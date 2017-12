Subiectele Zilei: Fabuloasa avere a lui Mihai Lucan, medicul cercetat pentru delapidarea Institutului de Urologie din Cluj; Peste 97 de mii de copii isi asteapta parintii plecati la munca in strainatate sa vina acasa; Lege antiburka in scolile din Romania: masura pentru siguranta sau o manifestare a urii fata de islam?

Castiga 1 milion de euro anual. Medicul Mihai Lucan a declarat la inceputul anului 2017, o suma de 1,7 milioane de euro in 17 conturi bancare, 60% din Lukmed SRL - firma care administreaza una dintre cele mai moderne clinici de urologie din tara -, terenuri intravilane, case si apartamente in Cluj si Bucuresti, bijuterii si tablouri. Din ultimele declaratii de avere ale sotiei, rezulta ca veniturile pe care medicul le castiga se ridicau la aproape 1 milion de euro anual. Medicul Mihai Lucan este cercetat sub control judiciar intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Procurorii DIICOT il acuza pe cunoscutul urolog ce i-a operat printre altii pe Ion Iliescu, Emil Boc si Alexandru Arsinel de "capusarea" Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal, pe care l-a condus timp de aproape 10 ani, in favoarea clinicii private a familiei. Mihai Lucan este unul dintre cei mai bogati medici din Romania. Ultima lui declaratie de avere, depusa in luna ianuarie 2017, la incetarea activitatii la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj releva o avere impresionanta. Lucan are 1,7 milioane de euro in conturi bancare, mai exact in 17 conturi deschise la 6 banci, relateaza Adevarul In Romania zilelor noastre, peste 97 de mii de copii isi asteapta parintii sa se intoarca acasa din strainatate, mai ales acum in perioada sarbatorilor. Cei de la "Salvati Copiii" vorbesc insa despre 350 de mii de suflete chinuite. Cum dorul de mama si de tata nu-l poate alina nimeni si nimic, cei mici se arunca in bratele rudelor, iar asistentii sociali ii viziteaza cat mai des, ca sa se asigure ca sunt bine ingrijiti. Numai in comuna Vladeni, din judetul Iasi, sunt peste 80 de familii despartite. Asistentii sociali bat acum din poarta in poarta ca sa-i vada pe cei mici. Maria Stavarache are 50 de ani si isi creste singura nepoatele. Diana si Alesia traiesc de 2 ani departe de mama si de tatal lor. Desi sunt iubite de bunica lor, cu gandul sunt tot la parintii aflati in Anglia. Dorul este la fel de sfasietor si pentru adultii aflati la mii de kilometri departare. Mama plecata in Anglia: "Credeti-ma, imi este extrem de greu. Adorm de fiecare data cu lacrimi in ochi. Pentru ele ne zbatem foarte mult. Vrem sa le oferim ceea ce noi nu am avut in copilarie." Potrivit cifrelor oficiale, 97 de mii de copii romani sunt lipsiti de dragostea parinteasca. In realitate, potrivit celor de la Salvati Copiii, sunt 350 de mii. De sarbatori mai ales simt nevoia de cat mai multa atentie, anunta Stirile ProTV "Au crezut ca sunt moarta si au vrut sa ma incarce in duba care ducea cadavrele la crematoriu. Divinitatea a facut ca un brancardier sa vada ca misc. M-a luat, m-a ascuns si iata-ma, astazi, aici". E 21 decembrie 2017. Printre cei veniti sa aprinda o lumanare in Piata Universitatii din Bucuresti se afla si Mariana Farcau (57 de ani), care poarta cu mandrie, peste pardesiu, decoratia de Luptator pentru victoria revolutiei romane. Stabilita in Franta, ea vine in tara in fiecare an, doar pentru comemorarile din decembrie. In urma cu 28 de ani, doua gloante au lovit-o la mica distanta de sediul Securitatii din Timisoara. Tot atunci au fost impuscati doi frati de-ai ei. In decembrie 1989, Mariana Farcau locuia la Timisoara, cu parintii si cu cei opt frati ai sai. Avea 29 de ani. "Locuiam in centrul Timisoarei, la a doua strada de cladirea bisericii reformate, de unde Laszlo Tokes urma sa fie deportat. Aveam prietene si sarboaice, si nemtoaice, si unguroaice, si m-au rugat sa mergem si noi, ca eram o familie numeroasa, sa ne solidarizam cu ei in incinta bisericii reformate, pentru a ne opune deportarii lui