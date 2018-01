Subiectele Zilei: Gravidele in travaliu urcau si coborau 2 etaje inainte de nastere la Spitalul Ilfov, in timp ce in corpul cu blocul operator o firma privata ofera "internari in regim hotelier"; Alti politisti din Romania care au fost acuzati de crime si violuri (plus alte fapte grave); Florian Bodog se lauda cu investitiile din Sanatate, desi spitalele au nevoie de alte aparate

In timp ce bolnavii asteapta luni de zile pentru analize medicale, ministrul Florian Bodog se mandreste cu investitiile din Sanatate. Oficialii sustin ca in cel mult doua luni, 34 de spitale din toata tara vor primi aparate de rezonanta magnetica si computere tomograf, cumparate cu fonduri de la Banca Mondiala. Doar ca lista Ministerului nu se potriveste cu nevoile din spitale. Un aparat de rezonanta magnetica si un sistem informatic perfomant vor fi aduse la spitalul Bagdasar Arseni din Capitala. RMN-ul care va ajunge la spitalul Bagdasar va fi instalat in locul celui vechi. Aparatul functioneaza din 2004, iar in 14 ani a facut zeci de mii de analize. Medicii spun ca este depasit fizic si moral. Florin Baca, purtatorul de cuvant al spitalului Bagdasar Arseni: "Sistemul informatic ne va ajuta sa vedem in timp real analizele." Doar ca, in acest spital cu specific de neurochirurgie exista in prezent un singur computer tomograf, care nu functioneaza intotdeauna. Ministerul nu s-a gandit insa ca ar fi bine sa trimita unul nou, desi este mare nevoie, anunta Stirile ProTV Cand s-a aflat ca pedofilul care a agresat doi minori intr-un lift e politist, opinia publica s-a declarat socata ca un om al legii ar fi in stare de asemenea orori, dar si de faptul ca a reusit sa treaca evaluarile psihologice fara sa sesizeze nimeni ca omul e dereglat la cap. Totusi, Eugen Stan nu e primul (si probabil nu va fi nici ultimul) politist suspectat, acuzat sau condamnat pentru infractiuni deosebit de grave cum ar fi crima, viol sau altele. Iata cateva cazuri care la vremea lor au socat opinia publica la fel de tare ca acum, dar despre care am uitat imediat cum presa a incetat sa vorbeasca despre ele. Acum 12 ani, la finele lui 2005, Andreea Simon, o fata de 9 ani din Miercurea Ciuc disparea la o suta de metri de casa, dupa ce daduse o fuga pana la magazin ca sa cumpere smantana pentru mama sa. Pe lista de suspecti s-a aflat inca de la inceputul anchetei un politist, Tiberiu Burcuta, subcomisar in cadrul IJP Harghita. Burcuta, care-n trecut avusese o relatie cu mama fetei si intre timp dezvoltase o obsesie nesanatoasa pentru aceasta, fusese ultimul care o vazuse pe Andreea in seara disparitiei. In ianuarie 2010, politistul era pus sub invinuire de Parchetul General pentru infractiunile de lipsire de libertate si omor calificat. Toate datele din dosar il incriminau: declaratii contradictorii (ba spunea ca vazut-o inainte sa dispara si a ajutat-o sa treaca strada, ba se facea ca nu stie cum arata), existenta unui mobil al crimei (voia sa se razbune pe mama fetei), lipsa unui alibi in noaptea disparitiei si faptul ca a picat de patru ori testul cu detectorul de minciuni, noteaza Vice Dezamagit de o epoca pe care o considera vomitiva, octogenarul Alain Delon afirma ca ar parasi aceasta lume fara vreun regret. Il inteleg. Dar ce singur a ajuns sa fie! Ce solitar e fostul june prim al filmului francez! Sa consemnam, fara observabile regrete, ca, la antipodul starii de spirit a lui Alain Delon, prea multi lideri politici aveniti si mai ales neaveniti sunt hotarati sa stea la carma pana la loc comanda. Sa nu ne mai slabeasca si sa nu ne paraseasca in veci pururi. Decat, relativ grabnic, pe americani. Caci, salvat de lumea noua de prea multe ori, Batranului Continent ii vine tot mai usor s-o deteste. In schimb, Europa nu vrea sa-i abandoneze in ruptul capului pe ayatolahii iranieni. Dimpotriva, vehement prigoniti de propriul popor care, tiranic si sangeros cum e, trage in Garzile revolutionare cu gloante de cauciuc si gaze lacrimogene si ar vrea sa-i demita urgent pe teocratii de la butoanele persane, oamenii lui Khamenei se bucura de lacramoasa Mogherini si de baticul reprezentantei stangii italiene. Inalta reprezentanta a UE pentru politica de externe si de (sic!) securitate le pare teocratilor sa fie mesagera Providentei, un sol trimis, dimpreuna cu ministrii de externe europeni, sa-i faca in sac lui Trump, ca si poporului ales, spre a le salva lor, la Teheran, si puterea si acordul nuclear. Cu dintii de fotoliu si de puternicul care a indesat-o in el se tine si alta doamna