RFI: Brexit, care Brexit? "Invazia" romanilor si bulgarilor in UK continua

Cele mai recente date publicate de Oficiul National de Statistica arata ca in perioada iulie - septembrie 2017 numarul lucratorilor proveniti din Romania si Bulgaria (EU2) aflati in Regatul Unit a ajuns la 347.000, cu 90.000 (26%) mai multi decat in perioada corespunzatoare a anului 2016.Numarul lucratorilor din cele 14 state membre UE care au aderat inainte de 2004 (EU14) a crescut cu 45.000 pentru a ajunge la 987.000, in timp ce numarul celor proveniti din cele opt state foste comuniste care au aderat in 2004 (EU8) a scazut cu 19.000 la putin peste un milion.Per total, numarul persoanelor din UE care lucreaza in UK s-a ridicat in perioada iulie - septembrie 2017 la 2,37 milioane, cel mai ridicat din istorie, o crestere de 112.000 (dintre care 90.000 romani si bulgari) fata de perioada corespunzatoare a anului 2016.Numarul lucratorilor din UE inregistrase o usoara scadere in perioada imediat urmatoare referendumului din 23 iunie 2016 in care electoratul britanic s-a pronuntat in favoarea iesirii din Uniune, dupa care si-a reluat cresterea.Cele mai recente date confirma tendinta de crestere accentuata a numarului de romani din Regatul Unit dupa deschiderea totala pietei muncii pentru romani si bulgari la 1 ianuarie 2014, intr-un ritm mediu anual de circa 35%.Citeste materialul integral pe RFI Romania