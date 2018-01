Dumitru Coarna il acuza pe consilierul personal al lui Carmen Dan, Valentin Riciu, fost angajat la Brigada Rutiera, ca se vedea des cu politistul acuzat de pedofilie / Riciu neaga acuzatiile

In opinia liderului sindical, acest lucru constituie 'o problema'.In mass media au aparut mai multe articole in care sunt citati lideri ai unor sindicate din Politie care au contestat cererea de demitere a chestorului sef Bogdan Despescu si care au atras atentia ca unul dintre consilierii personali ai ministrului de Interne, Carmen Dan, ar fi lucrat chiar cu politistul acuzat de pedofilie si totusi nu este inlaturat, arata Agerpres.In replica, Valentin Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a negat vreo legatura cu politistul Eugen Stan, catalogand drept "ridicola" informatiile privind o relatie de prietenie intre ei."Sunt consilier pe domeniul sindical si dialogul ministrului Afacerilor Interne cu personalul ministerului. M-au oripilat si pe mine faptele colegului nostru, descoperit a fi pedofil. Cu atat mai mult ca ele se intind pe un numar mare de ani. Ma surprinde, totodata, ca atunci cand doamna ministru a facut publice mai multe decizii radicale contra neregulilor din sistem, in loc sa vad asumari si implicari ale sefilor, am vazut o adanca liniste. Culmea, singura voce energica a fost un atac impotriva mea, a consilierului pe probleme sindicale. Asta este penibil! Se stie ca liderul sindical intr-o unitate de politie are, firesc, numeroase discutii personale cu membrii sindicatului. Este evident ca politistul - pedofil nu avea probleme si conflicte de munca, el avea, cu prioritate, alte probleme si nu avea de ce sa solicite discutii sindicale, iar relatiile colegiale cu interes sindical sunt evident calme, constructive. Dar nu au de ce sa devina prietenesti. Astfel, in atmosfera acestor zile, 'descoperirea' unei relatii de prietenie tocmai cu politistul - pedofil este ridicola, sau, poate cu o precisa intentie", a afirmat Valentin Riciu, intr-un mesaj postat marti pe Facebook.Acesta crede ca aceste informatii reprezinta o incercare de a submina dialogul dintre sindicate si ministrul Carmen Dan.Conform declaratiei de interese datata 27 martie 2017, postata pe site-ul IGPR, Riciu Valentin era presedinte SNPPC-DGPMB-Brigada Rutiera.Potrivit declaratiei de avere din aceeasi data, el a obtinut un venit anual de 40.000 de lei.