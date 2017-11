Subiectele zilei: ​Ipocrizia PSD: are parghiile puterii, dar se plange ca altii detin controlul; Dosarul Cataloniei tine agenda UE; Emil Hurezeanu despre serviciul pe care l-a facut Regele Mihai tarii cand i-a intins mana lui Ion Iliescu

Liderii PSD au declarat razboi "statului paralel", noul dusman al formatiunii, care ar detine, de fapt, puterea. Realitatea e alta. PSD are toate parghiile: Guvernul, Parlamentul si aproape toate institutiile, cu exceptia serviciilor secrete, a magistraturii si Presedintiei. Conducerea PSD a adoptat, la sfarsitul saptamanii trecute la Baile Herculane, o rezolutie in care vorbeste de "statul paralel si ilegitim", acesta fiind considerat responsabil de atacurile la adresa liderilor PSD si de problemele cu Justitia pe care le au acestia. In document nu este explicat in mod clar cine ar face parte din statul paralel, ci se vorbeste doar vag de anumite institutii care nu pun piedici guvernarii PSD-ALDE, inclusiv implementarea masurilor economice, sau procesului legislativ din Parlament, informeaza Adevarul. Conferinta despre clima de la Bonn a creat o oarecare confuzie. Desi avanseaza, combaterea schimbarilor climatice este incetinita mai ales de renuntarea la carbune, proces greoi si in Germania, crede Jens Thurau. Cum ar putea fi descrisa conferinta pentru clima de la Bonn? Un succes, asa cum sustin negociatorii de stat? Ignorarea caracterului urgent al schimbarilor climatice, asa cum sustin grupurile de mediu? Adevarul este probabil din nou la mijloc. Negociatorii au dreptate: a fost clar de la inceput ca la Bonn se va vorbi doar despre detalii tehnice, foarte complexe ale Acordului Climatic de la Paris din 2015. Printre altele, despre modul in care aproximativ 190 de tari ale ONU pot atinge obiectivele stipulate in acord. Subiectul poate parea plictisitor, mai ales ca toate aceste intrebari vor fi finalizate abia peste un an la urmatoarea conferinta privind clima din Polonia, scrie Deutsche Welle Catalonia este o mare, o enorma preocupare. Nu imi place situatia pe care a provocat-o, este un dezastru. In multe sensuri. A rarefiat atmosfera politica, a generat o fractura interna in societatea spaniola, iar in cea catalana a provocat conflicte in familii, intre prieteni. Este trist. Asa ceva nu ar fi trebuit sa se intample niciodata. (...) Niciodata nu am avut senzatia ca pericolul populismului s-a evaporat. Partidele de extrema dreapta au obtinut multe voturi in Olanda, si in Franta 11 milioane de oameni au sustinut-o pe Le Pen. Si in Germania au castigat teren, pericolul este inca aici", a declarat Juncker intr-un amplu interviu pentru El Pais, citat de Gandul. A studiat la Praga si la Munchen, s-a specializat la Viena si, timp de 35 de ani, a lucrat in serviciul Casei Regale a Romaniei. Din 1904 a fost seful Biroului Regal de Arhitectura. De numele lui se leaga, printre altele, reconfigurarea si redecorarea castelului Peles, proiectul si constructia castelului Pelisor, refacerea tuturor cladirilor administrative de pe Domeniul regal Peles si reamenajarea interioarelor castelului Bran, ca resedinta a Reginei Maria. Sunt doar cateva dintre proiectele arhitecturale coordonate de Karel Zdenek Liman, un ceh invitat de Carol I sa imagineze cladirile Familiei Regale a Romaniei. Pe fundalul afirmarii tanarului regat al Romaniei, catre finele veacului al XIX-lea si primele decenii din cel urmator, un destin de arhitect central-european precum cel al cehului Karel Zdenek Liman este simbolic legat de fenomenul comenzilor pe care un print german (Carol de Hohenzollern) si o printesa britanica (Maria de Edinburgh) intelegeau sa le initieze, inzestrand tara de la gurile Dunarii cu edificii de reprezentare, anunta Romania Libera Black Friday e fix despre ce e Romania acum. Guvernul trage tare sa crezi ca suntem pe-un val de crestere cum nimeni altcineva n-a mai prins. Si e adevarat, economia creste, dar creste prin consum. Ceea ce nu e rau. Adica in esenta nu e rau, dar consumul nu e sustenabil, ca la un moment dat se ajunge la credite, la credite neplatite, la blocaj si la cadere. De exemplu, dupa creditul cu buletinul care a bagat plasme si frigidere in casele romanilor, a venit criza economica si le-a luat cativa ani bancilor sa vina cu noi programe de creditare, ca sa poate prezenta cifre mari. Suntem la cifre mari acum. Asta a fost si primul Black Friday cand ai putut sa-ti faci card. A venit tot de la eMag si era in parteneriat cu Raiffeisen, conform Vice Astazi, cand 3,5 milioane de romani locuiesc, invata si muncesc in strainatate, poate ca nu ne mai aducem aminte. Vreme de 50 de ani, un roman plecat in afara era "un fugar". Un dusman al regimului de la Bucuresti si, prin extrapolare nationalist-comunista, un tradator de tara. Emigrantii erau, de fapt, exilati, apatrizi, nedoriti de patria din care plecasera. Politica aceasta a durat mai mult decat comunismul. A persistat, si dupa 1989, un market al fricii noilor guvernanti. Ramaseseram ultima tara care-si dispretuia compatriotii de dincolo de granite si care nu-i recunostea ca parte din sangele sau. Ungurii, polonezii, grecii, turcii, sarbii, albanezii, toti erau diaspora. Noi intepenisem in exil. Pentru ca asa se comporta regimul de la Bucuresti, arata tolo.ro