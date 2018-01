Subiectele zilei: Documentul care l-ar fi "scapat" pe Lucan de arest contine informatii false; Medic roman in Germania: "Nu am plecat pentru a aduna multi bani, ci pentru ca nu am stiut sa ma comport intr-un mediu in care mita este o experienta zilnica"

Teza de doctorat a vicepresedintelui CSM, intitulata "Particularitatile criminalitatii organizate in Romania", sustinuta in 2013 la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, are 250 de pagini. Toate ar fi fost copiate din diversi autori romani, dar si din surse online. Codrut Olaru sustine, insa, ca lucrarea este scrisa de el: "Indiscutabil nu a fost scrisa de altcineva. Eu am scris-o", a declarat vicepresedintele CSM. Coordonatul lucrarii i-a fost ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care la momentul sustinerii tezei era decanul Facultatii de Drept de la Universitatea din Iasi si judecator al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), scrie Adevarul. Predand cursuri de limba germana, am intalnit in ultimii ani medici specialisti sau rezidenti care invatau limba germana pentru a pleca din tara. Unul dintre medici a devenit intre timp un chirurg apreciat la o clinica in Germania si, vorbind cu el, mi-a zis: "Sa stii ca pentru medicii care nu si-au frant coloana vertebrala a primi bani in plic de la pacienti este o umilinta, este un act degradant. Cum sa ai sufletul sa primesti bani de la oameni bolnavi si necajiti? Eu nu pot face asta si am ales sa plec! Pentru mine performanta medicala autentica presupune si performanta umana [...] Pacientii romani nu au doar stresul propriei boli, a temerii ca nu se vor vindeca, mai au si stresul de a fi preocupati cui si cat sa ofere, de la asistenta, pana la anestezista si la medicul profesor. In loc sa se linisteasca, ei traiesc intr-o continua stare de alerta si neliniste. Oare am dat suficient? Am dat cui trebuie? Daca ma lasa de izbeliste?", scrie Cosmin Neidoni pentru Republica. . Adevarul a descoperit indicii conform carora un document depus de Mihai Lucan la dosarul in care este acuzat de delapidarea cu 1 milion de euro a Institutului de Urologie din Cluj contine informatii false. Documentul, un act de donatie, s-a numarat printre argumentele principale ale Tribunalului Bucuresti pentru respingerea cererii de arestare preventiva a medicului. In ceea ce priveste documentul privind donatia, Iordachescu spune: "E vorba despre o eroare materiala, de o litera gresita, dar asta nu are relevanta in ceea ce priveste actul de donatie care din punctul nostru de vedere dovedeste ca aparatul a fost si este in proprietatea exclusiva a lui Mihai Lucan", relateaza Adevarul. . La ce distanta suntem de civilizatie? Greu de masurat fara instrumente adecvate. Dar retelele de socializare ajuta. Una vehiculeaza o lista de cuvinte care, devenite inutile in vest, au disparut. Trebuie resuscitate. Intre aceste vorbe se gaseste "fudgel", a te face ca lucrezi, cand de fapt nu faci nimic. Expresia aminteste de poate cea mai celebra replica din debutul revolutiei romane, cu Dinescu si Caramitru in prim plan, care s-a parafrazat ca "arata ca lucrezi". Revolutie care continua azi sub forma repetatelor lovituri de stat de drept (de regula, dar nu numai parlamentare), avand la butoane fie manechine, ca Tariceanu, fie revolutionari gen Nicolicea (zis, enigmatic, "luptator determinant la revolutie"). Desi cel din urma se bucura de toate avantajele aferente sintagmei nu se prea stie cu ce vitejie s-a distins la Turnu Severin acum vreo 28 de ani, potrivit Deutsche Welle. Liviu Dragnea, presedintele partidului, spune insa ca el nu va propune niciun nume, pentru ca are "mana proasta". El se referea la Mihai Tudose si Sorin Grindeanu, ultimii doi premieri ai PSD, unul lasat fara sprijin politic, celalalt - demis prin motiune de cenzura. "Sper ca dupa aceasta discutie sa avem cat mai putine motive sa ne temem ca vom ajunge a treia oara in situatia in care suntem astazi", a spus el. Dragnea a vorbit despre cateva dintre reprosurile care i-au fost aduse premierului in sedinta din aceasta seara. "Concluzia generala a fost ca nu se mai poate continua asa, pentru ca exista o stare conflictuala intre partid si guvern, cat si in interiorul guvernului. Se asteptau colegii ca noul an sa inceapa cu o un bilant al guvernarii, a unul plan pe 2018. In schimb au vazut aparitii televizate care nu trebuiau sa fie.", informeaza Digi24 In zona varsarii Prutului in Dunare, malul romanesc se erodeaza constant, in timp ce autoritatile amana de ani de zile construirea unui dig. De la inundatiile din 2006, harta Romaniei s-a micsorat cu aproape un hectar din cauza erodarii. A existat si un proiect, care a fost demarat in 2008. Pentru lucrarile de "consolidare a malului drept al raului Prut" a fost eliberata de Consiliul Judetean Galati, o autorizatie de construire care era valabila trei ani, pana pe 4 decembrie 2011. Era timp suficient pentru consolidarea a 500 metri de dig, cat se stabilise initial. Dar au urmat 2-3 ani in care proiectul fost uitat si, cand a fost redescoperit, s-a constatat ca documentatia de executie nu mai era valabila. Guvernul n-a gasit banii necesari pentru consolidarea digului. S-au facut ceva lucrari pe principiul "de cati bani ai", dar au fost lucrari superficiale. Autoritatile au acoperit cu folie de plastic malul romanesc al Prutului, in incercarea de a opri eroziunea, potrivit Romania Libera. . Corpul de Control al Ministerului Sanatatii descopera la Spitalul Ilfov ca: 1. Nu exista protocoale de dezinfectie si "se sterilizeaza" in galeti puse pe jos materiale sanitare folosite de gravide si de nou-nascuti, 2.Gravidele in travaliu sunt puse, inainte de nastere, sa parcurga un traseu lung si cu risc de contaminare. 3. O firma privata incaseaza banii de la mame si copii desi spitalul ar fi trebuit sa acorde aceste servicii asiguratilor. La acestea, minstrul intocmeste o lista cu cerinte pentru Consiliul Judetean Ilfov, care are spitalul in subordine. Printre acestea se regaseste si cerinta de a inceta "contractului de management al doamnei Ene Delia Patricia pentru nerespectarea politicii de personal, structurii organizatorice, managementul serviciilor medicale. "Ministrul Bodog mi-a recomandat sa demit managerul, dar eu nu o concediez pe doamna Ene, am pus-o sa indrepte situatia!", a sustinut Marian Petrache, presedintele Consiliului Judetean Ilfov, citat de Tolo.