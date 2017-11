Antena 3 prezinta doua articole vechi de 5 luni despre afacerile sotiei si fiicei lui Mihai Tudose si se intreba: "Premierul se teme pentru Bombonica lui?"

"Premierul se teme pentru Bombonica lui?", scria pe burtiera Antenei 3. E vorba de o aluzie la fosta sotie a lui Liviu Dragnea, Bombonica, care a fost convocata in fata justitie intr-un dosar.Adrian Ursu a afirmat ca "povestea pleaca de la declaratia de avere a premierului", respectiv despre modul in care a evoluat cifra de afaceri a firmei in care a lucrat sotia primului ministru. Este citat un articol publicat in 29 iunie de Romania Libera, cu titlul " Slujba sotiei ministrului Economiei ne-a costat 10.000.000 euro: Dupa ce a angajat-o pe Corina Tudose, o firma s-a imbogatit din contracte cu statul roman "."O vulnerabilitate vine tot din familia premierului Tudose", afirma Oana Stancu, citand un articol publicat de Jurnalul National (care face si el parte din trustul Intact) in 3 iulie 2017 cu titlul " Fiica premierului Tudose face afaceri cu energie de la 19 ani ".Adrian Ursu afirma, in emisiune, ca a vazut "de foarte multe ori ca astfel de situatii devin dosare beton", uneori pe "chestiuni mult, mult mai subtiri", si se intreaba daca nu cumva premierul poate fi "strans cu dosarul sa faca sau sa nu faca ori eliminat de-a binelea" din jocul politic.Oana Stancu s-a intrebat si ea daca nu cumva e vorba de o "vulnerabilitate atat de mare incat premierul sa nu isi asume legile justitiei" sau "sa imprumute discursul presedintelui (Iohannis) cu penalii".Adrian Ursu a citit un mesaj din partea premierului Mihai Tudose, potrivit caruia "aceasta poveste s-a incheiat prin felul in care s-au retras din activitate si fiica si sotia sa, care nu mai au nicio legatura cu firmele respective".Iata mai jos articolul postat pe site -ul Antenei 3:"Exces de putere. Slabiciunea nestiuta a premierului Mihai TudoseO informatie a provocat valuri in spatiul public, in momentul in care Mihai Tudose a fost investit in functia de premier al Romaniei, faptul ca sotia era asistent manager la o societate.Cifra de afaceri a societatii a crescut chiar din momentul in care Mihai Tudose a devenit ministru al Economiei. Dupa mai multe luni, o vulnerabilitate vinw tot din familia premierului. Apar informatii legate de firma fiicei acestuia.Fiica premierului tradeaza vulnerabilitatea lui Mihai Tudose in fata unor posibile anchete. Cand presa a descoperit ca sotia premierului lucreaza la o firma a carei cifra de afaceri a explodat din contracte cu statul, in timp ce Tudose a devenit ministru al Economiei, premierul s-a jurat ca nu are nicio legatura cu firma cu pricina pentru ca altfel, daca avea, isi scotea sotia imediat de acolo. Care sotie si asa e doar o secretara. Numai ca, firma fiicei de data aceasta, tradeaza adevarul: asociatul fetei este angajatorul firmei mamei, deci nici pe departe un strain pentru familia Tudose".