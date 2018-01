Subiectele zilei: Cum sunt verificati politistii? Teste psihologice vechi de peste 40 de ani, fara licenta si care se gasesc pe Google. 100 de exemple relevante din grila de testare; Cum comenteaza politistii romani cazul colegului lor acuzat de pedofilie

Dupa ce a fost identificat in cazul agresarii sexuale a celor doi copii din Drumul Taberei, agentul Eugen Stan a ajuns principalul suspect intr-un alt caz care a avut loc in 2012. Este vorba de agresarea sexuala a unei fetite de sapte ani. In acelasi timp, Parchetul Capitalei anunta ca se desfasoara urmarirea penala in rem pentru agresarea, in 2009, a unui minor, contrazicand-o astfel pe Carmen Dan, care a spus ca aceste fapte s-ar fi prescris. Agresiunea din 2012 a avut loc in ziua de 22 octombrie, in jurul orei 14:00, in incinta unui bloc din sectorul 6. Agentul Eugen Stan a acostat-o pe fetita si a agresat-o in lift si pe scarile dintre etajele 4 si 5 ale imobilului. Conform anchetatorilor, Stan a pupat-o pe gura si a luat-o in brate pe fata si, folosind forta, a obligat-o sa-i atinga organul sexual, informeaza Adevarul Se simte nevoia unei alte politici in Europa, una care sa considere Estul ca pe un partener egal, cu o viziune proprie legitima asupra societatii si nu ca pe un razvratit impotriva Legii. Toata lumea a luat nota de pozitia liderilor de la Budapesta cu privire la activarea Art. 7 contra Poloniei. Vice prim-ministrul Zsolt Semjen a facut o declaratie categorica: "Vom proteja Polonia de o decizie politica nedreapta. Prietenia ungaro-poloneza, la fel ca angajamentele luate de guvernul nostru, ne obliga sa ne opunem deciziei Comisiei Europene in toate forurile" (Magyar Idok). Prim-ministrul Viktor Orban anuntase la randul sau ca va bloca orice actiune impotriva Poloniei. Stilul acestor declaratii conteaza chiar mai mult decat continutul, caci el transmite o solidaritate politica care nu poate fi neglijata. Din maniera acestor enunturi reiese ca exista in Europa Centrala si de Est o realitate sociala si politica cu adevarat distincta de cea occidentala si care se arata tot mai hotarata sa-si protejeze identitatea, noteaza Deutsche Welle. In urma cu patru ani, mai multi parlamentari propuneau o lege controversata: castrarea chimica a violatorilor. Dupa ce a fost aprobat tacit de Senat, proiectul de lege s-a ratacit prin sertarele Camerei Deputatilor. Proiectul nu a devenit niciodata lege, desi pana si Biserica Ortodoxa Romana s-a declarat atunci de acord cu initiativa. Proiectul a fost amplu dezbatut atunci; au participat inclusiv reprezentanti ai Bisericii Ortodoxe Romane, la unele discutii. Mai mult decat atat, legea a fost aprobata de Senat si a ajuns in Camera Deputatilor. Aici, spune initiatorul sau, Marian Vasiliev, ex-senator PP-DD si, ulterior, UNPR, dar si presedinte al Comisiei pentru egalitate de sanse a Senatului, legea s-a pierdut undeva in sertare. Acum, mai mult ca oricand, dupa episodul pedofilului din lift, acesta considera ca o astfel de lege este necesara, precizeaza Romania Libera. In toamna lui 2017, Thierry Wolton a publicat, in Franta, cel de-al treilea volum al proiectului sau editorial dedicat Istoriei mondiale a comunismului. Cele trei parti ale acestei uriase lucrari au, fiecare, cate un subtitlu. Primul volum: Calaii. Al doilea volum: Victimele. Al treilea volum: Complicii. Trilogia sa dedicata comunismului va fi publicata si in limba romana. Ce are in plus, in planul