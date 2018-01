Subiectele zilei: In 2018, MApN are programe masive de inarmare pentru toate categoriile de forte: blindate, rachete, corvete, camioane, arme de asalt si elicoptere; Ipocrizia politrucului perfect

Campania de dotare a Armatei Romane cu armament si echipament modern continua in forta in acest an. Avand la dispozitie 2% din PIB, MApN vizeaza realizarea a cateva programe mari de inzestrare. Ministrul Mihai Fifor a declarat ca in aceasta saptamana finalizeaza intelegerea cu General Dynamics vizand producerea si livrarea de vehicule blindate Piranha 5. "Negocierile cu partea americana au durat un pic mai mult pentru ca am dorit un pret cat mai bun pentru noi". Este vorba de 227 de transportoare bindate pe platforma PIRANHA 5. Programul prevede furnizarea de blindate si derivate cu suportul logistic initial afferent de catre General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH, informeaza Adevarul Unul dintre cei mai influenti jucatori pe piata lichidarilor judiciare din Ardeal si din Vestul tarii, Razvan Zavaleanu a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT Salaj. Unul dintre cei mai influenti jucatori pe piata lichidarilor judiciare din Ardeal si din Vestul tarii, Razvan Zavaleanu a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT Salaj alaturi de partenera sa de la firma RTZ Partners, Ramona Faraianu, pentru sprijinirea unui grup infractional organizat, trei fapte de abuz in serviciu si complicitate la evaziune fiscala. Dosarul a fost finalizat de procurorul sef al DIICOT Salaj, Liviu Dan Bubuiug, la finalul anului trecut iar in prezent se afla pe rolul Curtii de Apel Cluj in procedura de Camera preliminara unde un magistrat va decide asupra legalitatii rechizitoriului, anunta Romania Libera.



Oare de cate picaturi mai e nevoie ca sa se umple paharul rabdarii premierului cu secretara de la interne? Dar amara cupa a celei romanesti? Si de ce dam vina pe sistem, daca problema suntem noi? Ministrul de interne continua, la zece ianuarie dimineata, sa fie in functie, spre paguba Romaniei. Or, nu de azi de ieri demisia secretarei, devenita, prin bunavointa liderului infractor al PSD, Liviu Dragnea, detinatoarea unui portofoliu cheie in executivul romanesc, a ajuns inevitabila in orice tara care se vrea civilizata. Dar nu numai pentru ca, spre rusinea tarii si a celor care, din nefericire, o conduc, e agramata. La urma urmei, Carmen-"decat"-Dan n-a escaladat singura treptele puterii in lumea ei de militieni, falsi generali, doftori plagiatori si politruci, insuficient scolarizati, instruiti, educati. Suntem "in plin regres intelectual", regreta recent, la Midi Libre, istoricul francez Dimitri Casali, deplorand un fenomen global. Si nici doar pentru ca a fost inclusa in echipa celor care conduc Romania catre asiatizarea ei, relateaza Deutsche Welle Politrucul perfect ramane acelasi, indiferent de vremuri si de functiile in care l-a cocotat generozitatea partidului: cand lucrurile merg bine, scoate pieptul in fata ca sa-si hraneasca orgoliul si sa adune capital de imagine. Cand ceva merge rau, se ascunde sub carapacea unei ingrijorari prefacute si arata cu degetul catre o ceata de vinovati in care isi permite sa includa pe oricine, mai putin pe el insusi. Este gandirea omului propulsat in cariera nu de propriile competente, ci de proptelele aparatului de partid care poate transforma apa in vin si secretarele in ministri. Crescuta la scoala de cadre a lui Liviu Dragnea, Carmen Dan cunoaste bine tehnica acestui slalom. Pentru ca inainte de a se declara stupefiata de problemele de sistem, uita sa mentioneze ca a avut la dispozitie mai mult de un an daca nu sa le rezolve, macar sa ia cunostinta de existenta lor, scrie recorder.ro. Alaltaieri au fost date jos panourile care indemnau romanii sa-si puna vietile in pericol prin renuntare la vaccinare. Opreste-ma daca ai mai auzit asta pe Internetul romanesc: VACCINURILE sunt o calamitate artificiala adusa de globalisti care vor sa-si impuna agenda tehno-stiintista prin impachetarea ei in termenul de "masura de sanatate publica". ROMANI, TREBUIE SA FACEM CEVA!! Daca ai ars-o pe vreun grup de antivaccinisti romani pana acum, ai sti ca in general astea-s retardarile pe care le intalnesti. Problema e ca oamenii astia au tone de siteuri care sa le sufle-n barca. OK, macar cacaturi din astea nu prea vezi pe Antena 3 sau RTV (au ei altele), dar totusi exista si canale media care se chinuie sa-i injecteaze anticorpi la ratiune, precizeaza Vice. Puncte cheie: "Butonul meu este mult mai mare si mult mai puternic, si chiar functioneaza!" i-a raspuns pe Twitter Presedintele Statelor Unite ale Americii (71 de ani) liderului comunist de la Phenian (34 de ani), in amuzamentul general din propria tara si din comunitatea internationala, facandu-ne inca o data sa intelegem cam cum arata "ordinea globala in era Trump" si ca, desigur, la 71 de ani, un lider ar trebui sa aiba nu numai mintea mai mare, dar si butonul mai mare ca la 34 de ani. Ne-am linistit, tweetul lui Donald Trump a asigurat lumea intreaga ca presedintele SUA are totul sub control, ca gestioneaza situatia cu responsabilitate si intelepciune si mai ales ca prima Mare Putere are (inca) mai multe bombe nucleare decat o tara de 12 ori mai mica si de 1000 de ori mai saraca, abuzata vreme indelungata, in care oamenii se tem si de umbra lor si abia gasesc ce sa manance, pentru a supravietui de la o saptamana la alta, anunta Contributors