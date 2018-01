Subiectele zilei: Ce capcane i-au intins politistii colegului lor pedofil de la Rutiera. De ce nu a putut fi descoperit mai devreme; Scandalul transplantului renal si implicatiile sale; Camasa de forta informationala

Molestarea celor doi copii de catre agentul de la Politia Rutiera Eugen Stan arata limitele sistemului de selectie din Ministerul de Interne. Specialistii spun ca testarile psihologice la care sunt supusi politisti sunt total depasite. Astfel, testele actuale nu sunt capabile sa identifice tulburarile de comportament sexual. Scandalul este abia la inceput. Agentul Eugen Stan (47 de ani), de la Brigada de Politie Rutiera a Capitalei (BPR), mai este suspect in alte cazuri socante. Dupa ce a fost prins, anchetatorii au verificat probe rezultate in urma unor analize si ar fi constatat ca Eugen Stan este autorul unui viol asupra unei minore, produs in urma cu sase ani. In plus, barbatul ar fi si autorul unor perversiuni sexuale impotriva unei minore in anul 2009, informeaza Adevarul. Acesta este unul dintre numeroasele motive imponderabile pentru care romanii, la fel ca polonezii sau ungurii, se tem de "Europa", agatandu-se de conservatorismul occidental acolo pe unde mai poate fi gasit. Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a surprins bine esenta scandalului privitor la transplantul renal: "Sute sau mii de romani au murit pe lista de asteptare, sperand probabil intr-o minune. Sute sau mii de romani au trait doar pentru ca s-au imprumutat, si-au vandut casa, masina, vaca. (...) Regulament pentru alocarea oganelor inca nu exista, desi eu am cerut-o in calitate de ministru din nou in scris iar controalele din 2016 au aratat cat se poate de clar ca drepturile pacientilor sunt calcate in picioare, ca banul sau faima sunt de prea multe ori monede de schimb pentru viata". Vlad Voiculescu admite onest, in ciuda idignarii sale, ca sute sau mii de romani au trait gratie clinicii de la Cluj, desi numai in virtutea faptului ca au platit sume exorbitante, noteaza Deutsche Welle. Nici macar unul dintre creditorii Astra Asigurari, cu exceptia celor indreptatiti sa fie despagubiti de catre Fondul de Garantare a Asiguratilor, nu a recuperat pana acum macar un leu, desi se implinesc doi ani de cand falimentul a devenit oficial. Cu toate acestea, ca prin hipnoza, KPMG, lichidatorul desemnat si, in acelasi timp, ultimul administrator inainte de faliment, isi impune vointa in toate privintele. Prin comparatie, la numai sase luni dupa intrarea in faliment, in cazul Carpatica Asig au si inceput platile catre creditori. Au promis marea cu sarea si au reusit doar sa-si plateasca propriile onorarii, concomitent cu indeplinirea sarcinilor de natura politica trasate de fostul premier Ponta si de prietenii sai. Pe scurt, asa ar trebui sa sune raportul de activitate al KPMG ca lichidator al companiei Astra Asigurari, candva cea mai mare societate de profil din Romania, arata Romania Libera. Mai multi baroni locali din PSD incep sa se coalizeze in jurul premierului Mihai Tudose impotriva lui Liviu Dragnea. Pretextul este ca primul ministru vrea sa faca niste restructurari in Guvern, iar Dragnea nu ar fi de acord. Te-ai prins deja, in PSD este acum o noua lupta pentru putere si bani, dupa ce anul trecut partidul de guvernare a mai trecut prin doua episoade asemanatoare. Indiferent cine iese castigator, tu nu vei avea nimic de castigat, pentru ca economia este oricum in cap, iar justitia la un pas sa devina din nou aservita politic. Dar interesant este sa vezi cum, din cand in cand, oamenii care au castigat alegerile din 2016 cu o larga majoritate ajung sa se sfasie intre ei, conform Vice. Mai exista libertate de opinie si exprimare in vest? Cat de rau stam cu ingradirea acestor libertati in Germania? Rau. Au sfarsit prin a intelege evidenta multi, dupa ce twitter a blocat contul revistei satirice Titanic. Asistam la atacuri de o anvergura fara precedent asupra temeiului democratiei. Asupra libertatii de opinie si de exprimare. Nu exista pentru o democratie libertati mai importante decat acestea. Iar ambele sunt ucise de cenzura. Nicio democratie liberala care se respecta nu poate tolera cenzura. Or, la fel ca independenta justitiei in Romania, ambele libertati au ajuns, mai nou, in vest, in pericol mortal dupa introducerea unei foarfeci draconice in retelele de socializare. Speriate de intrarea in vigoare a unei noi legi germane, menite sa combata prin amenzi exorbitante ceea ce legiuitorul afirma a fi difuzarea de "fake-news" si de mesaje discriminatorii, de pilda ale urii xenofobe, retele ca facebook si twitter au inceput sa se supuna, sa taie si sa suprime, relateaza Deutsche Welle Parlamentul European isi reia activitatea in 2018 cu un vot asupra noilor norme privind inghetarea si confiscarea averilor infractorilor. Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) are programat joi votul privind noi norme care sa echipeze mai bine tarile UE pentru inghetarea si confiscarea activelor infractorilor. Proiectul de lege vizeaza imbunatatirea combaterii finantarii terorismului si a crimei organizate, anunta PE intr-un comunicat. Pana atunci, lucrarile Legislativului european incep luni cu o discutie a Comisiei speciale pentru combaterea terorismului cu Michael O'Flaherty, directorul Agentiei pentru Drepturi Fundamentale a UE si cu Jacques Toubon, Ombudsmanul francez. Discutiile se vor concentra pe respectarea deplina a drepturilor fundamentale in punerea in aplicare a politicilor impotriva terorismului, precizeaza EurActiv. Un tanar de 35 de ani din judetul Timis a murit, duminica, dupa ce a fost lovit in cap de elicea unui paramotor pe care incerca sa il repare. Tanarul decedat se numeste Bogdan Avram si era unul dintre cei mai experimentati motoparapantisti din Vestul tarii, avand sute de ore de zbor. Comunitatea parapantistilor din Vestul tarii este in stare de soc dupa ce unul dintre cei mai experimentati motoparapantisti din regiune a murit in urma unui accident stupid, petrecut la sol. "Noi doi am fost in prima faza printre cei care am reactivat parapanta cu motor pe zona Timisoarei. Fiecare zbura pe cont propriu. Totul a inceput in jurul anului 2009. Pana atunci zburasem la liber (n.r. fara motor)", a declarat Razvan, un prieten apropiat al lui Bogdan Avram, care a efectuat in trecut si zboruri cu parasuta. Potrivit lui Razvan, in ziua accidentului Bogdan si alti prieteni paramotoristi au profitat de vremea frumoasa si au iesit sa zboare in zona satului Gelu, anunta Adevarul.