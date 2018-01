​Subiectele zilei: Evenimentele politice ale anului 2018 in Romania si in lume: Toti ochii pe Justitie si pe Rusia; Pe ce au cheltuit primariile din Bucuresti 7,5 milioane de lei; Harta salariilor din Romania. Care sunt angajatii cel mai bine platiti si in ce orase sunt lefurile cele mai mici

Redenumirea angajatilor inchisorilor in "politisti de penitenciare", mandate de patru ani pentru functii de conducere si reducerea perioadei de stagiu. Sunt cateva dintre prevederile unui proiect de lege pus, joi, in dezbatere publica de Ministerul de Interne. Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica joi un proiect de lege privind modificarea statutului angajatilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP). Astfel, printre masurile propuse in proiectul de lege privind modificarea statutului angajatilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) se numara schimbarea denumirii de "functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare" cu cea de "politist de penitenciare", reducerea perioadei de stagiu pentru agenti de la un an la sase luni, precum si introducerea mandatelor pe o perioada limitata de patru ani pentru functiile de conducere, pentru un management mai eficient, potrivit News.ro. O alta masura prevazuta in proiect se refera la introducerea mandatului pe perioada limitata de patru ani pentru functiile de conducere din cadrul sistemului administratiei penitenciare, noteaza Adevarul. Anul 2017 a fost din nou unul agitat in politica romaneasca. Am avut doi premieri - pe Sorin Grindeanu si Mihai Tudose - si a fost prima data cand un partid si-a demis propriul guvern prin motiune de cenzura. De asemenea, tot in acest an s-au dus cele mai mari lupte pentru modificarea Legilor in Justitie, fie prin ordonante de urgenta ale Guvernului, fie prin legi si modificari in Parlament. De fiecare data, sute de mii de oameni au reactionat si au protestat. Ramane de vazut ce va urma in anul 2018, care se anunta decisiv in viitorul Justitiei din Romania, mai ales ca apoi vor fi doi ani cu alegeri - europarlamentare, prezidentiale, locale si parlamentare. Pe plan extern, cel mai important eveniment pare a fi scrutinul prezidential din Rusia. Sa vedem, totusi, la ce sa ne asteptam in 2018. Justitia, campul de lupta in Romania Toti ochii sunt indreptati catre ce se va intampla cu Legile Justitiei. Sa ne reamintim rapid: cele trei proiecte de lege au fost adoptate pe 11 decembrie si pe 13 decembrie, in Camera Deputatilor, iar apoi, pe rand, pe 19 decembrie, pe 20 decembrie si pe 21 decembrie, in Senat, relateaza Deutsche Welle. Procesoarele Intel si nu numai se afla in centrul uneia dintre cele mai mari probleme de securitate care vizeaza partea hardware a computerelor si dispozitivelor mobile lansate din 1995 pana in prezent. Pana acum au fost identificate doua cai de atac. Prima dintre acestea a fost numita Meltdown si afecteaza exclusiv procesoarele produse de Intel. Meltdown este o vulnerabilitatea in protectia kernel-ului (miezul central de memorie care gestioneaza cele mai importante date). Cea de-a doua vulnerabilitate, numita Spectre, este mai raspandita, vizand procesoarele Intel, AMD si ARM. Spectre pacaleste aplicatiile sa ofere acces la informatii din zona protejata de memorie, care nu ar trebui sa fie accesibile. Accesarea kernel-ului aduce atacatorul in postura de a putea citi cele mai sensibile informatii, incluzand aici parole si chei de criptare. Fiind vorba de probleme de securitate la nivel hardware, sunt afectate toate dispozitivele, indiferent de sistemul de operare folosit. Toti producatorii, in frunte cu Microsoft, Google si Apple vor trebui sa lanseze update-uri de securitate, scrie Digi 24. Bucurestenii sunt cel mai bine platiti salariati din Romania, in timp ce lefurile cele mai mici le au angajatii din Teleorman. Cel putin asa indica datele centralizate de Institutul National de Statistica, valabile pentru anul trecut. Prosperitatea angajatilor este direct proportionala cu nivelul de dezvoltare economica a regiunilor. Astfel, in centrul si in vestul tarii se castiga cel mai bine. La polul opus, cele mai mici lefuri sunt in zonele considerate sarace din Romania. Mai exact, datele statistice ale Institutului National de Statistica (INS) arata ca nivelul salarial pe judete prezinta doua tipologii de zone din Romania: unele dezvoltate, concentrate in jurul oraselor mari si zonelor limitrofe, unde cei mai multi salariati lucreaza in mediul privat si castiga mai bine, si unele slab dezvoltate, unde grosul salariatilor sunt la stat, iar salariile sunt apropiate de minimul pe economie. Astfel, in Capitala se castiga cel mai bine, angajatii avand, in medie, salarii nete de peste 3.000 de lei pe luna, potrivit Adevarul. Peste 2 milioane de lei pentru concertul de Revelion. Fara onorariile artistilor. Primaria Bucuresti a pus la bataie, prin Centrul de Proiecte Culturale ARCUB, 1 990 000 de lei pentru organizarea revelionului bucurestenilor din Piata George Enescu, iar banii astia nu includ si onorariile artistilor care au concertat in piata. In SEAP nu a aparut, insa, suma efectiva care a fost cheltuita. Numai pentru spectacolul de artificii suma cheltuita a fost in jurul a 80 de mii de lei. Peste 1,5 milioane de lei pentru Targul de Craciun din Piata Constitutiei. Pentru Targul de Craciun care a avut loc in Piata Constitutiei, in perioada 1-27 decembrie, cei de la CREART (Centrul de Valorificare a Traditiei si Credintei Populare) au fost darnici si i-au oferit firmei Multimedia Film SRL nu mai putin de 1 550 000 de lei. Banii s-au dus pe montarea si demontarea casutelor de mestesugari, realizarea unui brad decorativ pe structura metalica si decorarea lui cu instalatii led, globuri, ghirlande si stele, pe realizarea unor porti de intrare, o casuta pentru Mos Craciun, o sigla luminoasa pentru casuta Mosului si tot felul de decoratiuni de sezon, precizeaza Vice La Ceausescu erau "agenturili". Inamicul public nr. 1, la Dragnea, e statul paralel, cot la cot cu ambasadori "neinformati". La iranieni "strainatatea si grupari inamice straine". Nimic nou sub soare? Parca doar Trump. Confruntarea iranienilor cu represiunea ayatolahilor si reactia lumii la ciocnirile protestatarilor cu trupele regimului, ca si la subterfugiile xenofobe si manipulatoare ale Teheranului sunt, deopotriva, prologul anului politic curent, dar si o lectie si un avertisment pentru romani. Carora, dupa ce li s-a confiscat acum aproape trei decenii revolutia, li se sterpeleste in Parlament, bucata cu bucata, statul de drept. Si, o data cu el, sansele de viitor. Nu altfel li s-au furat toate acestea persanilor. Mai intai cu fix un deceniu inaintea revolutiei romanilor din 1989. Dupa 1979 credinciosii islamici s-au lasat prostiti de confuzia dintre religie si ideologie si le-au permis, deci, teocratilor, in numele luat in desert al Domnului, sa deturneze revolutia contra tiraniei sahului, spre a instala un regim si mai despotic si mai corupt, conform Deutsche Welle.