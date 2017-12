Subiectele zilei: Cine este omul care a declansat uriasul scandal de coruptie al medicului Lucan; Explicatiile stiintifice pentru consumerismul la romani; A fost gasit tronul Regelui Mihai. De ce nu a fost adus pentru funeraliile nationale

de coruptie al medicului Lucan. "Colaborarea dintre noi s-a intrerupt cand am aflat ca face trafic de organe". Dosarul lui Mihai Lucan, medicul acuzat de delapidarea Institutului Urologic si de Transplant Renal Cluj, a pornit de la plangerile lui Emanuel Ungureanu, fost angajat al Institutului, care avea printre atributii convingerea familiilor persoanelor aflate in moarte cerebrala sa doneze organele pentru transplant. "Colaborarea mea cu Lucan s-a intrerupt cand am aflat ca Lucan face trafic de organe", povesteste pentru Adevarul Emanuel Ungureanu, omul de la care a pornit unul dintre cele mai rasunatoare dosare de coruptie medicala din Romania.Anul acesta, romanii au facut cumparaturi in valoare de 3,3 miliarde de euro. Cumparaturile ne fac fericiti, dar ne golesc buzunarele si ne imping catre dependenta. Despre consumerism si unde ne poate duce lacomia, aflati dintr-un reportaj Digi 24 De ce nu a fost adus pentru funeraliile nationale. Tronul Regelui Mihai a fost gasit, dar nu a fost adus in Sala Tronului, din Palatul Regal, in zilele de comemorare a ultimului suveran roman care a stat pe el. Povestea acestui accesoriu are in ea fragmente din tragismul celor doua domnii ale lui Mihai I, dar si ura comunistilor pentru Casa Regala, scrie EVZ Craciunul este perioada traditiilor, a superstitiilor si a obiceiurilor transmise din generatie in generatie. Colindul, scenetele cu motive religioase si mesele bogate sunt nelipsite in toate colturile tarii, in special la sat, acolo unde obiceiurile s-au pastrat mai bine. Sarbatoarea Craciunului inseamna, pentru mai toti locuitorii Europei, timp petrecut cu familia, petreceri, cadouri, bucurie, insa exista unele obiceiuri care variaza in functie de tara si de istoria fiecarui popor. Despre cele mai frumoase traditii de Craciun, pe Realitatea.net tine in viata o meserie pe cale sa fie uitata. In epoca timpului care alearga prea repede, o familie de romani incearca sa duca mai departe tocmai meseria care masoara clipele. Vasile si Marius Vasilescu sunt tata si fiu si sunt printre putinii oameni din Romania care perpetueaza, prin afacerea lor, ceasornicaria. Istoria afacerii lor porneste in urma cu peste doua decenii, cand tatal, Vasile, lucra la Institutul pentru Aparate si Utilaje de Cercetare. Circumstantele vremii l-au facut sa se reorienteze catre orologerie. Intreaga poveste, in Adevarul