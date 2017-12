Subiectele Zilei: Cum a ridicat Lucan imperiul "Lukfurt". Managerul Institutului de transplant: "Era o forma de sclavie. Steriliza din nou acele, ca sa faca economie"; "Campionat" de postat sincron. Val de mesaje pro-PSD pe grupurile de Facebook. "Respect", "Dragnea nevinovat"; Romanii fac risipa alimentara de Sarbatori: "Cumparam mult, sa fie masa plina, ca asa se cere"

Romanii au un cult al cumparaturilor, iar atunci cand se trezesc in hipermarketuri isi pierd mintile. Vor sa vada belsug pe masa si cumpara in exces. Nu conteaza ca bogatia nu se masoara in oale de sarmale, ciolane si multe sticle de vin. Si mai trist este ca, dupa Anul Nou, cantitati uriase de alimente ajung la cosul de gunoi. Sociologii spun ca transmitem acest obicei nesanatos din generatie in generatie. De Craciun s-au imbuibat, apoi s-au plans ca au mancat prea mult si nu mai pot sa vada sarmale. Pentru putin timp, din moment ce isi fac deja aprovizionarea de Revelion. Zilele trecute au fost sterse cu buretele, iar vineri multi si-au umplut din nou cosurile. O doamna face cumparaturi cat timp ii prinde vopseaua, ca doar nu te poate prinde Anul Nou cu radacinile albe. Sociologii vin cu explicatii.￯E o chestie culturala, specifica spatiului romanesc indeosebi, balcanilor, in general, in care abundenta insemna apartenenta la o categorie sociala - boierii. De sarbatori, sa ai multe pe masa - nu conteaza ca le mananci sau nu - dar lumea sa vada. De multe ori, stam in Berceni, apartament de 50.000 si avem masina de 90.000. Masina o vede lumea, conteaza foarte mult.￯, afirma Gelu Duminica, sociolog, conform Stirile ProTV Dosarul medicului Mihai Lucan a pornit de la sesizarile depuse de deputatul USR Emanuel Ungureanu. Acesta a colaborat cu Lucan intre anii 2002 si 2003, perioada in care a fost angajat in functia de asistent social clinician la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj (ICUTR). Alte marturii care vin in completare sunt cele ale managerului ICUTR, Silviu Moga.Acuzatiile formulate de Ungureanu la adresa cunoscutului medic urolog sunt sustinute si de Silviu Moga, managerul ICUTR. Moga a colaborat timp de 15 ani cu Lucan, incepand din 2002, la institut, dar si la clinica privata detinuta de acesta, Lukmed. "Am colaborat cu domnul Lucan din 2002, cand am fost angajat la ICUTR, iar ulterior si la clinica acestuia. Practic, aproape tot personalul de la institut a fost obligat sa lucreze si la clinica privata Lukmed. Era o forma de sclavie moderna. Lucan doar venea si le spunea rezidentilor: "Tu de azi sa vii la clinica". Asa i se adresa unui rezident. Si nu puteai spune nu, fiindca riscai. Din acel moment erai marginalizat si suspus unor sicane permanente. Se ajungea pana acolo incat cei care il refuzau nu mai aveau acces la blocul operator. Practic nu mai aveau cum sa avanseze si sa se perfectioneze pe plan profesional￯, a dezvaluit managerul ICUTR, citat de Adevarul Un val de mesaje favorabile la adresa PSD au aparut brusc pe mai multe grupuri mari de Facebook din Romania. Cele mai multe au si un element comun: cei care postau isi incheiau mesajul transmitand ca se simt plini de speranta in orasul lor. Cel mai consistent val de mesaje a aparut pe un grup care poarta numele fostului premier Dacian Ciolos. Cum majoritatea celor din grup sunt sustinatori ai acestuia din urma, reactiile la mesajele pro-PSD au fost dintre cele mai acide. Daca majoritatea mesajelor par sa fi fost postate de persoane care au folosit conturi false, exista si mesaje asumate. Denisa Claudia Dorian este o tanara din Oradea care a postat sambata seara o imagine cu mesajul "Respect, Liviu Dragnea. Programul de guvernare PSD duce Romania spre bine", insotita de postarea "Tot respectul pentru domnii Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu cat si pentru alianta PSD-ALDE "Impreuna vom reusi". Aceeasi persoana posta, cu o luna in urma, pe acelasi grup, un mesaj jignitor la adresa celorlalti membri ai grupului, mesaj care se remarca si printr-o mare neglijenta gramaticala. "Cei mai prosti romani sunt in acest grup, asai???!!" Pe alte grupuri care poarta numele fostului premier, unul dintre ele cu peste 100.000 de membri, aceste