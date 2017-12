Subiectele zilei: Amintirile tinerei care a fluturat steagul de pe cladirea CC la Revolutie; Calea ferata Cluj - Pascani, pe lista de proiecte prioritare in urmatorii 10 ani; Inceputul sfarsitului pentru cancelarul Angela Merkel?

Gabriela Floare Nanus, (44 de ani), tanara care in decembrie 1989 a fluturat cateva ore steagul pe sediul Comitetului Central (CC) al Partidului Comunist Roman, spune ca se simte tradata de cei care "au furat" Revolutia. 22 decembrie 1989. Gabriela Floare, eleva la liceul de Mecanica Fina din Bucuresti, a plecat de dimineata spre centru. S-a imbracat cu cele mai bune haine: o camasa alba, pantaloni de catifea si s-a incaltat cu cizme albe. In buzunarul hainei si-a pus buletinul, gandindu-se ca daca i se va intampla ceva trebuie sa fie identificata, apoi s-a indreptat spre centrul Capitalei. "Era multa lume in Piata Palatului de atunci. Am dat din coate pana am ajuns in primele randuri. Lumea incerca sa intre pe geamurile de la parter. La fel am facut si eu la fel. Nu am intrat pe intrarea principala, din cate imi aduc aminte. Vazusem elicopterul care venise dupa Ceausescu si am vrut sa ma duc sa-l prind. Am urcat pe scari sa ajung pe acoperis. Cand am ajuns acolo, nu mai era nimic", incepe ea sa povesteasca, citata de Adevarul. Cancelarul Angela Merkel, care conduce Germania de 12 ani, se afla intr-o situatie delicata dupa esuarea negocierilor de pana acum pentru formarea guvernului. Un sondaj ar indica si ca ea nu ii mai convinge pe germani. Majoritatea germanilor pare sa fi ajuns la concluzia ca vremea Angelei Merkel se apropie de final. Un nou sondaj YouGov, publicat miercuri, releva ca 47% dintre cetatenii Republicii Federale ar prefera ca actualul cancelar sa nu obtina un nou mandat, in timp ce doar 36% au spus ca ar dori reconfirmarea acesteia pentru a patra oara in functie. Desigur, acest lucru depinde de reusita discutiilor exploratorii intre conservatori si socialisti, care ar putea reedita marea coalitie aflata la putere in ultimii patru ani. Aceasta formula de guvernare este singura care ii asigura Angelei Merkel inca patru ani de sefie a executivului de la Berlin. Discutiile preliminare privind formarea unei noi coalitii cu Partidul Social-Democrat vor debuta pe 7 ianuarie. In cazul in care se ajunge la negocieri depline, acestea nu vor putea fi incheiate inainte de sfarsitul lunii, ceea ce inseamna ca Germania nu va avea un nou guvern inainte de Pasti, scrie Deutsche Welle. A trecut aproape un an de cand coalitia PSD-ALDE a preluat guvernarea tarii. Victoria obtinuta la pas la alegerile parlamentare din decembrie 2016 i-a oferit Puterii posibilitatea de a modela Romania fara prea mari batai de cap cu Opozitia, dar cu multe confuzii in randul populatiei. Rezultatul primului an de guvernare il vezi si singur, din fata televizorului sau din strada. Presedintele PSD ne-a asigurat, pe parcursul anului, ca: "Tot ceea ce am promis si am prezentat, fara exceptie, in timpul campaniei electorale va fi respectat la virgula. Orice masura, orice cifra, orice actiune care a fost prezentata si care a fost prinsa in programul nostru de guvernare va fi respectata fara niciun fel de ezitare." Pentru ca a trecut acest an care a scos in strada peste sase sute de mii de oameni si ne-a facut pe toti sa citim mai multe legi decat credeam vreodata, am vrut sa listez tot ceea ce a spus PSD ca va face in primele 12 luni de guvernare, in programul lor de guvernare, si nu a facut, relateaza Vice. Cel putin in zece randuri, Comunitatea de Informatii a SUA a inselat increderea cetatenilor americani, a membrilor Congresului si a aliatilor, sustine un articol de investigatie publicat pe site-ul thehill.com. Indiferent de orientarea politica a cetatenilor, acestia isi pun, tot mai mult, intrebarea daca exista, sau nu, "confuzie si coruptie" in interiorul serviciilor secrete ale SUA, subliniaza autorii acestei investigatii jurnalistice. Jurnalistii precizeaza ca nu se refera, neaparat, la fraude financiare, dar pun in discutie situatii in care angajati ai Serviciilor au afectat intimitatea cetatenilor, profitand de legislatia care le permite sa colecteze informatii. Printre cazurile de acest gen s-ar numara cel din anul 2002, cand NSA a interceptat "aproape total" comunicatiile electronice ale participantilor la Olimpiada de iarna de la Salt Lake City. Doua cazuri cu implicatii politice s-au consemnat in anii 2005, respectiv 2011. Pe atunci, au fost interceptate comunicatiile congresmenei Jane Harman, suspectata ca ar avea legaturi cu Israelul, conform Romania Libera Poate in urmatorul secol nu vom calatori cu viteze mai mici decat acum 100 de ani pe calea ferata: un tronson care trece prin Cluj a fost inclus intr-un portofoliu de proiect de transport ce ar urma sa fie implementate in urmatorii zece ani. Ministerul Transporturilor a initiat impreuna cu Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene proiectul Memorandumului privind demararea pregatirii unui portofoliu de proiecte de transport ce urmeaza a fi implementate in perioada 2018-2027, proiect ce a fost aprobat in sedinta de Guvern de azi. "Memorandumul este necesar pentru a oferi stabilitatea abordarii strategice in ceea ce inseamna pregatirea proiectelor de infrastructura de transport in perioada 2018-2027. Proiectele vor fi finantate din fonduri europene, cat si din fonduri rambursabile de la Institutiile Financiare Internationale, cum ar fi Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare si Banca Europeana de Investitii", explica MT, potrivit Actual de Cluj Penduland intre decenta celor lipsiti de putere si ipocrizia, superbia, obraznicia, prostia ori schizofrenia celor cu painea si cutitul, lumea se indreapta spre o ciocnire de proportii. Inclusiv in Romania. Nu, nu e vorba de vreo tamponare apocaliptica a globului cu un asteroid cu luna sau de alte scenarii SF. Ci de inevitabila confruntare dintre popoare sistematic prostite si elite a caror persistenta la putere a sfarsit prin a le hrani speranta ca vor putea prosti pe toata lumea la infinit. Frapanta mi se pare, in context, decenta unei campioane mondiale de sah, precum ucraineanca Anna Musiciuc. Spre lauda ei, tanara femeie a preferat sa-si piarda medaliile de aur decat sa le apere luptand intr-o tara araba care o forteaza sa-si acopere capul cu o basma si sa iasa doar insotita de un barbat. Aceasta decenta, comparabila cu a zecilor si sutelor de mii de romance iesind de un an in strada spre a se opune demolarii justitiei romanesti, contrasteaza puternic cu filistinismul Europei. Ale carei puteri principale se alatura celor mai crunte si sangeroase tiranii si aliantei ruso-turco-iraniane, alianta sponsorizand organizatii teroriste precum Hezbollah, spre a osandi la ONU decizia fireasca a Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala israeliana, anunta Deutsche Welle