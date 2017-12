​Subiectele zilei: Cum a ajuns Victor Socaciu sa primeasca doi rinichi "dintr-un foc" la spitalul condus de Mihai Lucan; Peste 2,5 milioane de lei se pierd pe teava in fiecare luna; Compania Tel Drum, trimisa in judecata. Este acuzata ca a cumparat un utilaj cu acte false

. Unde se gaseste Romania in acest final de an? E relativ simplu de localizat. Sub Dragnea si Tariceanu a realunecat in Absurdistan. Iar cu ai lor PSD-Iordache-Nicolicea-Nicolae-Badalau ar putea ajunge chiar mai rau. Hai sa stam stramb si sa judecam drept. Sub Ceausescu se fura pe rupte. Se facea foame, in case domnea gerul, securitatea, ca dictatorul pe ecrane, era ubicuua, oligarhia securista profita. Dar macar aparenta legii continua sa fie respectata. Or, cum va arata tara dupa legiferarea faradelegii de catre ALDE-PSD-UDMR? Aceasta alianta nu s-a multumit sa-ncerce, iata, sa puna practic in catuse atat politia, procuratura si pe judecatorii judecand hotiile, coruptia, violurile si asasinatele. Putini oameni cinstiti isi vor mai permite sa traiasca intr-o tara condusa atat de anapoda, e limpede ca patriotismul s-a scumpit si a devenit un mare lux. Un lux pe care prea putini si-l vor putea permite pe viitor, scrie Deutsche Welle . Mass-media din Romania relata, pe 18 septembrie 2009, ca artistul Victor Socaciu are patru rinichi, dintre care doi transplantati de la o fetita de 10 ani intrata in moarte cerebrala. Cazul prezentat in urma cu 8 ani ca o noua reusita extraordinara a medicului Mihai Lucan devine astazi un nou exemplu al unui sistem de transplant in care organele donatorilor erau atribuite preferential catre VIP-uri, politicieni, persoane cu bani. "Din fericire pentru domnul Socaciu a avut cea mai buna compatibilitate cu donatorul, mai buna decat copiii care ar fi putut sa intre in sala de operatie", a declarat atunci, fara sa clipeasca, Dan Luscalov, care era atunci directorul executiv al Agentiei Nationale de Transplant si subordonatul lui Mihai Lucan la ICUTR, relateaza Adevarul Cladiri in paragina, strazi si trotuare rupte si haite de caini maidanezi. Asa arata acum Baile Herculane, din cauza jafului facut de Iosif Armas dar si de sindicate, care administreaza fostele hoteluri ale UGSR. Tot dezastrul a inceput odata cu semnarea de catre mai-marii Sind Tour Trading, partea din Sind Romania care i-a revenit confederatiei CNSLR-Fratia, a unui contract de inchiriere cu un om de afaceri din Timisoara, Neculai Miron. Imediat dupa semnarea contractului, profitul complexului de la Baile Herculane, care se situa intre unu si trei milioane de euro pe an, a inceput sa scada vertiginos in acte, iar anul trecut a fost de numai 15.000 de euro. Pana si un butic scoate un beneficiu mai mare, daca este bine administrat, scrie Romania Libera. Juju este un fost profesor de filosofie in varsta de 78 de ani, care de mai bine de un deceniu a ales sa traiasca altfel. Printre ruinele minei Anina, fara un ban in buzunar si fara acte. Sta in frig si mananca ce apuca, daca apuca. Iar in spatele ochilor aceia luminosi sta o poveste rara. "Uite, ma vezi, da? Ma vezi mergand pe poteca aia, dar eu nu sunt aici. Sunt in alta lume" spune Juju. Din prima clipa iti dai seama ca ai in fata un om inteligent. Un om pe care viata l-a aruncat in strada. Sau poate ca asa a ales el. Nu frigul, nu foamea" nu asta il doare pe el, ci singuratatea, scrie Libertatea. . Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au anuntat ca au trimis in judecata compania Tel Drum si doi dintre directorii companiei - Pitis Petre si Visan Mircea, cei care au si fost audiati in mai multe randuri la DNA. Au mai fost trimisi in judecata si Ion Florian, reprezentant al unei firme private, si Neda Florea, reprezentant al companiei Tel Drum. Procurorii au audiat lunile trecute mai multe persoane in aceasta speta in care spun ca reprezentantii companiei au folosit documente false pentru a achizitiona un utilaj pentru ar fi cheltuit 12 milioane de lei. In realitate, procurorii au stabilit ca aceasta suma, din care faceau parte si fonduri europene, ar fi fost supraevaluata, avand in vedere ca un astfel de utilaj costa aproximativ 8 milioane de lei, potrivit Digi24. Sistemele sunt tinute in functiune cu bani de la guvern si de la romanii care si-au debransat apartamentele. Acestia platesc incalzirea de doua ori, o data pentru consumul din propriul apartament, iar a doua oara pentru acoperirea pierderilor. In majoritatea marilor orase incalzirea produce pierderi de la 30 la 45%, acestea fiind produse din cauza echipamentelor vechi, dar mai ales din cauza ca dupa 1990 nu s-a mai investit in inlocuirea retelelor vechi si o mare parte din agentul termic se scurge in pamant prin conductele mancate de rugina. Cuantificate in bani, aceste pierderi inseamna milioane de euro, potrivit Romania Libera. . Fumatul in masina de taxi, refuzul clientului sau suprataxa pentru o calatorie, fac dintr-o plimbare cu taxiul o experienta plina de incrancenare. Chiar daca oficialii au anuntat ca vor fi intransigenti in fata unor astfel de situatii, clientii care merg cu taxi-ul spun ca sunt doar vorbe in vant. Cu copilul in brate, in toiul noptii o femeie se plimba de la o masina de taxi la alta. Toate sunt parcate in spatiile speciale dar soferii refuza cursa. O calatorie in Bucuresti in perioada sarbatorilor isi poate tripla pretul. Specialistii in Siguranta Rutiera spun ca problemele taximetristilor nu tin numai de conduita. Cristian Munteanu, Taxi AS: "Intalnim in cele mai multe cazuri probleme la sistemul de franare, directie si articulatie.", relateaza Digi24 . Daca acum cateva saptamani am scris despre copilul de sase ani care a facut 11 milioane de dolari din YouTube in anul 2017, din review-urile de jucarii, acum a venit randul altui tanar de aceeasi varsta, de data aceasta foarte popular pe Instagram. Ben Hampton este un copil de sase ani din Statele Unite care a devenit o reala vedeta in spatiul virtual, prin intermediul retelei sociale Instagram. Acesta se bucura de nu mai putin de 670.000 de urmaritori. Mama lui Ben a vazut potentialul acestuia pe retelele sociale si a decis sa-i creasca popularitatea postand poze cu acesta imbracat intr-un stil foarte "la moda", informeaza Adevarul.