Subiecte fierbinti in presa internationala: Legi mai dure pentru presa si retelele sociale, proteste in Iran, relatia SUA-China si scandalul Bannon-Trump

Spre deosebire de ultimii sai doi predecesori din fruntea Chinei, Xi Jinping a acaparat orice titlu pus in joc si si-a imortalizat propria ideologie in constitutia partidului. Trump are un concurent, cu alte cuvinte. Pentru prima data de la Mao Zedong, China are un cult viu al personalitatii. Relatiile SUA-China se afla acum in mainile a doua orgolii gargantuane. Este o veste rea pentru 2018. Si i se adauga doi nori mari, potrivit Financial Times , citat de Rador. Este o veste rea pentru 2018. Si i se adauga doi nori mari. Pentru prima data dupa razboiul rece, SUA are un concurent explicit. China dlui Xi si-a staibilit tinta de a deveni primul jandarm al lumii in cursul unei generatii. Spre deosebire de Uniunea Sovietica, China poate sustine rivalitatea tehnologica cu SUA. Dominanta Americii in zona Asia Pacific nu mai este de la sine inteleasa. Obiectivul dlui Xi este sa obtina paritatea militara. Apoi, presedintele Americii gandeste in incremente orare. Liderul Chinei planifica in decenii. Lupta dintre aceste doua orgolii este unilaterala. Dl Xi are telescopul. Dl Trump se holbeaza la oglinda. Marja pentru neintelegeri creste. S-a acordat prea mare atentie spectrului unui conflict nuclear intre SUA si Coreea de Nord - si prea mica perspectivei consecintelor asupra relatiilor dintre SUA si China.Daca vrem sa protejam democratiile liberale, trebuie sa avem o legislatie puternica.Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si-a exprimat miercuri intentia de a revizui legislatia tarii pentru a lupta impotriva raspandirii stirilor false pe retelele sociale. Lucru care, afirma el, pune in primejdie democratiile liberale, scrie Reuters. Inca de anul trecut, de cand a fost ales presedinte, Macron a criticat mass-media din Rusia, in special postul de televiziune RT, care a raspandit informatii false despre el in timpul alegerilor prezidentiale. "Daca vrem sa protejam democratiile liberale, trebuie sa avem o legislatie puternica", a declarat Macron in cadrul unei conferinte de presa.Incepand de miercuri, in Germania a intrat in vigoare o lege pe baza careia retelele sociale pot fi amendate daca nu elimina postarile care instiga la ura, asa numitul "hate speech", informeaza Engadget. Companiile au la dispozitie 24 de ore, sau sapte zile pentru cazurile "complexe", pentru a face acest lucru. In caz contrar, potrivit legii in vigoare, amenzile pot urca pana la 50 de milioane de euro. Legea, cunoscuta sub denumirea Network Enforcement Act (NetzDG), a intrat in vigoare in luna octombrie, dar s-a garantat o perioada de gratie pana la finalul anului 2017. Cu toate ca legea a fost intens criticata, pe motivul ca inhiba dreptul la libera exprimare, aceasta a fost aprobata in Germania, tara care este cunoscuta pentru legile aspre impotriva defaimarii si infractiunilor motivate de ura.A trecut aproape un an de cand Donald Trump a fost investit in functie, iar Germania inca mai dezbate ce anume, mai exact, inseamna administratia lui pentru Europa. Este dl Trump doar o sincopa in sistemul politic american sau indiciul unei boli cronice? Va mai fi vreodata la fel relatia transatlantica ori a venit vremea ca Germania si Europa sa se pregateasca pentru era post-atlantica? Dar mai degraba decat sa discearna viitorul SUA, dezbaterea se transforma intr-o analiza freudiana a propriilor probleme ale Germaniei, scrie The New York Yimes, citat de Rador. Social-democratii s-au folosit dintotdeauna de tema unui David european opus unui Goliat american, insa de data aceasta ea pare sa fi prins si la altii. Anti-americanismul nu este doar o metoda de disipare a frustrarii. El serveste totodata si drept valva de evacuare pentru insecuritatea unei natiuni