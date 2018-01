Digi24: Valentin Riciu, consilier al ministrului Carmen Dan, are dosar penal pentru inselaciune 

Riciu, care acum este consilier in MAI pe probleme sindicale, a lucrat peste 20 de ani in Brigada Rutiera Bucuresti, pana a fost numit consilier al ministrului Carmen Dan. Potrivit informatiilor Digi24, Valentin Riciu are un dosar penal care a fost instrumentat la Biroul Control Intern din cadrul Brigazii Rutiere.Dosarul penal a fost deschis sub acuzatia de inselaciune. In clipa de fata nu este foarte clar ce s-a intamplat cu acest dosar, cum a fost solutionat. Liderul unui sindicat al politistilor, Dumitru Coarna, a sustinut in aceasta saptamana ca Valentin Riciu "de foarte multe ori se vedea" cu politistul acuzat de pedofilie. Valentin Riciu a negat vreo legatura cu politistul Eugen Stan, catalogand drept "ridicola" informatiile privind o relatie de prietenie intre ei.