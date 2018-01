​Subiectele zilei: Cum l-a ajutat Emil Boc pe medicul Mihai Lucan sa castige 1 milion de euro din inchirierea clinicii private; Posibilul profil psiho-criminologic al pedofilului din lift; Cele mai bune tari in care sa faci afaceri in 2018. Pe ce loc se situeaza Romania

Clinica privata a medicului Mihai Lucan, construita pe un teren al Primariei din centrul Clujului, este o afacere medicala cu un profit de circa 1 milion de euro pe an. Cu ajutorul primarului Emil Boc, Lukmed a devenit si o buna afacere imobiliara: clinica va castiga 1 milion de euro in urmatorii 10 ani dintr-un contract de inchiriere incheiat recent. Primarul Clujului, Emil Boc, urmeaza sa fie audiat la DIICOT in legatura cu relatia pe care a avut-o cu medicul urolog Mihai Lucan, anchetat pentru ca ar fi produs pagube de circa 1 milion de euro Institutului de Urologie si Transplant Renal din Cluj. Oameni apropiati afacerii medicului Lucan spun ca investitia a fost sprijinita masiv de Primaria Cluj-Napoca. "Mihai Lucan a fost ajutat in Cluj de Emil Boc. Nu putea sa faca business-ul numit Lukmed fara domnul Boc. Exista o succesiune de hotarari de consiliu local din care se poate observa cum se faciliteaza din ce in ce mai mult acest business", sustine deputatul Emanuel Ungureanu (USR), cel care l-a denuntat la DIICOT pe medicul Lucan, citat de Adevarul Judecand dupa dorintele exprimate de catre cei doi premieri, relatiile intre Germania si Turcia ar trebui sa se imbunatateasca din nou. Dar cum se va intampla acest lucru, ramane de vazut. Putina conversatie in casa lui privata, o scurta conferinta de presa la Palatul Imperial si in final o plimbare prin orasul medieval: intalnirea intre ministrul federal de Externe, Sigmar Gabriel si omologul sau, Mevlut Cavusoglu la Goslar, a continut tot ce era necesar pentru a oferi o atmosfera armonioasa. Apoi ambii reprezentanti si-au dat silinta sa demonstreze aceasta noua armonie in fata presei. Tarile sunt legate "prin mult mai multe elemente comune decat pare uneori", a declarat Gabriel la conferita de presa. In plus, a adaugat acesta, Turcia este un partener important pentru Germania in multe domenii. De aceea, atat el, cat si omologul sau au convenit sa recomande ministrilor Economiei din cele doua tari sa reactiveze comisia economica germano-turca. Va fi reluat si dialogul strategic intre ministerele de externe, scrie Deutsche Welle In Romania nu exista un "Registru National al Infractiunilor Sexuale (sau o alta denumire similara), unde fiecare act cu conotatie sexuala trecut prin mana Politiei sa fie precizat cu cat mai multe detalii". Profesorul Alin Les, presedinte al Filialei Sibiu a Societatii Romane de Criminologie si Criminalistica, un reputat specialist in domeniu, a conturat un posibil profil psiho-criminologic al pedofilului care a agresat doi copii in cartierul Drumul Taberei din Bucuresti. Les spune despre individ ca "este profilul psiho-criminologic al infractorului fara remuscari. Zona psihopatiei". "Pentru a-l prinde pe agresorul sexual din Drumul Taberei, pe langa profilurile realizate pana acum, trebuie inteles ca omul "nostru" e un mix de pedofil preferential-situational. Mai exact, o combinatie intre genul "de cariera" si cel "recidivist". Fie ca e un solitar sau insurat, actele de agresiune sexuala asupra celor doi minori vin sa acopere o trecere la act determinata de o stare de stres provocata de: o relatie complicata cu un partener adult; droguri; dependenta de alcool; probleme la job; dorinta de a pune in practica atitudinea "parinteasca"/"prietenoasa" fata de victimele minore", spune profesorul Les, citat de Romania Libera In ciuda insecuritatii cauzate de Brexit, Marea Britanie este cea mai buna tara din lume pentru a face afaceri in anul 2018, Romania situandu-se abia pe locul 43 la nivel mondial, arata clasamentul Celor mai bune tari pentru a face afaceri, realizat de revista Forbes. Daca in 2017 Romania era clasata pe locul 45 din punct de vedere al mediului favorabil pentru a face afaceri, in anul 2018 Forbes situeaza tara noastra cu doua pozitii mai sus in clasament, pe locul 43. Revista sublinia, in luna decembrie, ca tara noastra are o crestere economica de 4,8%, cu un Produs Intern Brut (PIB) per cap de locuitor de 9.500 de dolari, dar si un deficit bugetar, conform datelor de atunci, de 2,3%. In ceea ce priveste Bulgaria, vecinii de la sud se situeaza in anul 2018 pe pozitia 46 in clasamentul Forbes, picand puternic dupa ce in 2017 au fost clasati pe locul 38. Forbes a evaluat anual, in ultimii 12 ani, caracterul prietenos al celor mai mari economii din lume, informeaza Adevarul. Peste 10.300 de cazuri de rujeola s-au inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, din care 37 de decese, iar un al 38-lea deces posibil din cauza rujeolei este in curs de investigare, arata ultimele date transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), citat de news.ro. In ultima saptamana, respectiv in perioada 1 - 5 ianuarie au fost confirmate 28 de cazuri de rujeola, in Bucuresti si in sapte judete. Cele mai multe imbolnaviri - sase - s-au inregistrat in judetul Prahova, in Braila au fost cate cinci cazuri, in Bucuresti si in Calarasi cate patru cazuri, in Constanta si Ialomita cate trei, iar in Dambovita si Olt a fost confirmat cate un caz de rujeola. De la debutul epidemiei, in Romania au fost raportate 10.307 imbolnaviri, din care 37 de decese. Un al 38-lea deces posibil cauzat de rujeola este in curs de investigare. Este vorba despre un copil de doi ani din comuna suceveana Mitocu Dragomirnei, care a murit la Spitalul Judetean Suceava, arata Actual de Cluj Romanii nu se revolta des, dar cand o fac, se asigura ca e pentru o cauza absolut inutila. E ca un soi de melancolie ca n-am facut ce trebuie la momentul potrivit. Nu te gandi, nici de data asta nu e vorba de vreo revolta din aia care sa scoata multimi colosale de oameni in strada sau ceva. Pentru asta poporul inca n-a invatat cand trebuie sa reactioneze. "N-o spun de la mine, ci din cartile sfinte!" e motto-ul cu care multi dintre cei care il apara acum pe Leon Danaila. Si poate ca e una invizibila, dusa in social media, dar oamenii astia par sa stie cu ce se mananca traditia si nu prea ai vrea sa te pui cu ei. Da, poate nu inteleg prea bine ce a spus valoarea noastra nationala sau de ce a facut asta, dar macar au sarit in ajutor cand altii par sa fi uitat sa faca acest lucru. Mii de oameni s-au mobilizat pe Facebook si nu numai, relateaza Vice