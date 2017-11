Subiectele zilei: Romania dementa: daca ai cazier nu poti fi paznic, dar poti fi la carma tarii; Academia Romana va avea o noua lege -se pregateste covorul rosu pentru Ecaterina Andronescu; Cum au fost puse in circulatie 25.000 de masini "dauna totala";

In Senatul Romaniei se discuta zilele acestea noua Lege a Academiei Romane (AR), initiata de Ecaterina Andronescu, care se pare ca-si pregateste astfel covorul rosu de intrare (conform unei surse anonime) in "cel mai inalt for national de consacrare, de cercetare stiintifica si creatie". Din punctul nostru de vedere aceasta noua lege nu ar avea nevoie de prea multe dezbateri, putand fi rapid adoptata sub forma: "Articol unic: se abroga Legea 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane, aceasta urmand a se desfiinta si ulterior reinfiinta in baza unui nou statut, adaptat realitatilor prezente, inclusiv in privinta resursei umane". Din punctul nostru de vedere aceasta lege este o bataie pe umarul inteleptilor academicieni din partea dnei Ecaterina Andronescu, al carei H-index a crescut ca Fat-Frumos, intr-un an cat al altora in 5, si care isi cauta astfel, legitim ar zice unii, consacrarea in inaltul for, scrie mic-mic-anc.ro Presedintele servicului german de informatii externe (BND), Bruno Kahl, a lansat un avertisment dur referitor la ambitiile militare ale Rusiei in UE. Unii analisti cred ca un asemenea alarmism convine Kremlinului. Kahl a afirmat ca BND a observat o modernizare si desfasurare "ingrijoratoare" a trupelor rusesti in timpul recentelor manevre Zapad de-a lungul granitelor tarilor UE din zona baltica. "In intreaga regiune militara din vest, dar si in sud si nord, capacitatea fortelor armate a atins noi dimensiuni", a spus el. Seful BND a subliniat ca scopul Kremlinului este sa ocupe din nou un rol de lider pe continentul european. "O parte a acestei strategii este slabirea UE si diminuarea influentei SUA, precum si (in special) crearea unei falii intre cele doua", a spus Kahl. "Trebuie spus in mod clar: in locul unui partener pentru securitatea europeana, avem in Rusia un potential pericol. Actorul politic mondial Rusia a revenit - si va fi un vecin incomod", scrie Deutsche Welle . Ce spun specialistii. Rex Tillerson, seful diplomatiei americane, a avut o vizita de o noapte in Romania la doar o zi dupa ce senatorii PSD, ALDE si UDMR au lipsit de la sedinta in care trebuia aprobat proiectul de lege privind achizitionarea a sapte sisteme de rachete Patriot din SUA. Adevarul a vorbit cu mai multi specialisti despre vizita neasteptata a lui Tillerson in Romania si cazul rachetelor Patriot. Potrivit fostului ministru de Externe Cristian Diaconescu, o discutie pe tema rachetelor Patriot ar fi putut sa aiba loc doar intr-un cadru oficial, probabil americanul dorind, acum, sa discute "alte lucruri interesante". La randul sau, analistul politic Radu Delicote puncteaza ca vizita lui Tillerson ar putea fi o "instiintare" a angajamentelor luate de Romania: "Poate fi speculata aceasta vizita si ca o instiintare, nu ca o avertizare, vizavi de votul institutional referitor la achizitionarea rachetelor Patriot, cu alte cuvinte, poate chiar parte a unei strategii diplomatice, in acest sens".. In Occident este interzisa repararea masinilor avariate foarte grav. Asa ca sunt vanate de samsarii romani care le aduc in tara, le repara in service-uri obscure de cartier si le arunca pe piata la preturi exorbitante. Mai exact, potrivit statisticilor, numai anul acesta au fost aduse aproximativ 70.000 