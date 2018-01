Subiectele zilei: Radu Mazare nu poate cere azil politic in Madagascar, pentru ca acolo nu exista aceasta notiune; Medicii de familie nu mai dau trimiteri si retete compensate, incepand de miercuri; Litoralul, in zodia paraginii

Cladirile abandonate intra in orice top al problemelor litoralului romanesc. De la nord la sud, hoteluri altadata pline de turisti sunt acum cvasi-ruine care nu numai ca nu mai pot primi turisti, dar ii alunga si pe cei care vin. Imaginati-va ca va cazati intr-un hotel, iar peste drum vedeti un imobil care arata ca dupa razboi. Parca nu este vacanta ideala. Pentru a opri fenomenul si a rezolva problema, primariile de pe litoral au gasit o solutie: majorarea cu pana la 500% a impozitului platit de proprietarii acestor cladiri abandonate. Ultima unitate administrativa care a apelat la aceasta metoda, la mijlocul saptamanii, este Primaria Mangalia, scrie Romania Libera. . Un expert in relatiile dintre SUA si Rusia iti explica de ce-au ajuns lucrurile sa stea cum stau azi. Presupusele legaturi cu Rusia ale echipei de campanie a lui Trump au scapat de sub control, iar povestea rezultata a dat nastere unor mii de teorii ale conspiratiei despre cum si de ce a facut Donald Trump corp comun cu Kremlinul, ca sa "hack-uiasca" alegerile din 2016. Multi suporteri ai lui Trump resping insinuarile si le catalogheaza drept tactici liberale de subminare a presedintelui, desi FBI-ul continua sa investigheze comunicarea dintre asociatii lui Trump si persoane cu legaturi cu presedintele Rusiei Vladimir Putin, relateaza Vice. Exista pe lume doua zile inchinate pacii si 363 razboiului. Pe 21 septembrie, in fiecare an din ultimii 36, clopotul de la sediul ONU suna Ziua Internationala a Pacii. Ziua Mondiala a Pacii, sarbatorita pe 1 ianuarie, a fost consacrata de Papa Paul al VI-lea (pontiful Conciliului Vatican II) in 1967 si anunta, prin mesajul Papei, tema majora a politicii externe a Vaticanului, subsumata asa-numitei diplomatii a pacii. Tema anului 2018: "Migranti si refugiati: barbati si femei in cautarea pacii". Francisc a tinut sa ilustreze Ziua Mondiala a Pacii cu o imagine-memento, greu de privit, care face mai mult decat o suta de omilii. E vorba de fotografia lui Joseph Roger O'Donnell, fotoreporter al Marinei americane in cel de-Al Doilea Razboi Mondial: "dupa bombardamentul atomic din Nagasaki, un copil isi asteapta randul la crematoriul unde urmeaza sa-si depuna fratele mort pe care il tine legat de spate", noteaza Gandul. Radu Mazare a fugit in Madagascar, in speranta ca va primi azil politic. Fostul politician ar putea intampina, totusi, greutati in obtinerea acestuia. Motivul? Legislatia din Madagascar nu prevede notiunea de azil politic. Fostul primar Radu Mazare primeste o lovitura neprevazuta. A plecat din Romania in Madagascar, cu speranta ca autoritatile de acolo il vor proteja, insa, potrivit Romania TV, fostul politician ar putea intampina, totusi, greutati in obtinerea azilului politic. Motivul? Legislatia din Madagascar nu prevede notiunea de azil politic. Jurnalistul Victor Ciutacu a luat legatura cu Radu Mazare, dupa ce acesta a plecat in Madagascar. "Sta legal in Madagascar, are permis de sedere pe termen lung. Si-a luat rezidenta pe termen lung, are o afacere impreuna cu mai multi oameni.", a declarat Victor Ciutacu, la Romania TV. Pentru ca are, insa, statut de investitor, Radu Mazare are insa sanse sa obtina dreptul de a locui permanent acolo, conform Romania Libera. Medicii de familie din Romania isi mentin decizia ca, incepand de miercuri, sa nu mai acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, pacientii fiind afectati de faptul ca nu vor mai primi trimiteri si retete compensate, in timp ce cadrele medicale sustin ca vor lucra "pro-bono". Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie anunta ca incepand de miercuri, cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari de sanatate judetene, precizeaza Adevarul. . Taximetristii care i-au taxat pe clienti si de 5 ori mai mult in seara de Revelion raman negustori cinstiti. Cu foarte putine exceptii. Contactata de reporterii ProTv, o singura companie a anuntat ca va inceta contractul cu un sofer filmat in timp ce negocia tariful cu pasagerii. Restul nu au fost de gasit pentru a comenta ilegalitatile. Cu adevarat grav este ca, deocamdata, nici autoritatile nu au reactionat. Taximetrist: E Revelionul. Si azi faceti figuri? Client: Noi facem figuri? Taximetrist: Si astazi sa mergem pe aparat? Client: Asa se face, mergem pe aparat. Nu asa e regula? Scrie undeva ca in noaptea de Revelion nu se pune aparatul pentru ca se plateste mai scump? Taximetrist: Da, scrie. Client: Unde? Taximetrist: Suna la dispecerat sa vezi daca poate sa-mi faca ceva. Am facut exact ce le recomanda clientilor soferul de Revelion: am luat legatura cu dispeceratul companiei. Dupa ce au vazut imaginile, sefii companiei au luat o decizie, potrivit Stirile ProTv.