Tokes. Asa ne-am dus si noi, doua-trei seri, si am protestat alaturi de ei. Dupa trei zile de proteste mai puternice impotriva deportarii lui Tokes, au venit asa de multi oameni, incat nu au mai incaput in biserica si nici pe strazile laturalnice. De aici a izbucnit revolta aceea euforica impotriva dictaturii", povesteste Mariana Farcau. Mariana, o sora si un frate de-ai sai au fost impuscati cand timisorenii au vrut sa ii elibereze pe manifestantii arestati, scrie PressOne Acoperirea fetei cu orice fel de material care ar putea impiedica recunoasterea fizionomiei va fi interzisa, daca un proiect de lege depus la Camera Deputatilor va fi adoptat. Scopul propunerii este combaterea violentei in scoli, cat si prevenirea terorismului, explica initiatorii. Pe de alta parte, expertii in drepturile minoritatilor afirma ca o astfel de idee, pe langa faptul ca este inutila, nu face decat sa alimenteze ura fata de anumite grupuri culturale. Mai exact, daca legea va trece, vor fi interzise in institutiile de invatamant burka, niqabul sau alte vesminte folosite pentru acoperirea fetei in scop cultural (religios sau etnic) sau din alte motive, cu exceptia celor de natura medicala. Iar cine nu se va conforma acestor reguli nu va avea accesul liber in scoli sau in universitati. De asemenea, persoana in cauza ar putea sa fie amendata cu sume de pana in 50.000 de lei, se mai arata in proiectul semnat de 26 de parlamentari din PMP (printre care si Traian Basescu), ALDE si PNL. Specialista in studii islamice Alina Isak Alak afirma ca initiativa este inutila, intrucat sunt foarte putine femei in Romania care poarta asemenea acoperaminte. Mai mult, justificarea masurii prin asocierea islamului, implicit vesmintelor specifice, cu terorismul nu face decat sa incurajeze ura fata de adeptii acestei religii. "Sunt doar trei-patru femei musulmane care poarta temporar niqab in institutiile de invatamant din Romania. Prin urmare, mi pare o lege inutila si jenanta." Fatma Yilmaz, doctoranda care studiaza despre femeile musulmane din Europa, spune ca din datele pe care le-a solicitat de la Ministerul Afacerilor Interne (pentru una dintre cercetarile ei) releva ca nu exista nicio persoana care sa aiba fata acoperita si care sa fi solicitat eliberarea unui buletin sau a altor documente, noteaza Adevarul . Presedintele Igor Dodon a aprobat demisia celor 6 membri ai Executivului rechemati de PD, dar a refuzat sa-i confirme in functii pe cei desemnati sa le ia locul. Dodon a argumentat ca majoritatea candidatilor propusi "au demonstrat inconsecventa, lipsa de profesionalism si oportunism regretabil in functiile si in activitatile desfasurate anterior". Mai mult, potrivit presedintelui, unii ar avea probleme de integritate fiind personal "implicati in frauda bancara si participand la luarea deciziilor care au dus la devalizarea sistemului bancar din Republica Moldova". Reamintim ca saptamana aceasta, liderul PD, oligarhul Vlad Plahotniuc a laudat ministrii dupa care a rechemat jumatate din membrii Cabinetului condus de Pavel Filip. Printre cei ce urmeaza sa fie trimisi in locul lor in Guvern figureaza si cei doi ex-premieri: Iurie leanca si Chiril Gaburici, care au semnat garantiile de stat in baza carora Banca Nationala a Moldovei a creditat cu miliarde de lei trei banci moldovenesti din care se furase peste un miliard de dolari. Dupa ce Igor Dodon a respins candidaturile propuse de Plahotniuc, seful Legislativului, democratul Andrian Candu (finul oligarhului Plahotniuc) a mentionat ca premierul Pavel Filip va inainta repetat candidatii, iar daca si de aceasta data presedintele va refuza sa semneze decretele, democratii se vor adresa Curtii Constitutionale pentru a vedea daca este motiv de suspendare temporara a sefului statului - o procedura nemaiintalnita in lume cand seful statului este suspendat (fara a urma un referendum) pentru doar cateva minute, atat cat seful Parlamentului, in calitate de presedinte interimar, sa semneze decretele de numire in functie a noilor ministri. Exista deja un precedent in acest sens, scrie Deutsche Welle