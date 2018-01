Subiectele Zilei: Cocotat pe cisterna, episcopul Teodosie al Tomisului a sfintit apa pentru Boboteaza; Boris Kamenov, separatistul din Bulgaria: "Daca voiam unirea cu alta tara, am fi ales Austria sau Germania, nu Romania"; Cum a pierdut o femeie sase ani de vechime in munca printre ruinele fermei la care a lucrat

Crestinii vor sarbatori sambata intr-o zi de primavara autentica Boboteaza sau Botezul Domnului. Arhiepiscopul Tomisului a furat insa startul si a oficiat slujba de sfintire a apei in avans, urcat pe o cisterna. Si-a lasat apoi oamenii sa imbutelieze cele 150.000 de sticle de agheasma, care vor fi oferite credinciosilor. Si a plecat spre Harsova ca sa arunce in Dunare 3 cruci, pentru care s-au azvarlit in apa cativa inotatori curajosi. La Constanta slujbele de Boboteaza au inceput de vineri. Cocotat ca un profet pe o cisterna inchiriata de la o firma din oras si imbracat in straie albastre cu fir auriu, arhiepiscopul Teodosie al Tomisului a sfintit apa care va fi impartita credinciosilor. Apoi, ajutat de calugari si agenti de paza a coborat pe o scara printre enoriasi si a repetat ritualul. La slujba de Boboteaza sunt asteptati pe faleza Cazinoului din Constanta mii de oameni. Vineri au venit sute de credinciosi, unii din satele din Dobrogea, sa asiste la slujba, anunta Stirile ProTv Stim prea bine ca multe mobilizari civice au sfarsit in deceptie tocmai pentru ca, la un moment dat, mesajul era deturnat sau preluat intr-o directie care scapa controlului cetatenilor. Intr-un mesaj publicat joi, Mark Zuckerberg promitea sa aduca retelei modificari de natura sa combata centralizarea puterii in asa chip, incat sa poata respecta una dintre marile promisiunii ale internetului, aceea de a oferi oamenilor obisnuiti mai multa forta de actiune politica: "De exemplu una dintre cele mai actuale intrebari privitoare la tehnologie se refera astazi la opozitia centralizare vs. descentralizare. Multi dintre noi ne-am indreptat catre tehnologie deoarece credeam ca este o forta descentralizatoare de natura sa aduca mai multa putere in mainile oamenilor (primele patru cuvinte din textul care definea misiunea Facebook fiind chiar acestea: give people the power) . Dar astazi multi si-au pierdut increderea in aceasta promisiune. Odata cu ascensiunea unui numar redus de companii in domeniu - si cu preocuparea sporita a guvernelor de a-si supraveghea cetatenii chiar cu ajutorul acestor tehnologii - multa lume a ajuns sa creada ca tehnologia, in loc sa descentralizeze puterea, o centralizeaza si mai puternic". Marc Zuckerberg a deschis o cale de analiza care ar putea fi continuata. Caci admitand ca o initiativa populara dobandeste forta gratie mobilizarii in retea, intrebarea imediat urmatoare este cine va reusi sa capteze si sa utilizeze aceasta putere. Boris Kamenov, cetateanul bulgar de rand care a venit cu ideea de a cere separarea unor regiuni din nordul tarii si eventuala unire cu Romania, declara ca initiativa sa a fost interpretata gresit. Ziaristul bulgar Ivan Radev din Sofia l-a contactat pe Kamenov, un lucrator in constructii in varsta de 60 ani din provincia Vratsa, si a obtinut o declaratie de la cel care a starnit rumoare cu demersul sau. Boris Kamenov a cerut ca acele trei regiuni care formeaza zona de nord-vest a Bulgariei, Vidin, Montana si Vratsa, sa se separe de Bulgaria. "Este cea mai saraca din tara si pana nu de mult era cea mai saraca din Uniunea Europeana", explica Ivan Radev. Iata ce relateaza jurnalistul despre cum a decurs convorbirea cu Boris Kamenov: "Discutia a fost interesanta. Boris Kamenov a declarat ca nu vrea sa mai vorbeasca cu nimeni, pentru ca ideea sa a fost interpretata gresit si terfelita de presa bulgara. Totusi, l-am rugat sa-mi explice de ce. A spus ca nu a fost vorba de nici un fel de independenta si de nici un fel de unire cu Romania", afirma Ivan Radev. Boris Kamenov a precizat ca scopul sau era altul.Anul 2018 ar putea deveni scena unor regrupari strategice regionale si globale de o amploare cum nu s-au mai vazut de mult. In speta, de la finele razboiului rece, sau poate de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace. Daca nu chiar de la sfarsitul primului Razboi Mondial, soldat, intre altele, acum un secol, cu aparitia Romaniei mari. Aceste regrupari geostrategice, catalizate de accesul la carma SUA a lui Donald Trump si de interventiile globale ale Rusiei, vizeaza nu numai lumea arabo-musulmana si Orientul Mijlociu, scena expansiunii iraniene cu ajutor turco-rusesc, dar si a infrangerii militare a terorismului islamist marca ISIS, precum si a revoltei anti-Assad. Ci si Europa post-Brexit, in care Germania lui Merkel a devenit nu doar marea putere, ci si marea necunoscuta. Pe moment, principala putere economica europeana se cauta si e departe de a se fi regasit. Ultimele alegeri si alunecarea perceptibila spre dreapta a electoratului au cutremurat establishmentul politic german atat de serios, incat, premiera istorica absoluta, Republica Federala si-a epuizat in mare masura partidele care sa vrea s-o conduca. Daca n-ar fi neostoita pofta de a guverna a Angelei Merkel, vidul de putere ar ameninta centrul Europei. Fiindca, la capatul celei mai dure infrangeri electorale din istoria lor, social-democratii au declarat ca nu mai vor sa guverneze impreuna cu crestin-democratii cancelarei, scrie Deutsche Welle Isi cauta vechimea in munca sub mormane de moloz. Demersul unei femei din Buzau de a-si completa dosarul de pensionare s-a impotmolit printre ruinele sediului unei foste statiuni de cercetare. In locul unei arhive, fosta angajata a gasit ziduri fara acoperis si feresetre, pe jos fiind imprastiate dosarele cu statele de plata care ar fi trebuit sa-i dovedeasca perioada lucrata aici. Elena Juganaru, o femeie trecuta de 60 de ani, vrea sa iasa la pensie si pentru a strange dovezi ale anilor munciti a pornit in cautarea statelor de plata de la primul sau loc de munca, Statiunea de Cercetare Pomicola Candesti. Cand a ajuns la unitatea in care si-a petrecut primii sase ani in campul muncii a descoperit doar niste ruine. In locul cladirii cu arhiva unitatii, fosta ziliera a mai gasit doar peretii, fara acoperis si geamuri. Sub un strat de moloz se aflau si dosare ale muncitorilor care s-au perindat prin ferma din anii '60 pana dupa Revolutie. Cu mainile goale a scormonit, cat a putut, prin resturile arhivei deteriorate pentru a-si recupera anii de munca, insa abia a gasit cateva file in care apare numele ei. "Au lasat totul in paragina si nu a interesat pe nimeni ca aici sunt documente importante. Am gasit file din statele de plata unde apare numele meu dar ce sa fac cu ele fara o adeverinta, fara nimic care sa imi dovedeasca anii munciti", spune Elena Juganaru, potrivit Adevarul