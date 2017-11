Subiectele Zilei: Noul tip de inselatorie telefonica: Mii de romani primesc apeluri din tari exotice; Cum au fost puse in circulatie 25.000 de masini "dauna totala"; Indicele echitatii sociale in UE: Romania, pe penultimul loc

Ce nu trebuie sa faca. Mii de romani sunt terorizati in ultimul timp de apeluri telefonice venite din tari exotice. Apeluri scurte, la care destinatarul nu apuca sa raspunda. Curiosi sa afle cine ii cauta din insulele Maldive sau din Tanzania ei suna inapoi. Fara sa stie ca un singur minut vorbit le poate adauga la factura zeci de euro in plus. La capatul celalalt nu se afla decat niste escroci care utilizeaza numere cu suprataxa. "Am primit un telefon, un beep, nu un telefon. Am sunat inapoi, mi-a aparut Tanzania sau ceva de genul. M-am trezit la sfarsitul lunii cu factura incarcata. 60 si ceva de euro in plus", spune Ionut Tudorache. Ionut lucreaza intr-un domeniu international, iar asta presupune sa ia legatura zilnic cu clienti din toata lumea. Asa se face ca a sunat insistent la numarul din Africa ce il apelase mai devreme. "Mi-am dat seama ca este un robot telefonic, in niciun caz nu vorbea in engleza si am inchis. Am incercat inca o data sa sun, era ocupat", adauga Ionut Tudorache. Nu este singurul pacalit. Sute de romani primesc zilnic astfel de apeluri din Africa de Sud, Nigeria, Tunisia, Tanzania si asa mai departe, relateaza Digi 24 Un studiu efectuat de Fundatia Bertelsmann releva ca la nivelul UE s-au inregistrat progrese la capitolul echitate sociala. Situatia e, insa, foarte diferita de la o tara la alta si exista si unele rezultate neasteptate. E o pura intamplare faptul ca Fundatia Bertelsmann a inceput tocmai in anul 2008 sa "masoare" indicele echitatii sociale in cadrul Uniunii Europene - anul de debut al crizei financiare si al datoriilor de stat. In consecinta, situatia s-a inrautatit considerabil in anul urmator aproape in toate statele comunitare: a scazut puterea economica, au crescut datoriile si somajul. Toti acestia fiind factori care influenteaza direct sau indirect echitatea sociala dintr-o tara. "E vorba de egalitatea de sanse de care trebuie sa dispuna fiecare cetatean, in functie de capacitatile sale si indepdendent de originea sa sociala", subliniaza sociologul Daniel Schraad-Tischler, de la Fundatia Bertelsmann. Acum, aproape un deceniu de la primul studiu privind echitatea sociala in UE, se constata progrese reale. UE a depasit perioada critica de criza si economia si-a revenit simtitor. O dovedesc si cifrele privind somajul la nivel comunitar. Daca in anul 2013, in care criza economica a atins punctul ei culimant somajul era in medie de 11 la suta, acesta a reusit sa scada pana in 2016 la 8,7 procente. Reducerea somajului are consecinte pozitive: "Cine are de lucru are si un venit mai bun si astfel se reduce numarul persoanelor amenintate de saracie", explica Schraad-Tischler. Cu toate acestea, in jur de 120 de milioane de oameni sunt inca amenintati de saracie - aproape fiecare a patra persoana din Uniunea Europeana, noteaza Deutsche Welle . In Occident este interzisa repararea masinilor avariate foarte grav. Asa ca sunt vanate de samsarii romani care le aduc in tara, le repara in service-uri obscure de cartier si le arunca pe piata la preturi exorbitante. Mai exact, potrivit statisticilor, numai anul acesta au fost aduse aproximativ 70.000 de autoturisme periculoase in trafic. Mihai Cune, fondator inspectorauto.ro, sustine ca din cele 426.000 de autoturisme rulate venite din import in primele zece luni 80 la suta au kilometrajul modificat la vanzare. In plus, 6% dintre ele (peste 25.000 de unitati) sunt aduse din occident dupa ce au fost declarate "dauna totala". Conform legilor din vestul Europei acestea sunt considerate epave si nu este permisa repararea lor. Aici intervin samsarii romani care cumpara epavele, le aduc in tara, le repara in ateliere obscure de cartier si mai apoi le scot pe piata "in stare exceptionala". Cele mai multe dintre aceste autoturisme sunt din clasa premium si lux si sunt vandute cu zeci de mii de euro, anunta Adevarul . Numarul de