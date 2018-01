​Subiectele zilei: Cat te costa sa fii tanar in noua dintre cele mai mari orase din Romania; Mai sunt necesari sapte ani pana la rezolvarea crizei de gardieni din penitenciare; Fostul episcop de Husi, implicat intr-un scandal homosexual, s-a mutat in palatul in care a locuit Bartolomeu Anania, mare duhovnic si carturar

Pretul drogurilor usoare in Bucuresti e probabil cea mai ieftina chestie pe care o poti gasi in capitala in comparatie cu provincia. Bucuresti: Pentru o garsoniera care sa nu fie la capatul orasului, gen Drumul Taberei, platesti undeva intre 200 si 300 de euro. Cu cat e mai centrala si mai aproape de o linie de metrou, cu atat e mai scumpa. Cluj: Acum doi ani, cu 350 de euro puteai gasi in buricul targului ceva decent. Preturile au crescut enorm de atunci si sub 400 de euro nu prea poti avea pretentii de ceva la limita decentei. Timisoara: 200-500 de euro, pretul mediu lunar, de la garsoniere la apartamente cu trei camere. Intretinerea e intre 150 si 500 de lei pe luna, in functie de numarul de camere si tipul de incalzire, detaliaza Vice O veritabila mafie care stabilea cine traieste si cine moare iese la iveala in cazul chirurgului Mihai Lucan. Alexandru Arsinel, Victor Socaciu, ministrul Sanatatii, Emil Boc si Gheorghe Funar sunt numele mentionate in fata procurorilor anti-mafia care il ancheteaza pe medicul vazut de bolnavii de rinichi drept salvatorul lor. Parlamentarul ce a declansat investigatia a facut astazi noi declaratii in fata anchetatorilor. Politicienii mentionati de el au negat toti ca ar fi facut ceva rau. Emanuel Ungureanu: "Romania este plina de Lucani. Prima intrebare era: unde lucrezi? Nu ce te doare, ci unde lucrezi?", potrivit Digi24 2018 va aduce, cel mai probabil, adancirea faliilor deja create si exacerbarea tensiunilor din sistemul international catre punctul critic, dincolo de care transformarile devin ireversibile iar lumea intra, practic, intr-un alt capitol al istoriei. Este motivul pentru care consider ca 2018 ar putea juca rolul unui point of no return in politica Europei si a lumii. Nu mai este mult pana acolo. Optiunile se vor radicaliza si polariza dramatic pe toate continentele. Ideologiile vor reveni in forta, dar nu in formele lor moderate de odinioara (centru-dreapta vs centru-stanga) ci mai degraba raportate la axa liberal-iliberal. Sa nu avem vreo indoiala, Romania va intra la randul ei in acest proces de adancire si radicalizare a faliei politice vizibile in strada si in spatiul public inca din 2017, scrie Valentin Naumescu pentru Contributors . Sapte ani va dura pana sa fim in siguranta, adica pana sa fie suficienti gardieni la penitenciare. Ministrul Justitiei admite ca a suplimentat degeaba o mie de posturi la sfarsitul anului trecut: nu sunt bani pentru angajari. Si oricum, cifra reala spune ca de fapt mai este nevoie de 8.000 de paznici. Adrian Grigoroiu lucreaza de 11 ani la Penitenciarul Targsor de langa Ploiesti. 200 de agenti trebuie sa tina in frau aproape 700 de condamnate, unele cu constiinta apasate de crime odioase. Lipsa de personal ii face pe el si pe colegi sa lucreze peste program intr-o meserie si asa extrem de solicitanta, care te tine mereu cu nervii incordati, informeaza Digi24 . Fostul episcop al Husilor, Corneliu Barladeanu, locuieste in palatul de la Varatec, judetul Neamt, in care s-a retras fostul mitropolit al Clujului, Bartolomeu Anania, pentru a se dedica scrisului. Imobilul care l-a gazduit pe cel supranumit "leul Ardealului" se afla in administrarea Episcopiei Romanului si Bacaului. Corneliu Barladeanu s-a retras din functia de episcop in luna august, anul trecut, la presiunile superiorilor, in urma unui scandal sexual. Fara o sanctiune care sa duca la pierderea titlului de episcop, Corneliu Barladeanul poate reveni oricand intr-o functie similara celei ocupate la Episcopia Husilor, potrivit Adevarul Confruntarea iranienilor cu represiunea ayatolahilor si reactia lumii la ciocnirile protestatarilor cu trupele regimului, ca si la subterfugiile xenofobe si manipulatoare ale Teheranului sunt, deopotriva, prologul anului politic curent, dar si o lectie si un avertisment pentru romani. Carora, dupa ce li s-a confiscat acum aproape trei decenii revolutia, li se sterpeleste in Parlament, bucata cu bucata, statul de drept. Si, o data cu el, sansele de viitor. Nu altfel li s-au furat toate acestea persanilor. Mai intai cu fix un deceniu inaintea revolutiei romanilor din 1989, potrivit Deutsche Welle Ministerul Educatiei vrea ca elevii de liceu - profilul Real - sa studieze Educatie artistica, in loc de Fizica, iar in loc de a doua limba straina, Animatie. Consultat de Adevarul, expertul in Educatie Marian Stas a desfiintat, practic, planurile-cadru pentru invatamantul liceal. El este de parere ca proiectul ministerului vine in sprijinul sindicatelor si al cadrelor didactice si nu prea are vreo treaba cu binele elevului. "Se diminueaza numarul orelor de Fizica, TIC sau limbi moderne pentru ca nu au profesori care sa acopere aceste ore. In schimb, se suplimenteaza cele de tipul Educatie vizuala sau Muzica pentru ca au profesori incadrati, dar nu au ore pentru acestia ca sa acopere norma", a conchis Marian Stas.Iulian Nica, fostul procuror DNA Brasov care a instrumentat dosarul lui Viorel Hrebenciuc ajunge din nou la mana judecatorilor Curtii Supreme. Magistratii trebuie sa decida daca redeschid cercetarile intr-un al doilea dosar penal al lui Nica, in care este vizat si Ciprian Nicolae Feticu, ofiter de politie judiciara la aceeasi structura de parchet. Nica este procurorul care a instrumentat dosarul finalizat cu rechizitoriul prin care l-a trimis in judecata pe unul dintre cei mai importanti lideri ai PSD, Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia Andrei, fostul ministru al Justitiei, Tudor Chiuariu, fostul deputat PSD Brasov, Ioan Adam, scrie Romania Libera.