mesaje nu apar, semn ca fie nu au fost postate, fie - varianta cea mai plauzibila - s-a incercat postarea lor, dar au ramas neaprobate de administratorii grupului si nu au devenit publice, anunta GreatNews In fostele state socialiste din Europa de Est si de Sud-Est, statul de drept se confrunta cu presiuni crescande - la aproape trei decenii de la destramarea cortinei de fier. Care sa fie motivele?UE a initiat o procedura de sanctionare a Poloniei. In Romania zeci de mii de oameni demonstreaza impotriva subminarii statului de drept. Indiferent ca e vorba de Budapesta, Varsovia sau Bucuresti, guvernele sunt pe cale, in ciuda protestelor, sa-si asigure controlul asupra Justitiei si sa edulcoreze principiul separatiei puterilor. La aproape trei decenii de la destramarea cortinei de fier, principiile democratice fundamentale sunt iarasi amenintate.Indiferent ca e vorba de Polonia, Ungaria si, mai nou, Romania, guvernele incearca si in parte au si reusit sa-si asigure controlul asupra justitiei, subminand independenta acesteia, amenintand astfel separatia puterilor si echilibrul fortelor in stat.Telul este o justitie convenabila puterii. In Romania guvernul vrea mai multa influenta asupra procurorilor pentru a impiedica nesuferita lupta anticoruptie. In Polonia, Ministerul de Justitie ii poate schimba dupa cum doreste pe presedintii instantelor de judecata. In Ungaria drepturile Curtii Constitutionale au fost puternic limitate deja din 2011, cand a fost adoptata noua Constitutie. Concomitent, coborarea varstei de pensionare a judecatorilor si procurorilor a inlesnit schimbarea acelora dintre ei care devenisera incomozi, scrie Deutsche Welle Skimming-ul, adica metoda de a fura datele de pe cardurile bancare si banii celor care folosesc bancomatele, face ravagii in toata Europa, iar de Sarbatori riscurile de a fi pacaliti de hoti cresc si mai mult. Politia Romana ne invata cum sa ne ferim de hoti. In goana dupa cumparaturi de Sarbatori, multi romani care scot bani din bancomate nu-si iau minime masuri de siguranta. Pe asta mizeaza si hotii care folosesc metoda "skimming" pentru a fura datele si banii celor care folosesc bancomatele. Concret, un aparat este plasat pe bancomat si cu ajutorul acestuia se fura toate datele stocate pe banda magnetica a cardului. Langa bancomat exista o camera video care inregistreaza cand se introduce PIN-ul. In afara faptului ca hotii pot fura banii de pe card, pot fura si datele personale ale persoanei care detine cardul. Furturile din bacomate prin skimming sunt estimate la aproximativ 1 miliard de dolari pe an. De regula, hotii aleg sa monteze echipamentele de skimming pe bacomatele aflate in zonele cu trafic intens, cum ar fi mall-urile, relateaza Adevarul 2017 a fost un an in care societatea civila din Romania a renascut. Atat politicienii, cat si alegatorii disciplinati, cei obisnuiti sa voteze o data la 4 ani si apoi sa astepte, fara obiectii, dovezi de buna-credinta, au fost vizati de critici publice si de campanii de contestare derulate pe retele de socializare (uneori, inteligent orchestrate). Voturile date in Parlament pentru sau contra celor mai importante legi au fost tinute sub observatie si taxate mai serios ca in anii anteriori. E adevarat, asta s-a intamplat mai ales din cauza efectelor negative asupra statului de drept si a importantei legilor pe care coalitia PSD-ALDE vrea sa le modifice. Facebook a fost principalul spatiu unde ONG-isti, oameni cu cariere consistente, antreprenori, studenti - in principal, patura educata din mediul privat - au descoperit un alt fel de democratie, noua pentru Romania, dar deja experimentata in alte parti ale lumii. Televiziunile din zona Puterii i-au catalogat pe liderii de opinie formati in acest mediu ca fiind agenti a caror misiune ar fi sa destabilizeze statul de drept. I-au numit, cel mai frecvent, mercenari platiti de miliardarul american George Soros. O parte dintre ei au fost judecati in direct si li s-au facut mizerabile procese de intentie. Democratia, o spune un activist rus, pare fragila tocmai fiindca dezbaterile publice dau impresia unei permanente crize. Dar asta nu face decat sa intareasca sistemul de verificare si echilibru specific intre puterile statului si intre cetateni si administratie, noteaza PressOne