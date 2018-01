Subiectele zilei: Romania, intre fake news si realitate. Reportajele acuzate de trucaj despre tara noastra care au facut inconjurul lumii; Medicul Lucan: Sa ma anuntati atunci cand o sa il omor si pe Papa; Pe ce s-au cheltuit banii bucurestenilor in 2017. De la Catedrala Mantuirii Neamului la noile companii de 100 de milioane de euro infiintate de Gabriela Firea

Medicul Mihai Lucan s-a prezentat la Politie luni dimineata pentru controlul judiciar, iar intrebat despre noile acuzatii, cele de tentativa de omor, care i se aduc dupa ce in timpul unei operatii i-ar fi sectionat intentionat artera renala unui pacient, el a raspuns ironic: "Sa ma anuntati atunci cand o sa il omor si pe Papa. (...) La fiecare transplant tai cate o artera renala, inseamna ca la fiecare transplant am avut o tentativa de omor?". Medicii si asistentele care erau in sala au spus ca incidentul nu avea cum sa se produca altfel, din moment ce rinichiul fusese verificat si testat inainte sa ajunga in mana lui Lucan, informeaza Digi24. In 2016, un reportaj despre Romania facea inconjurul lumii. Tabloidul britanic The Sun a publicat un reportaj potrivit caruia familiile sarace de romani muncesc pana la 13 ore pe zi in propriile locuinte pentru a impacheta jucariile mici de plastic care se gasesc in interiorul celebrelor oua Kinder, iar la aceste activitati extenuante ar fi participat si copii mici. Timea Jurj, cea care si-ar folosi copiii pentru a ambala jucarii din oua Kinder, a declarat ca totul este o inscenare si ca i s-ar fi promis ca sotul sau va primi un loc de munca in Marea Britanie, relateaza Adevarul . In 2017, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a anuntat lansarea mai multor proiecte, unele dintre ele destul de controversate, insa, la final de an, bilantul Municipalitatii arata 22 de companii nou infiintate, bani mai multi alocati Catedralei Neamului si Pasajul de la Piata Sudului, inaugurat. La capitolul "ajutoare financiare" - precum bani mai multi pentru Catedrala Neamului, mai exact peste doua milioane de lei, sau stimulente de 2.500 de lei pentru nou nascuti - Primaria Capitalei a excelat. In ceea ce priveste imbunatatirea traficului, insa, asa cum primarul general, Gabriela Firea, si-a propus inca din campania electorala, nu se pot sesiza schimbari majore fata de anul precedent, scrie Gandul Moftangiul este eminamente roman; cu toate astea, inainte de a fi roman, el este moftangiu. Moftangiul este patriot hotarat, nationalist exclusiv, roman pana in maduva oaselor! toata lumea trebuie s-o stie! Guvernamental, sau, cand din nenorocire nu se poate asta, opozant, moftangiul felicita Rrromania in cazul intai, o deplange in cazul al doilea, in ambele cazuri o iubeste pana la nebunie. De aceea, el uraste cu furie tot ce nu e roman, tot ce nu e national. El stimeaza agricultura, dar viseaza o industrie mare nationala, care sa ne scape de tributul ce-l dam strainilor: ceea ce-l inspaimanta este o cucerire a Rrromaniei pe terenul economic de catre infamii de straini, ajutati de copiii vitregi ai tarisoarii lui, scrie Cristian Unteanu pentru Adevarul. Hidrocentrala de la Portile de Fier, construita impreuna cu Iugoslavia in a doua jumatate a anilor '60, e doar unul dintre megaproiectele portofoliului energetic al regimului Ceausescu. Povestea locuitorilor Insulei Ada Kaleh si a duzinei de asezari dislocate de pe malurile Dunarii odata cu constructia hidrocentralei Portile de Fier, o aflam din documentele arhivei Europei libere. Se spune ca dupa ce apele Dunarii au acoperit legendara insula, stoluri de pasari s-au invartit zile in sir deasupra locului in care instinctul le aducea in fiecare primavara. In psihologie, senzatia produsa de lipsa unui picior sau a unei maini dupa amputare e numita "durere fantoma". Ceva similar trebuie ca au simtit sau simt si zecile de mii de tarani fortati sa isi paraseasca satele pentru a lasa loc "amenajarii teritoriului", informeaza Romania Libera. Ovidiu Mihaita este unul dintre oamenii din spatele Aualeu, Scart si Muzeul Consumatorului Comunist. De Craciunul pe care nu-l sarbatoreste, ne-am auto invitat in barlogul lui, ca sa-l descoperim de tot. In sensul asta, l-am rugat sa-si aduca in zona casa pe doua roti. Ambulanta in care locuieste a cumparat-o prin mai. "Mai are un pat, nu-i instalat chiar tot", imi spune regizorul. Existenta unei mini-scrumiere imi lasa de inteles ca se si fumeaza inauntru. Imi zice ca bineinteles, doar are aerisire. Casa neobisnuita a artistului are si incalzire, si aer conditionat. Cu toate astea, doar vara a dormit in ea. A gasit-o intr-o parcare, si, cum dupa 300 000 de kilometri astfel de autovehicule se caseaza, a sarit cu banul si si-a insusit-o, "ca astea merg pana la un milion de kilometri in mod normal". A dat cam 5 000 de euro pe ea, potrivit Vice.