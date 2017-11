Subiectele zilei: Cazul Robert Mugabe: cum a cazut cel mai longeviv dictator din lume din cauza ambitiilor propriei sotii; "Insula Crimelor", locul in care si-au gasit sfarsitul sute de oameni; Cea mai moderna statie din tara, o cronica romaneasca a nepasarii

Ce lesne ne aruncam principiile peste bord cand nu ne mai convin. Ce usor ne simtim bine aratand cu degetul spre altii, mai clar vinovati. Spre Dragnea. Spre Putin. Spre Russia Today. Or, tine de natura neasumarii greselilor si principiilor noastre sa le faca sa revina si sa ne bantuie rau. Nu de birocratie ori de-o armata europeana e nevoie. Ci de claritate morala. Si de vointa UE de a se apara. In acest scop societatile deschise au obligatia de a-si identifica in mod corect dusmanii. Unul dintre cei mai neinduplecati vrajmasi nu e extern. S-a aciuiat in mintile elitei, transformandu-le in puscarii. Ne vom elibera? Ne vom recupera capacitatea de a gandi? Democratiile depind de ea, scrie Deutsche Welle O insula exotica. O descoperire macabra. Si prea putine indicii referitoare la ce anume a provocat moartea a sute de pasageri ai unui vas care a naufragiat in urma cu aproximativ 400 de ani in apropiere de fasia de pamant. Pe nava s-ar fi aflat, potrivit informatiilor existente, peste 300 de pasageri. Iar arheologii au descoperit o groapa comuna in care se aflau 125 de schelete ale unor femei, barbati si copii. Insa nu este deloc clar cum si-au gasit sfarsitul acesti oameni. Cum pare sa fi fost vorba despre un adevarat macel, arheologii fac eforturi sustinute sa afle ce anume s-a intamplat pe aceasta insula, caracterizata de intinderi mari de nisip alb si vegetatie rara, ce a primit denumirea de "Insula Crimelor", potrivit Adevarul Batranul dictatorul african Robert Mugabe, cunoscut romanilor pentru relatia de prietenie avuta cu Nicolae Ceausescu, a rezistat de-a lungul deceniilor la diverse intrigi si provocari, dar a ajuns in cele din urma in custodia armatei din cauza ambitiilor si exceselor sotiei sale. In varsta de 93 de ani si cu o stare de sanatate fragila, Robert Mugabe este la putere inca de la indepedenta tarii sale, obtinuta in 1980. De-a lugul timpului, Mugabe nu a avut probleme in a se mentine la putere, fiind reales constant in ciuda saraciei din tara. Mugabe a fost prieten cu Ceausescu. Cei doi s-au intalnit de altfel la Harare, in 1979. Intr-un portret realizat de L'Express, Mugabe a fost numit un "Ceausescu african". Urmatoarele alegeri prezidentiale din Zimbabwe sunt programate in 2018, informeaza Adevarul . Parlamentul, somat sa elimine incompatibilii. Comisia Europeana a publicat raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), anuntand ca s-au facut progrese in unele domenii, cum ar fi introducerea sistemului PREVENT de catre ANI, dar sunt mentionate si provocari la adresa independentei justitiei. "Rezultatele bune au fost in mare parte puse sub semnul intrebarii de evenimente precum adoptarea, in ianuarie 2017, de catre Guvernul anterior, a unei ordonante de urgenta a guvernului vizand dezincriminarea anumitor infractiuni de coruptie, cum ar fi abuzul in serviciu, si a unei propuneri de act normativ vizand gratierea". O alta controversa a aparut, de asemenea, odata cu discutiile privind propunerile de revizuire a legilor justitiei incepand cu sfarsitul lunii august, mentioneaza Romania Libera In 2017, pescuitul ramane unul dintre cele mai - daca nu cel mai - periculoase locuri de munca din Canada. Din 1999, pana in august 2015, 55 de persoane au murit pe vase de pescuit, din simplul motiv ca au cazut peste bord, conform Comisiei pentru Siguranta Transportului. Furtunile, defectiunile de echipament si chiar si pisicile de mare se numara printre multele pericole cu care se confrunta pescarii. Apoi mai e si munca de zi cu zi, care include amplasarea de undite cu sute de carlige ascutite, caratul de capcane grele pentru homari si eviscerarea de pesti spada, rechini si ton. Cu toate acestea, salariul este cel care ii atrage pe pescari sa realizeze aceasma munca primejdioasa. Statisticile indica un salariu mediu pentru pescarii canadieni de circa 1 000 de dolari pe saptamana, scrie Vice Sute de oameni trec zilnic prin statia intermodala Basarab. Inaugurata in aprilie 2012, statia, care ar fi trebuit sa fie cea mai moderna din tara si un exemplu de "Asa da!", arata acum deplorabil. Pe jos este un "covor" format din mucuri de tigara si la fiecare pas vezi aruncate pahare, hartii si sticle din plastic. Si, de parca mizeria nu ar fi de ajuns, nici scarile rulante nu functioneaza. Toate cele patru lifturi sunt oprite, iar unul dintre ele este in "revizie". Reprezentantii Primariei Capitalei cunosc problema. Va mai dura ceva pana cand statia de la Basarab si trotuarul rulant vor fi puse la punct si vor functiona normal, informeaza Libertatea Scotia urmeaza sa devina prima tara din lume care impune un pret minim de vanzare pentru bauturile alcoolice, intr-o incercare de imbunatatire a sanatatii oamenilor. Oficialii scotieni au anuntat ca vor implementa legea cat mai repede, fiind asteptata sa intre in vigoare la inceputul anului viitor. Potrivit propunerii, o sticla de bautura spirtoasa nu ar trebui sa fie mai ieftina de 14 lire (peste 15 euro, peste 70 de lei, n.red.), in timp ce o sticla de vin ar trebui sa aiba un pret minim de 4,69 lire (5,2 euro, 24 lei), iar un pachet de patru beri sa coste cel putin 4 lire (4,4 euro, 20 lei). Promotorii masurii au argumentat ca, in timp ce proiectul de lege era dezbatut in instante, zeci de mii de oameni au murit din cauza alcoolului, scrie Digi24