Subiectele zilei: Gabriela Firea a trecut la urmatorul nivel: spectacole in toata tara pe banii bucurestenilor; Remus Borza - suspectat de sindicalisti de intelegeri penale pentru milioanele luate; Melescanu: Ucraina a promis ca va prelua recomandarile Comisiei de la Venetia privind Legea educatiei

Imediat dupa intrarea fortata a companiei Hidroelectrica in insolventa la data de 15.06.2012, sindicatul acestei societati, dar si filiala Hidrosind, au formulat la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) mai multe sesizari. Prin plangerile inaintate, procurorilor DIICOT li s-a solicitat atunci verificarea legalitatii prin care societatea Euro Insol, detinuta de Remus Borza, fusese aleasa si desemnata pentru a administra judiciar Hidroelectrica. Avand in vedere ca pretentiile lui Borza erau de 50.000 de euro lunar, plus un comision de succes de 3 milioane de euro, sindicalistii au fost indreptatiti atunci sa creada ca la mijloc era de fapt vorba de o intelegere ascunsa, dar si de traditionala spaga romaneasca, scrie Romania Libera. Dragnea si Tudose trag acum de scaunul ministrului de interne, Carmen Dan. Cazul agentului de politie acuzat ca a abuzat sexual doi copii intr-o scara de bloc este folosit acum in rafuiala politica dintre premierul Mihai Tudose si seful partidului de guvernamant, Liviu Dragnea. Adica o nenorocire care, intr-o tara normala, ar trebui sa se lase cu masuri concrete (ca sa nu se mai repete in viitor) in Romania e speculata de politicieni exclusiv in scopuri personale. Ti-am explicat deja, in urma cu cateva zile, ca mai multi baroni locali din PSD s-au coalizat in jurul lui Mihai Tudose in incercarea de a-l darama pe Liviu Dragnea din fruntea partidului. Pe fata, acestia acuza stilul dictatorial de conducere al boss-ului de la Teleorman, dar in substrat ei se tem ca ar putea pierde puterea in Romania odata cu caderea lui Dragnea, deja incoltit in mai multe dosare penale de coruptie, noteaza Vice. Romania poate fi comparata cu Siria, cand vine vorba despre ritmul in care locuitorii isi parasesc tara. Nici romanii ramasi acasa nu stau insa pe loc. In cautarea unei vieti mai bune, foarte multi migreaza catre alte localitati decat cea in care s-au nascut. Oficial, aproape 400.000 de romani s-au mutat in alt oras sau comuna, in 2016, dar e evident ca numarul real e mult mai mare. Teleorman este judetul din Romania care a pierdut cea mai multa populatie in ultimii 25 de ani. Aproape un sfert din teleormaneni au disparut din judet. Zimnicea este cel mai sarac oras din judet. A pierdut 20% din populatie fata de anii 90. Este azi un oras-fantoma unde chiar si gara s-a inchis. Chiar si pe Magistrala, cum ii spun zimnicarii centrului, pasesti parca in Coreea de Nord, informeaza Digi 24. Peste 4000 de locuinte au fost finalizate in judetul Cluj in primele trei trimestre ale anului trecut, potrivit statisticilor oficiale, iar dintre acestea 40% sunt in mediul rural. La nivel national, o analiza a unei companii de consultanta plaseaza Clujul pe locul trei in clasamentul privind numarul de santiere din 2017. Potrivit celor mai recente date statistice, in primele trei trimestre din 2017, in judetul Cluj s-au construit 4.439 de locuinte, un numar mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut cand s-au finalizat 4.123. Merita mentionat ca, din total, 2721 au fost construite in mediul urban si restul in mediul rural, conform datelor transmise de Directia Regionala de Statistica Cluj. In judet au fost finalizate 5.221 de locuinte in 2016, relateaza Actual de Cluj Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a facut joi o vizita de lucru la Cernauti, Ucraina, prilej cu care a avut o intrevedere cu omologul ucrainean, Pavlo Klimkin. In centrul atentiei s-a aflat situatia invatamantului in limbile minoritatilor. In cadrul unei declaratii comune de presa comuna, seful diplomatiei de la Bucuresti a abordat chestiunea problemelor minoritatii romane din Ucraina, cu accent pe tema Legii ucrainene a educatiei. Teodor Melescanu a subliniat "preocuparea constanta pentru protejarea si promovarea drepturilor persoanelor apartinand minoritatii romane din Ucraina, inclusiv prin mentinerea subiectului Legii ucrainene a educatiei pe agenda discutiilor bilaterale, si actiunile diplomatice intreprinse in acest sens", transmite Ministerul roman de Externe, citat de EurActiv Bucurestiul a devenit un oras prea mic pentru investitiile la care Gabriela Firea se pricepe cel mai bine: concerte, targuri tematice si alte distractii. Dupa ce a cheltuit sume uriase pentru a le oferi bucurestenilor cat mai multe evenimente de felul acesta, primarul Bucurestiului isi extinde politica la nivel national: spectacole patriotice in toata Romania, platite din bugetul Capitalei. Coincidenta sau nu, aceasta noua strategie vine intr-o perioada in care Gabriela Firea este vazuta, chiar si printre membrii PSD, drept un potential candidat la alegerile prezidentiale din 2019. Pentru a onora Centenarul Marii Uniri, Primaria Capitalei a facut posibila desfasurarea turneului national "Toti K1 pentru Romania", pe care organizatorii il prezinta drept "o lectie de istorie si cultura" care urmareste "datoria sfanta si obligatorie de pastrare si cultivare a dragostei de tara", conform recorder.ro