blonda, din ciclul celor umilite, ba de cate un ziarist terorizand-o cu cereri de demisie, ba de vreo lacrima vesnic mijind (precum mustata lui Daddy pe cand era adolescent) la colt de ochi, relateaza Deutsche Welle "Saloanele de supraveghere a gravidelor trebuie sa se afle in apropierea blocului de nasteri". O fraza banala. Iar frazele acestea de abecedarul medicinei, de care tineau cont calugarii Sf. Ioan, cu aproape 1000 de ani in urma, in spitalele lor pentru nevoiasi, sunt necesare in Romania anului 2017. Pentru ca nu se respecta. n cazul Spitalului Ilfov, Corpul de Control al ministrului Bodog a descoperit ca femeile insarcinate sunt internate in corpul G, la etajul 2. Sala de nasteri este in alt corp, E. Tot la etajul 2. Ca sa ajunga din "G" in "E", gravidele coboara doua etaje, merg sanatos pe coridoare, prin holul de acces al laboratorului de radiologie si imagistica, apoi prin ortopedie si, in final, urca doua etaje. Asta chiar inainte de nastere. E un test atletic final. Un labirint al dispretului si, spun inspectorii Corpului de Control, "un risc de contaminare". In mod normal, mamele ar trebui sa fie internate inainte de nastere tot in "E", unde este blocul operator. Macar la un etaj vecin, daca nu pe acelasi etaj. Dar ce se gaseste exact in "E", la un etaj vecin? O firma privata: Promedica. Firma interneaza mamele si copiii pe bani, ia 90% din venituri si da restul de 10% spitalului public care i-a pus la dispozitie tot, inclusiv angajatii. Povestea cu Promedica rezista din 2008, indiferent daca la carma acestui spital a fost PNL, PSD si, acum, din nou PNL. Exasperati, cei din corpul de control au cerut o solutie macar pentru traseul gravidelor. Si, din noiembrie 2017, "urgentele sunt consultate la nivelul UPU", anunta Tolo.ro O tanara din Cluj sustine ca a fost nevoita sa se opereze la clinica privata a medicului Mihai Lucan si sa plateasca 3.000 de euro. Ea afirma ca medicul Mihai Lucan i-ar fi spus din start ca doar Lukmed detine aparatul necesar pentru o interventie chirurgicala minim invaziva. Maria Pop are 24 de ani, este din Cluj si a fost diagnosticata in 2009 cu sindrom de jonctiune pielo-ureteral. Ea a fost operata in acelasi an de medicul Mihai Lucan la clinica acestuia, Lukmed. Tanara spune ca Lucan le-ar fi dat de ales parintilor intre o interventie chirurgicala minim invaziva si una folosind metode clasice chirurgicale, mult mai dureroasa. In primul caz, medicul ar fi precizat ca operatia poate fi facuta doar la clinica sa privata, pentru ca Institutul de Urologie si Transplant Renal (ICUTR) nu ar fi detinut aparatul necesar. "Am fost diagnosticata cu sindrom de jonctiune pielo-ureteral, iar cand am ajuns cu parintii la domnul Lucan, printre primele intrebari pe care le-a pus a fost care este ocupatia lor. Apoi a spus ca operatia va costa 3.000 de euro si a subliniat ca are aparat laparoscopic doar la clinica privata. Si a mai spus ca, daca vreau sa merg la spitalul de stat, ma opereaza cu taietura si ca in acel caz trebuie sa fie taiata o coasta ca sa ajunga la rinichi. Asa ca bineinteles am ales varianta sa platim suma pe care ne-a cerut-o", a afirmat Maria Pop, potrivit Adevarul Problema de fond este ca cei care accepta ideea unei determinari neuropsihologice a comportamentului sexual minimalizeaza grav problema raspunderii morale. Si asa subiectul pedofiliei e complicat si ambiguu. Pe marginea scandalului politic al politistului pervers, mai multa lume s-a intrebat daca pedofilia nu e cumva o boala sau, cu alte cuvinte, o inclinatie care limiteaza intrucatva responsabilitatea persoanei. Unii au spus-o fara ezitare, cerand politiei sa-si perfectioneze testele psihologice de recrutare. Problema nu e deloc noua. In lumea larga, o multime de persoane acuzate de abuz sexual sau pur si simplu de adulter au cautat sa-si scuze conduitele invocand asa numita "dependenta sexuala" (sexual addiction), care le-ar dicta imperativ pulsiunile, asa cum se intampla cu un dependent de droguri. Admitand ca exista manifestari carora unii cu greu le fac fata (e deja o intreaga literatura pe acest subiect), ne putem totusi intreba daca aceste tulburari pot fi corect diagnosticate si daca, nu cumva, ele devin un alibi perfect pentru cei care nu vor sa dea socoteala pentru faptele lor. In Statele Unite, potrivit unor statistici cu larga raspandire (ar putea fi considerate si fakenews, daca ar avea cine sa le examineze) ar fi intre 12 si 30 de milioane de persoane sex addicted. Aproximatia larga (de la unu la mai mult decat dublu) graieste de la sine cu privire la seriozitatea diagnosticului, scrie Deutsche Welle