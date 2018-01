Presa internationala, despre desemnarea ca premier a Vioricai Dancila. Reuters: Este al treilea prim-ministru al Romanei din ultimul an. Deutsche Welle: A sustinut cu vehementa modificarea legilor justitiei

"Romania va avea pentru prima data o femeie premier, pe Viorica Dancila. Dancila a fost numita dupa demisia brusca a lui Mihai Tudose. Dancila, membru al Parlamentului European, este vazuta ca aliat al liderului PSD, Liviu Dragnea", noteazaBbc.com mentioneaza ca Viorica Dancila este al treilea premier al Romaniei din ultimele sapte luni.Agentianoteaza, de asemenea, ca Dancila este prima femeie premier si al treilea prim-ministru al Romanei din ultimul an. Reuters precizeaza ca dupa aceasta numire, ar putea aparea controverse, romanii intrebandu-se daca va impiedica sau facilita eforturile de eliminare a coruptiei la nivel inalt. "Presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o ca premier, miercuri, pe europarlamentarul Viorica Dancila, al treilea prim-ministru al tarii din ultimul an si prima femeie premier. Desemnarea sa va fi in mare parte judecata acasa si de catre investitori sub urmatorul aspect: vor fi impiedicate sau facilitate eforturile tarii de a elimina coruptia la nivel inalt?", scrie Reuters.Sisemnaleaza desemnarea Vioricai Dancila ca premier. "Presedintele roman de centru-dreapta Klaus Iohannis a numit-o, miercuri, pe eurodeputata social-democrata Viorica Dancila in functia de prim-ministru, in locul lui Mihai Tudose, care a fost fortat sa demisioneze, luni, de catre majoritatea sa de stanga", noteaza agentia franceza."Viorica Dancila va deveni primul prim-ministru femeie al Romaniei", scrie, adaugand ca Dancila este aliata lui Dragnea si ca anul trecut europarlamentarul a sustinut cu vehementa modificarea legilor justitiei, inclusiv reformele despre care criticii spun ca ar duce la ingreunarea judecarii coruptiei la nivel inalt.Agentia spaniolanoteaza ca Dancila a devenit, la 54 de ani, prima femeie care ocupa functia de prim-ministru al Romaniei.Si Xinhua scrie despre desemnarea Vioricai Dancila ca premier, "prima femeie prim-ministru din istoria tarii est-europene". Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. El a mai spus ca PSD va trebuie sa demonstreze si ca va face ceea ce a promis.