mandate de interceptare pe siguranta nationala a crescut de la 48 in 2004 la 2.497 in 2014. Datele apar intr-o situatie privind numarul de mandate obtinute pe Legea sigurantei nationale si pe Legea privind combaterea terorismului, transmisa de SRI comisiei parlamentare de control. "Mandatele sunt venite pe fiecare luna in parte, numarul de mandate, numarul de persoane, mandatele prelungite obtinute si completari la mandatele obtinute", a explicat presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda (PSD). Adunand datele prezentate de seful Comisiei SRI, rezulta ca este vorba de 25.893 de mandate, in perioada 2004-2014. Exista si cateva cresteri semnificative - de exemplu 1350 de mandate in 2005 (primul an cu Traian Basescu presedinte) fata de 48 in 2004. Situatia pe anii 2015 si 2016 va fi prezentata atunci cand vor fi dezbatute rapoartele SRI, scrie Romania Libera Doua saptamani, 25.000 de oameni, o declaratie oficiala: discutiile climatice de la Bonn s-au orientat mai mult pe procesul in sine, decat pe rezultate. Dar au aparut directii importante. Ne-am pus de mai multe ori intrebarea, la DW, daca conferinta climatica COP23 de la Bonn, incheiata vineri, a meritat efortul urias investit in organizarea ei. Am privit-o din mai multe unghiuri, nu am ignorat eforturile de lobby din culisele dezbaterilor, un coleg a numit-o chiar circ climatic intr-un comentariu. Summitul climatic al ONU a avut loc anul acesta chiar langa sediul DW din Bonn, literalmente la cativa metri distanta. A fost un eveniment amplu, cu teme diverse, greu de digerat pentru public. Din punct de vedere tehnic, aceste doua saptamani de discutii climatice au avut ca obiectiv major stabilirea regulilor jocului. Daca Acordul climatic de la Paris reprezinta un fel de constitutie a protectiei climei pe glob, atunci regulile jocului sunt legile si reglementarile prin care acest tratat devine implementabil. Obiectivul final al Acordului de la Paris este limitarea incalzirii globale la maximum 2 grade Celsius. Deci, vom atinge obiectivul? S-au facut deja pasi semnificativi spre indeplinirea lui. Atat la discutiile oficiale, cat si la evenimentele suplimentare. Am rezumat cele mai importante aspecte pentru dvs. Limita de 2 grade. Discutiile au urmarit cu precadere doua elemente. Primul este ambitia - cum ar putea fi reduse mai amplu si mai rapid emisiile de gaze cu efect de sera. Expertii climatici ne tot amintesc ca am mai avea cam 10 ani pentru asa-numita decarbonizare a economiilor nationale. Peste acest termen, obiectivul de a limita incalzirea globala la 1,5-2 grade Celsius nu va mai putea fi atins, scrie Deutsche Welle O persoana transgender in varsta de 50 de ani, originara din Bucuresti, povesteste cum a inceput procedurile complicate pentru schimbarea de sex si cum este tratata in societate. Intr-o tara plina de framantari sunt semeni de-ai nostri care duc o lupta in plus. La inceput a fost cu sinele, apoi cu cei din jur, apoi cu o parte din societate. Lupta lor este povara de a fi ei insisi. Avea doar 4-5 ani cand a simtit ca este altfel. Simtea cum ceva nu este in ordine cu el, era delicat, rusinos si cuminte ca o fata, iar jocurile baietilor, cu agresivitate si forta, ii repugnau. Atunci si-a zis pentru prima oara c-ar fi trebuit sa se nasca fata. Marturiseste ca a fost oricum un copil "ciudat", care nu prea isi gasea locul nici cu fetele, nici cu baietii. Adevarul este ca nu se simtea niciodata grozav in pielea sa si de aceea avea mari probleme cu socializarea. Discutia cu mama la varsta aceea frageda a fost categorica. "Esti baiat si chestia asta nu poti s-o schimbi", i-a spus ea. Lucrurile au luat-o razna la pubertate, cand furtuna starnita de transformarile varstei il terifiau si mai tare. Dar si-a vazut de carte. A fost un elev foarte bun: a absolvit un liceu de top al Capitalei - Colegiul National Sfantul Sava din Bucuresti, apoi a imbratisat o cariera de inginer, urmand facultatea de Utilaj Tehnologic de la Universitatea de Constructii din Bucuresti. Sa fii atfel pe vremea era dificil. Abia cand a depasit varsta de 30 ani a incercat sa afle cine este, cu adevarat. Adultul isi cerea drepturile la siguranta si raspunsuri, relateaza Adevarul . .