seductiei, comunismul? "Fata de alte formule politice totalitare, sa zicem... Egalitatea. De fapt, pretentia egalitatii, in primul rand si in mod esential. Aceasta, in mod cert. Pe de alta parte, nu sunt foarte multe totalitarisme. In plus, nu trebuie confundate totalitarismele cu dictaturile. Dictatura se multumeste cu pretentia de a domni o anumita ordine. Dar totalitarismele vor mai mult: vor sa domneasca o anumita ordine si vor sa transforme oamenii", declara Wolton intr-n interviu pentru Revista 22 Cazul agentului-sofer de la Brigada Rutiera, Eugen Stan, care este suspectat de agresarea a doi copii, intr-un lift dintr-un bloc din Drumul Taberei, a dus, deocamdata, la demiterea unor sefi din Politie: Vornicu Emanuel Rene, seful Serviciu Supraveghere Rutiera Sectoarele 1, 2, 6 din cadrul Brigazii Rutiere (BPR), cel care era si seful lui Eugen Stan, precum si Bogdan Despescu, seful Politiei Romane. Mai mult, ministrul Carmen Dan a cerut si demisia sefului de la Omoruri, Radu Gavris, pe care insa, ministrul de Interne il vana de ceva vreme, pentru tupeul sau de a critica modificarile pe care parlamentarii PSD-ALDE vor sa le aduca Codurilor Penale. Cert este insa ca in urma acestui caz care ne tine ocupati pe toti de vineri incoace, Carmen Dan a putut sa-si lanseze reforma sistemului de "Siguranta si Incredere", dar nu fara sa se arate "stupefiata ca-n majoritatea unitatilor din Politia Romania se folosesc teste psihologice fara licente". Carmen Dan ocupa, totusi, functia de Ministru al Internelor de mai bine de un an, scrie Vice Ai mintit vreodata?/ Prefer sa fiu "lup" si sa-i mananc pe altii, decat sa fiu "miel" mancat de ceilalti / Pentru a-mi realiza scopurile, adesea ma prefac, joc teatru"/ "Distanta in kilometri dintre doua localitati este mai mare daca este parcursa pe jos decat cu masina?". Sunt doar cateva dintre "problemele" la care politistii trebuie sa dea un raspuns, in momentul de fata, in cadrul testelor de personalitate periodice, despre care chiar ministrul de Interne a recunoscut ca nu au licenta. Mai mult, testele sunt vechi de peste 40 de ani si se gasesc la o simpla cautare pe Google, cu tot cu evaluarea rezultatelor in functie de raspunsuri. Informatia este confirmata de Dumitru Coarna, presedinte SNPPC, precum si de Cosmin Andreica, presedintele Sindicatului Politistilor Europeni "EUROPOL. "Sunt intr-adevar intrebari din bateria de testare psihologica, insa mi-e greu sa spun pentru ce categorie de personal", a declarat Coarna, pentru Gandul, precizand ca exista grile diferite de testare in functie de grade, potrivit Gandul. Adolescentul care a decis sa-si incheie socotelile cu viata era mezinul unei familii cu 13 copii. Trei dintre fratii lui au murit la cateva luni dupa nastere. Iar dupa moartea mamei, acum 10 ani, tragediile s-au tinut lant. La doi ani distanta, unul dintre frati, in varsta de 20 de ani, si-a luat zilele. Anul trecut in primavara, un alt frate, de 30 de ani, si-a curmat viata. Si el s-a gandit s-a asta, dar de fiecare data a fost oprit. "De cand a murit mama lui era bolnav. Nu s-a mai dus la scoala, a abandonat scoala. (Reporter: A mai incercat sa se sinucida?) Da! Da! L-am vazut la spitalul de copii", spune o ruda a familiei. Baiatul fusese luat in plasament in 2015, pe cand avea 15 ani, ca sa poata urma cursurile unei scoli speciale. Dupa doi ani in centru, tatal si un frate mai mare au decis sa il aduca acasa. Psihologii spun ca in familie recupererea este mai eficienta decat intr-un centru de plasament, arata Digi24.