Academia Romana va avea o noua lege - se pregateste covorul rosu pentru Ecaterina Andronescu

In Senatul Romaniei se discuta zilele acestea noua Lege a Academiei Romane (AR), initiata de Ecaterina Andronescu, care se pare ca-si pregateste astfel covorul rosu de intrare (conform unei surse anonime) in "cel mai inalt for national de consacrare, de cercetare stiintifica si creatie", potrivit mic-mic-anc.ro

"Articol unic: se abroga Legea 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane, aceasta urmand a se desfiinta si ulterior reinfiinta in baza unui nou statut, adaptat realitatilor prezente, inclusiv in privinta resursei umane".

Insa cei 47 de senatori care au semnat proiectul de lege nu par a fi de acord cu noi, ei dorind sa consolideze puterea acestui stat in stat, numit Academia Romana, dandu-i chiar dreptul de a elabora proiecte de acte normative. Merita sa remarcam cum in capul de tabel al expunerii de motive, numele dnei Ecaterina Andronescu troneaza impunator, tehnoredactat, in timp ce timizii colegi de partid ai dumneaei nu au avut curajul sa-si treaca ("de mana") numele decat dupa ce au lasat cateva spatii libere, preferand sa se inghesuie la subsolul paginii doi.

Aceasta lege este o bataie pe umarul inteleptilor academicieni din partea dnei Ecaterina Andronescu, al carei H-index a crescut ca Fat-Frumos, intr-un an cat al altora in 5, si care isi cauta astfel, legitim ar zice unii, consacrarea in inaltul for.

