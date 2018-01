Subiectele zilei: N-au canalizare, scoala sau strazi asfaltate. Pe ce a decis insa primarul sa dea 40.000 de euro; Dosarul in care apar nume grele din lumea medicala din Craiova, amanat de 24 de ori. Examene la Medicina, platite cu sex; Miza reala a asaltului impotriva lui Dragnea

Pe ce a decis insa primarul sa dea 40.000 de euro. Investitie cel putin bizara intr-un sat cu mai putin de 300 de locuitori din Bihor. Consiliul local a decis, la sugestia primarului, ca oamenii au nevoie de un teren sintetic de fotbal, pe langa cele trei existente deja in zona. Satul nu are apa curenta sau canalizare, scoala s-a inchis acum patru ani, iar cele mai multe ulite sunt pline de noroi. Ca sa ajunga in satul Sumugiu, oamenii se abat de la soseaua care leaga Oradea de Beius si mai fac aproape 10 km. Doar drumul principal si alte doua-trei strazi din sat sunt asfaltate, in rest se circula ca acum 50 de ani, informeaza Stirile ProTv protejat de sefi si decorat. Agentul Eugen Stan, acuzat de pedofilie, era protejat de sefi, fiind chiar decorat, in 2012, cu medalia "Barbatie si credinta". Cad primele capete in scandalul politistului-pedofil. Nu mai putin de 22 de politisti au fost dati pe mana procurorilor, banuiti ca, de-a lungul anilor, l-ar fi protejat pe agentul Eugen Stan, de la Brigada de Politie Rutiera (BPR), suspectat in zeci de cazuri de abuz sexual. In cazul altor doi politisti, ambii cu grad de comisar, Vasile Daniel Gildo - fost sef al Brigazii Rutiere pana in august 2017 si Radu Viorel, fost sef al sectiei 18 Politie, nu poate fi dispusa raspunderea disciplinara, acestia fiind la pensie, scrie Adevarul din Craiova, amanat de 24 de ori. Examene la Medicina, platite cu sex. Sase profesori din cadrul Facultatii de Medicina din Craiova sunt acuzati ca au primit mitca ca sa ii scape pe studenti de stresul examenelor si sa le dea note bune. Unele studente au platit si cu bani, si cu favoruri sexuale examenele. Inculpatii au fost trimisi in judecata, iar dosarul aflat pe rol la Tribunalul Olt a fost amanat de 24 de ori. Magistratii au stabilit un nou termen la sfarsitul anului trecut pentru data de 31 ianuarie 2018. Procurorii au facut publice unele discutii. "Student: Dadui 600, nu 500. Doamna: De ce dadusi 600? Student: pentru ca nesimtita de ... nu pune bani, ea se ... si isi aranjeaza", a scris Adevarul Serviciile de informatii, in totalitate. Retinerea de care au dat dovada in fata asaltului comisiilor parlamentare de ancheta, care au urmarit exclusiv scopuri politice, a confirmat soliditatea apartenentei lor la comunitatea de informatii occidentala. Faptul ca, pe ansamblu, au ramas surzi la numeroasele linguseli si oferte facute de Liviu Dragnea reprezinta si un semn de maturizare. Tarziu, e drept, dar extrem de valoros. Parchetul General, DNA, CSM, deasemenea. Au rezistat cu brio unui tir incrucisat de acuzatii si calomnii fara precedent. Si nu doar ca nu s-au lasat intimidati, dar au continuat sa-si faca treaba cu profesionalism. Mai putin discutata si apreciata a fost o alta schimbare importanta petrecuta in ultimul an. Trezirea unor asociatii profesionale care s-au opus, cot la cot cu oamenii iesiti in strada, abuzurilor noii puteri, scrie Dan Turturica pentru Digi24 Doi dintre liderii taberei pro-Brexit au adus in discutie organizarea unui nou referendum pentru a impiedica o separare "blanda" de UE. Pro-europenii spera ca un nou plebiscit ar putea anula divortul tarii de UE. Prin cererea sa privind organizarea unui nou referendum Brexit, Nigel Farage a incins spiritele atat in Marea Britanie cat si in jumatate de Europa. In opinia lui Farage, un alt plebiscit i-ar reduce, in sfarsit, la tacere pe cei care "se vaita si scancesc" ca parasesc Uniunea Europeana. Adversarii sai din Marea Britanie, dar si din restul Europei, s-au bucurat. Daca britanicii ar fi chemati din nou la urne, rezultatul alegerilor ar putea fi diferit, iar Brexit-ul n-ar mai avea loc, potrivit Deutsche Welle de cei carora nu le pasa de ce-i frumos. Vice a realizat o lista cu toate lucrarile de arta nepretuite pe care oamenii le-au distrus in 2017, cel putin o parte, in speranta ca omenirea sa aiba mai multa grija de mostenirea noastra artistica. 1. Un dovleac de Yayoi Kusama. Expozitia artistului, Infinity Mirrors era deschisa de mai putin de o saptamana, cand un vizitator a spart o sculptura sub forma unui dovleac translucid, aparent in timp ce incerca sa-si faca un selfie. 2. Untitled 2004 de Christopher Wool. La inceputul lunii mai, un barbat necunoscut, cu ochelari de soare si o palarie pe cap, a intrat in Opera Gallery din Aspen si a taiat un tablou al artistului american Christopher Wool. Pictura, Untitled 2004 este evaluata la putin sub trei milioane de dolari, scrie Vice inca din facultate. O noua adeverinta eliberata de CNSAS si facuta publica pe 8 ianuarie atesta faptul ca regiorul roman a fost urmarit de politia politica inca din primii ani de facultate. Regizorul Lucian Pintilie, urmarit de securitatea comunista in perioada 1958-1976, a dat dovada de “manifestari dusmanoase", “diversiune ideologica", viziuni regizorale tendentioase si idei contrarevolutionare, atitudine cu care a atras atentia organelor de represiune inca din vremea facultatii si pentru care a fost indepartat, mai tarziu, dintr-o serie de institutii la care fusese angajat, precum Teatrul Armatei (Nottara) sau Televiziunea Romana. "In 1970 am fost denuntat, impreuna cu un coleg, pentru vina de a fi provocat aparitia unui "fenomen de antipatriotism in filmul romanesc", a spus acesta, citat de Romania Libera