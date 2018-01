Emil Boc: Nu am beneficiat de tratament preferential din partea medicului Lucan. Contractul pentru clinica a fost aprobat inainte sa fiu primar

Primarul orasului Cluj-Napoca, Emil Boc, a raspuns jurnalistilor Digi24 printr-un SMS, explicand ca contractul de cesiune pentru ridicarea clinicii private a medicului Mihai Lucan a fost aprobat inainte ca el sa ocupe functia de primar.De asemenea, Boc spune ca nu a beneficiat de niciun fel de tratament preferential din partea medicului Lucan si ca a avut scurte interventii medicale care nu au necesitat internare, atat la clinica de stat, cat si la clinica privata. In conditiile in care respectivele proceduri medicale se puteau efectua in Cluj-Napoca, a considerat firesc sa nu plece in strainatate, mai spune Emil Boc.La iesirea de la DIICOT, deputatul USR Emanuel Ungureanu a afirmat miercuri ca medicul Mihai Lucan a fost ajutat de Emil Boc , care a fost operat la randul sau de medicul clujean si pe care l-a avut consilier personal pe probleme de sanatate.