de autoturisme periculoase in trafic. Mihai Cune, fondator inspectorauto.ro, sustine ca din cele 426.000 de autoturisme rulate venite din import in primele zece luni 80 la suta au kilometrajul modificat la vanzare. In plus, 6% dintre ele (peste 25.000 de unitati) sunt aduse din occident dupa ce au fost declarate "dauna totala". Conform legilor din vestul Europei acestea sunt considerate epave si nu este permisa repararea lor, scrie Adevarul. . Procurorul revocat Mihaela Moraru este anchetat penal pentru favorizarea sefului Romprest. Asta in conditiile in care judecatorii au decis ca magistrata a fost data afara ilegal din Directia Nationala Anticoruptie. Argumentele care au stat la baza revocarii din DNA a unuia dintre cei mai "eficienti" procurori din institutie, Mihaela Moraru, nu se sustin in realitate, au stabilit judecatorii Curtii de Apel Bucuresti. Faptele imputate magistratei erau cunoscute de sefa DNA de cel putin doua luni, dar decizia revocarii a venit dupa ce Mihaela Moraru a reclamat-o la CSM pe Laura Codruta Kovesi. Intre timp, Moraru a ajuns urmarita penal pentru favorizarea sefului Romprest, Directia Nationala Anticoruptie ajungand in acest fel sa se implice in razbo-iul comercial din interiorul acestei companii, potrivit Romania Libera Victor Ponta a gasit vinovatii pentru pierderea alegerilor prezidentiale din 2014, la fix la trei ani de la scrutin.PSD si Liviu Dragnea sunt, in opinia sa, responsabili pentru esecul sau in fata lui Klaus Iohannis. Victor Ponta scrie pe Facebook ca "Partidul Social Democrat apara dincolo de limita bunului simt oameni care au incalcat legea, au deturnat bani publici si au averi uriase care nu pot fi justificate". El a rememorat momentul campaniei electorale din 2014 cand a fost atacat din cauza baronilor PSD, partid pe care l-a condus si din care a facut parte pana acum 5 luni, informeaza Digi24 In ultimii cinci ani publicul n-a cunoscut culisele din spatele echipei CSM CSA Steaua EximBank. Logic, de vreme ce insusi creierul operatiunii, Virgil Stanescu a avut o pozitie magica si neclara. Stanescu a fost prezentat si s-a prezentat amestecat in toti acesti ani drept: "Presedintele clubului de baschet Steaua", "Presedintele sectiei de baschet a CSA Steaua", "Presedintele echipei Steaua", "Presedintele clubului privat Atletic". Stanescu: "Eu nu am fost presedinte al sectiei de baschet, ci al echipei de baschet!" Virgil Stanescu sustine ca el nu este presedinte decat pentru echipa Steaua, pentru ca n-a fost angajat al Stelei, dar el apare ca "presedinte sectie" in actele oficiale si chiar pe siteul clubului Armatei!, relateaza Tolo "Gasca fesenista" se regaseste, in zilele noastre, in conducerea tuturor partidelor romanesti, altoita cu specimene "emanate" din organizatiile de tineret, transferate din latura intunecata a mediului de afaceri (ii stiti, sunt baietii aia care pun borduri de beton la preturi de caramizi de aur) si plantate in zona obscura a cozilor politice deghizate in functionari publici. De jos pana sus si de sus pana jos, administratia publica romaneasca este organizata ca un clan mafiot, copiind ca o contabilitate dubla, evazionista, schema politica de fraudare a tarii gandita de baronii si de tatucii partidelor. In ochii lumii se desfasoara in tot acest timp un spectacol cinic. O prosteala pe fata pe care cu siguranta ca romanii nu o merita, oricate pacate ar avea ei. Vi-l amintiti pe fostul premier Sorin Grindeanu care, la cateva luni dupa ce a fost dat afara din PSD, a primit, chipurile ca tehnocrat, un post la o entitate publica, platit cu 10.000 de euro pe luna?, potrivit Adevarul