confruntata cu un nou mediu global ce pare sa-i ceara o schimbare radicala - in conditiile in care schimbarea radicala efectiv nu este posibila. In calitate de actor global, Germania nu poate juca decat prin intermediul Europei, scrie istoricul britanic Timothy Garton Ash. Dar procedand astfel, ea este inhibata de inertia maselor in miscare, celelalte 26 de state ale UE. Germania trebuie sa umple vidul de putere lasat in urma de America; Germania nu poate sa umple acel vid. Discutiile despre o schimbare strategica nu sunt decat o reverie - o cale de a evada dintre limitele actiunii reale.Cea mai recenta interventie a lui Donald Trump in procesul de pace din Orientul Mijlociu - pe care l-a rascolit deja prin recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului - pare a fi cel mai haotic demers al lui de pana acum. Dupa numirea ginerelui sau Jared Kushner in functia de consilier regional si desemnarea avocatului pro-implantari David Friedman in postul de ambasador al sau in Israel, presedintele SUA s-a poticnit dintr-o criza in alta, in ultimele saptamani, scrie The Guardian , citat de Rador. Interventiile lui Trump si, dupa cateva ore, a ambasadorului sau la ONU, Nikki Haley, par a lovi polii gemeni ai acestui aranjament fragil: UNRWA si Autoritatea Palestiniana mai larga. Si mai exista un impact de amploare mai mare. Ani la rand, comunitatea internationala, cu SUA in frunte, a cautionat Autoritatea Palestiniana. Sustinerea internationala financiara si tehnica pentru birocratia palestiniana a platit salarii si a sprijinit ONG-urile care lucrau in domenii sociale cruciale, flux de bani care a stat la baza cooperarii Autoritatii Palestiniene in domeniul securitatii cu Israelul, contrabalansand astfel influenta Hamas in Cisiordania. Chiar mai grava, desi este deocamdata doar o perspectica indepartata, este preocuparea pentru ce s-ar intampla in cazul unei prabusiri a Autoritatii Palestiniene. O consecinta ar putea fi o revenire la responsabilitatea israeliana pentru administrarea serviciilor in teritoriile ocupate.Fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon catalogheaza intalnirea din iunie 2016 a unui grup de rusi cu Donald Trump Jr. si cu reprezentanti de rang inalt ai campaniei tatalui acestuia drept "tradatoare" si "nepatriotica", potrivit unor fragmente dintr-o noua carte, la care agentia Reuters a avut acces miercuri, relateaza News.ro. Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon si-a pierdut nu doar slujba, ci si mintile, atunci cand a fost concediat, transmite Reuters. "Steve Bannon nu are nimic de-a face cu mine sau cu presedintia mea. Cand a fost concediat, nu si-a pierdut doar slujba, ci si mintile", a declarat Trump intr-un comunicat.Impasul politic prin care trece Germania dupa alegerile din 24 septembrie, cel mai lung de la sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial, din 1945, nu a inceput in 2017 din intamplare, potrivit Folha Online Biograful cancelarului Angela Merkel considera ca anul care a trecut "a aratat ca stilul sau de guvernare are si el o data de expirare si ca este posibil sa se apropie de final", citeaza Rador. "Ea nu este o persoana care sa adopte decizii pripite. Ea inainteaza cu pasi mici si cu compromisuri. Acest tip de politica a functionat timp de 12 ani, dar oamenii par sa se fi saturat de ea. Astazi traim in vremuri de populisti, genul lui Donald Trump, cu aceste explozii politice necontrolate. Stilul ei este exact opusul.", a afirmat Kornelius. "Dintr-o data pare a fi depasita in aceasta lume. Oamenii au aceasta nevoie de un altfel de lider, care, probabil, nu este in stare sa fie", afirma acesta. Jurnalistul o insoteste pe Merkel din 1989, cand fiziciana era inca un purtatoare de cuvant al DA (Trezirea Democratica), partidul de centru-dreapta fondat in mijlocul caderii regimului comunist din Germania de Est.