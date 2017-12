Subiectele zilei: Noapte linistita, vremuri tulburi si majoritati tiranice; Craciun in Ferentari: Vreau ca acesti copii sa nu repete greselile mele si sa invete carte; Cazul cutremurator al Adinei, tanara care a murit fiindca a fost refuzata cu cinism de Mihai Lucan

Desi se spune despre Ferentari ca este un cartier rau famat, noi vrem sa aratam ca nu e asa", spune Giorgiana, eleva in clasa a IX-a. Ea si alti 26 de copii au participat la festivitatea de Craciun, organizata in Ferentari, de centrul comunitar "La Stela si Dana". Spatiul, care simbolizeaza un punct de sprijin pentru oamenii din comunitate, poarta numele celor doua femei care l-au pus pe picioare: Stela si Dana. Ele n-au avut o viata usoara si tocmai acest lucru le-a motivat sa ii ajute pe altii. Iar centrul comunitar este modul prin care vor sa faca asta. 23 decembrie 2017. E trecut de ora pranzului, iar pe Soseaua Salaj totul se misca incet: oamenii, masinile, frunzele impinse agale de vant. In cateva minute incepe serbarea organizata pentru 27 de copii, intre 4-15 ani, care locuiesc in zona Rahova-Ferentari, scrie Adevarul . Care sunt provocarile anului 2018? Ierusalimul? Refugiatii? Terorismul islamist? Coreea de Nord? Relatiile transatlantice? Fara indoiala. Dar ce e cu statul de drept romanesc? M-au frapat, de Craciun, stirile postului national de radio german. Nu atat pentru alcatuirea lor, dominata, ca niciodata, de cele cu substrat religios. Ci fiindca n-au evocat decat aproximativ provocarile anului 2018. Si pentru ca n-au parut sa reflecte tihna proprie unei "nopti linistite", ci nervozitate, dihonia europeana principala, privind migratia, precum si perplexitati care ar trebui urgent depasite, vizand de pilda identificarea si apararea adevaratelor valori crestine. Or, daca nici in momentele tot mai rare de reculegere nu izbutim sa ne calmam, sa ne-mpacam si sa abordam atent lucrurile care chiar conteaza, cand? Si daca noi nu reusim sa ne detasam de trepidatia cotidiana, de agitatia, grijile si galcevile covarsindu-ne, spre a ne confrunta cu problemele esentiale, cine? In acest scop, oricat de greu ne vine, e bine sa inchidem, vremelnic, aparatura cu care frecvent ne confundam, noteaza Deutsche Welle Schimbarea, care face parte dintr-o politica noua menita sa interzica continutul "violent", cauzeaza confuzie printre utilizatori. Dupa ce Reddit a sters acum doi ani mai multe subreddits precum r/fatpeoplehate, reteaua sociala a inceput sa ia in vizor comunitatile cele mai novice. Reddit a lansat pe 25 octombrie o noua politica care interzice continutul "care incurajeaza, glorifica, incita sau face apel la violenta sau agresiune fizica impotriva unui individ sau unui grup de persoane". A interzis si mai multe subreddit-uri, inclusiv grupuri de nazisti si adepti ai Suprematiei Albe, care nu erau in linie cu noua politica. Anuntul, care a fost postat de unul dintre administratorii Reddit pe /rmodnews, un subreddit pentru moderatorii site-ului, sustine ca schimbarea a fost facuta pentru ca definitia anterioara pentru sintagma "a incita la violenta" era considerata prea vaga, relateaza Vice . Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. "Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut", arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT. El spune ca l-au motivat mormintele celor 23 de copii pe care i-a ingropat anii acestia din cauza sistemului. Dosarul Mihai Lucan a pornit de la sesizarile lui Emanuel Ungureanu, un fost colaborator de-ai medicului, angajat ca asistent social clinician la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj (ICUTR) in perioada 2002-2003. Emanuel Ungureanu, care este acum deputat USR, a aflat despre practicile medicului si din perspectiva faptului ca din 2007 a infiintat si conduce Asociatia pentru Solidaritate si Empatie "Delia Gradinaru", care ofera sprijin pentru peste 100 de copii si tineri cu insuficienta renala cronica dependenti de dializa din toata tara, precizeaza Adevarul. . Daniel Dragomir a comentat scandalul interceptarilor facute de DNA asupra mai multor personaje politice, printre care Calin Popescu Tariceanu, Ecaterina Andronescu sau Eugen Teodorovici. "Domnul presedinte al Senatului a zis ca nu a fost anuntat, domnul Teodorovici la fel. Acest caz de politie politica e emblematic pentru ce s-a intamplat in Romania in ultimii ani. Reactii trebuie sa existe. Si daca nu exista, trebuie sa apara. Administratia Trump se loveste in America de acelasi fel de stat paralel cum exista si la noi, la o scara mai mica, bineinteles", a declarat Daniel Dragomir la Antena 3, citat de site-ul stiripesurse.ro si preluat de Romania Libera . Inca un raid al politistilor in aeroportul din Cluj, intr-un desant care a urmarit taximetristii din toate aeroporturile internationale importante din tara. Politistii au puricat taximetristii care-si fac activitatea in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi. In doar 2 ore, au fost verificate aproape 200 de autoturisme, au fost aplicate 125 de amenzi, un permis a fost retinut iar 11 certificate de inmatriculare au fost retrase. Dintre sanctiunile aplicate, 98 au fost pentru incalcarea normelor privind circulatia pe drumurile publice si alte 21 pentru incalcarea prevederilor legii taximetriei. "Actiunile desfasurate de Politia Romana pentru siguranta transportului public de persoane continua si in perioada urmatoare", precizeaza politistii, conform Actuaj de Cluj