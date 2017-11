Adevarul.ro: Guvernul a modificat prin OUG legea Apelor, permitand ridicarea de constructii in preajma cursurilor de apa / Potential beneficiar - Insula Belina

Prin OUG 78/2017, care modifica Legea Apelor, Guvernul a eliminat aproape total restrictiile de construire pe malurile apelor si ale lacurilor, singura conditie fiind ca proiectul, indiferent unde e amplasat, sa aiba prevazute lucrari de aparare impotriva inundatiilor, arata adevarul.ro.In primul alineat al articolului 49, arata cotidianul citat, se interzic noi obiective socio-economice "in zona inundabila a albiei majore si in zonele de protectie precizate la art. 40". Iar articolul 40 instituie zone de protectie in imediata apropiere a cursurilor de apa (albiile minore), a lacurilor sau in preajma lucrarilor hidrotehnice.Al doilea alineat al articolului 49, in vechea formulare, instituia exceptia de la interdictie: "Se excepteaza de la prevederile alin. 1, pentru zona inundabila a albiei majore, cazurile in care sunt prevazute lucrari de aparare impotriva inundatiilor".Sensul modificarii, contrar scopului anuntat Prin ordonanta de urgenta, al doilea alineat al articolului 49 a capatat urmatoarea formulare: "Se excepteaza de la prevederile alin. 1 obiectivele care au prevazute lucrari de aparare impotriva inundatiilor".Guvernul a inlocuit sintagma "cazurile in care sunt prevazute" cu sintagma "obiectivele care au prevazute" siale cursurilor de apa, dar nu si zonele protejate din preajma apelor."Adevarul" a contactat un specialist in gospodarirea apelor care, solicitand pastrarea anonimatului, intruct lucreaza la o institutie de stat, a declarat: "Noul text al legii permite ridicarea de constructii practic oriunde, in albiile minore, in albiile majore, in zone inundabile, pe malul lacurilor, singura conditie fiind aceea ca proiectul sa prevada si lucrari de indiguire. Poti sa ridici si un hotel, important e sa faci in fata lui si un dig sau o alta lucrare anti-inundatii".Ministerul Apelor a argumentat, potrivit articolului citat, ca "modificarile promovate au rolul de a debloca dezvoltarea socio-economica a tarii, inclusiv pentru zonele inundabile, in conditiile in care obiectivele de investitii au prevazute masuri concrete de protectie sau sunt situate in zone protejate deja de lucrari existente".Chestionati care este regimul de protectie impotriva inundatiilor a ansamblului format din Insula Belina si Lacul Pavel din judetul Teleorman, Ministerul Apelor a precizat: "Lucrarile din zona mentionata de dvs. asigura protectia impotriva inundatiilor pentru satul Poiana si obiective socio-economice existente in zona".