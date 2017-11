O mama s-a judecat pentru viata copilului ei nenascut. Casa judeteana i-a refuzat formularul european E112 pentru ca fatul nu avea CNP

O mama din Prahova a fost la un pas de a-si pierde copilul din cauza birocratiei. Femeia descoperise ca bebelusul pe care urma sa il nasca are o malformatie cardiaca. Operatia era posibila doar in strainatate, dar autoritatile au refuzat sa-i dea actele necesare, pe motiv ca pruncul nenascut nu avea CNP. In final, tanara a reusit sa isi salveze copilul dupa ce s-a judecat cu Casa de Asigurari de Sanatate din Prahova, potrivit stiri.tvr.ro. A angajat un avocat, a apelat la instanta, iar judecatorii i-au dat dreptate. Acum micuta este sanatoasa, insa mama ei isi aminteste cu groaza de experienta traita.Nu este singurul caz de acest gen in Prahova. Parintii unui alt copil care avea nevoie de o operatie in Italia au obtinut formularul E112, dupa mai multe presiuni facute chiar de medicii care au aratat ca in tara salvarea nu este posibila.