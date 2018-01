​Subiectele zilei: Caracatita de la Registrul Auto Roman. Sinecuri, pile si amantlacuri; Reteaua Teleorman; Popor vegetal?

. "E cineva acolo? Shinzo Abe si-a ales cel mai prost moment sa viziteze Romania", a scris, marti, Euronews , despre vizita premierului japonez, care a sosit in Romania imediat dupa ce Mihai Tudose a parasit Guvernul. Premierul japonez Shinzo Abe a calatorit 8.700 de kilometri pentru a face o vizita istorica in Romania - doar pentru a afla ca omologul sau nu a fost acolo pentru a-l intampina. Shinzo Abe a devenit primul premier japonez care a efectuat o vizita oficiala la Bucuresti.Cel mai longeviv si complex dosar de coruptie judecat de Tribunalul Vaslui, cazul vamesilor de la Albita, urmeaza a fi reluat de la zero, dupa ce judecatorul care a instrumentat dosarul a plecat la o alta instanta chiar inaintea ultimului termen de judecata. Patru ani. Atat a durat cercetarea judecatoreasca in dosarul Lotul Albita II in care 22 de vamesi sunt judecati pentru fapte de coruptie. Judecatorii Tribunalului Vaslui au pus in discutie astazi, cand procesul ar fi trebuit sa se finalizeze cu concluziile pe fondul cauzei, reluarea procesului de la zero, prin readministrarea probelor: reaudierea sutelor de martori, revizionarea inregistrarilor etc, scrie Adevarul PSD a anuntat, astazi, propunerea Vioricai Dancila pentru postul de premier, dar o intrebare continua sa pluteasca peste sediul din Kiseleff: ce o recomanda pentru o functie atat de inalta? Interogat de reporteri, Liviu Dragnea s-a eschivat: "O sa va raspunda doamna Dancila". Pusa in fata aceleiasi intrebari, doamna Dancila a aruncat peste umar: "Presedintele partidului a facut declaratii in acest sens". In asteptarea unui raspuns care s-ar putea sa nu vina niciodata, constatam ca pe Viorica Dancila o recomanda, in primul rand, paienjenisul relatiilor de partid, filiala Teleorman. Dancila este cunoscuta ca o apropiata a lui Liviu Dragnea: a fost fidela, a sponsorizat partidul cu sume importante de bani si a luat aminte la practicile sefului sau. Asa se face ca, pe lista de consilieri de pe site-ul Parlamentului European, in dreptul europarlamentarului Viorica Dancila apare o anume Adriana Botorogeanu, conform Recorder. De ce a trebuit dat afara in rastimp de un an si al doilea premier si aruncata tara in haos inaintea vizitei premierului nipon? Pentru ca seful PSD Dragnea vrea toata puterea. Si o vrea acum. Asa deci. O tara intreaga spune ca piti, secretara cu pronume si micro in priza, care da afara politisti onesti, dar nu-si asuma nicio raspundere pentru nemerniciile ei, trebuie neaparat sa plece. Premierul se pliaza si ii arata pisica, cerandu-i demisia. Brusc, stiind cat de importanta e "decat-Dan" ca sa intimideze si sa amputeze proteste, seful lor, infractorul care vrea toata puterea, aka justitia, nu doar politia, ii smulge premierului pisica. Apoi, fara sa-i pese de protectia animalelor, nu doar ca i-o arata, ci ii da cu ea in cap, silindu-l pe seful guvernului care se temea sa intinda coarda justitiei pana sa se rupa, sa-si ia talpasita cu coada intre picioare. Ca un catel batut, relateaza Deutsche Welle. Fiecare hartie si chitanta nenorocita pentru statul roman inseamna sa stai la vreo patru cozi, chit ca unele tin chiar si cateva ore. Eu sunt liber profesionista, intr-o pauza de profesat intrerupta de prima criza de spate din viata mea si mi-am dat seama ca trebuie sa-mi solidific relatia cu medicul de familie. Asa am ajuns la ANAF si la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) sa-mi platesc contributia la sanatate, experienta pe care mi-as dori sa nu o mai repet, dar stiu ca e imposibil asa ca o las aici pentru cei care nu stiu cum e. In caz ca nu stii, trebuie sa treci mai intai pe la fisc inainte sa ajungi la casa de asigurari. Cele doua cladiri sunt una langa cealalta. La primul ghiseu te cauta in sistem si iti spune cat ai de plata. La al doilea ghiseu platesti si ridici o chitanta. Apoi te duci la rafturile de tipizate - asezate pe numere, dar intr-o ordine doar de ei inteleasa pentru ca nu este in niciun fel coerenta. Gasesti formularul, il completezi in doua exemplare, precizeaza Vice. Actualul director general al Registrului Auto Roman (RAR), George Adrian Dinca (foto), este si vicepresedintele PSD Sector 1 Bucuresti. A fost impus si mentinut in fruntea acestei regii de catre fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, dar si de actualul, Felix Stroe. De ceva timp, George Adrian Dinca trage sforile pentru un nou mandat de patru ani si se lauda ca deja si-a aranjat toate cartile peste capul ministrului Transporturilor, Felix Stroe. Cu toate ca la capitolul atragere de fonduri europene RAR sta foarte prost, cel ce se ocupa de acest lucru, Antonel Tanase, are un salariu baban si este trezorierul PNL. La sfarsitul anului trecut, cand toata lumea visa la Craciun si Revelion, Ministerul Transporturilor, prin intermediul unei firme de consultanta, a impus un nou Consiliu de Administratie la RAR, "foarte prietenos" cu actualul director general, format din sapte membri, mentinandu-l ca presedinte pe constanteanul Dumitru Coiciu, scrie Romania Libera