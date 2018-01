Tolo.ro: Valvele folosite pentru gravide si pompele de aspiratie ale nou-nascutilor sunt sterilizate in galeti puse pe jos, fara calcului timpilor, la Spitalul Ilfov. Managerul, protejat de Bodog

Raportul documenteaza o radiografie pe 2016-2017, ani de afaceri imbinate cu o incompetenta atroce, scrie Tolo.ro, adaugand ca "Pur si simplu, spitalul face orice invers in privinta infectiilor nosocomiale!""Nu exista protocoale, timpi de dezinfectie, nu se evidentiaza germenii", au scris inspectorii in raportul citat.Fara sa stie, gravidele si copiii lor folosesc materiale sanitare nesterilizate corespunzator. Ei sunt printre cele mai expuse victime ale infectiilor: mamele si copiii.Cand apar infectiile, "pacientii sunt tratati cu antibiotice, netinandu-se seama de sensibilitate sau de rezistenta tulpinii", se mai arata in raport.Ministrul Bodog si seful CJ Petrache pastreaza in sertar acest raport, tinand-o in brate pe managerul Patricia Ene, mai scrie Tolo.ro.Citeste integral pe Tolo.ro.