe din opt state ale Uniunii Europene - Croatia, Cehia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Suedia si Marea Britanie - au adresat o scrisoare sefei diplomatiei UE, Federica Mogherini, in care atrageau atentia asupra campaniei de dezinformare si propaganda "tot mai sofisticata si intensa" practicata de "actori externi". Scopul principal al acesteia fiind acela "de a crea neincredere si nemultumire fata de ordinea democratica, de a discredita Uniunea Europeana si partenerii UE, slabind astfel unitatea europeana", noteaza Deutsche Welle. Laura a inceput procesul pentru obtinerea creditului prin noiembrie 2016 si a apelat la brokeri financiari, in speranta ca va merge totul mai repede si ca o vor ajuta in cazul de probleme - tot atunci a depus si avansul de 5% in contul dezvoltatorului. "Decat sa mai trec prin asta, mai bine imi tai o mana", mi-a povestit Laura. "Din nefericire pentru mine si fara nicio discutie inainte, brokerii m-au trimis catre banca de care ma feream cel mai mult - BRD. Lasand la o parte toate comisioanele exagerate si toate procedurile lor care ingreuneaza orice operatiune ai vrea sa faci in aceasta banca, am avut nenorocul sa lucrez si cu un ofiter de credit usor neexperimentat, care nu m-a ajutat absolut deloc", spune Laura, citata de Vice. Camera de Comert si Industrie Romano-Germana atrage atentia ca increderea companiilor germane este in pericol de a fi pierduta "Cu mare ingrijorare am luat la cunostinta faptul ca modificarile din Codul Fiscal, anuntate de Guvern, au fost publicate in Monitorul Oficial si urmeaza sa intre in vigoare la inceputul anului 2018. Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania), in calitate de reprezentanta oficiala a economiei germane in Romania si de cea mai mare asociatie economica ce reprezinta interesele a circa 600 de companii membre, doreste sa sublinieze inca o data pericolele pe care le reprezinta adoptarea acestor masuri in forma actuala", se arata intr-un comunicat al AHK Romania, potrivit EurActiv. 13 orase din Oltenia nu beneficiaza de servicii fiscale, pentru ca nu au nici macar un salariat ANAF pentru colectarea taxelor si impozitelor. Oamenii trebuie sa faca zeci de kilometri pana la cea mai apropiata agentie. Alte cateva sute de orase din tara se afla in aceeasi situatie. Reorganizarea finantelor publice din anul 2013, cand presedinte Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF) era Gelu Diaconu, a creat haos atat in randul contribuabililor, cat si in randul salariatilor institutiei. Sute de orase din tara cu activitati economice importante au ramas, de atunci, fara servicii fiscale. Atat contribuabilii persoane fizice, dar si administratorii societatilor comerciale sunt nevoiti sa parcurga zeci de kilometri si sa piarda o zi intreaga doar pentru o adeverinta de venituri, plata unor taxe si impozite sau a unor certificate fiscale in cazul societatilor comerciale, relateaza Romania Libera. Gazeta Sporturilor a solicitat azi un comentariu al ministrului Apararii, Mihai Fifor, in urma dezvaluirilor despre felul in care CSA Steaua a incheiat protocolul cu Atletic. In toata aceasta perioada, Virgil Stanescu a fost si presedintele sectiei de baschet a clubului Armatei, si presedintele clubului privat cu care s-a derulat afacerea. Mai mult, conform unui document pe care Gazeta il publica, Stanescu si comandantul clubului au reprezentat sectia de baschet CSA Steaua, "in relatiile cu autoritatile sportive si publice, precum si cu tertii, persoane fizice si juridice, din tara si strainatate". Cu alte cuvinte, Stanescu a avut clar putere de decizie si de reprezentare atat la clubul public, cat si la propriul club privat, pentru care a obtinut avantaje in relatia cu Steaua, conform tolo.ro.